السهم الرياضي بالقصر : مرتبة مريحة والملعب إشكال مزمن

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انهى السهم الرياضي بالقصر مرحلة ذهاب بطولة الهواة المستوى الثاني في المرتبة الخامسة بـ17نقطة وتعد هذه النتيجة طيبة مقارنة بالجولات الاولى وقد اكد صالح العكرمي رئيس الهيئة المديرة ان عوامل كثيرة ساهمت في هذه الصحوة اولا عزيمة اللاعبين وشعورهم بالمسؤولية وثانيا الانتدابات الموجهة اخرها اشرف النفطي ومعز شعبان بالاضافة الى حنكة المدرب نصر لحمادي وخبرته ومجهودات الهيئة التي اوفت بوعودها تجاه اللاعبين رغم الضائقة المالية واشار العكرمي الى ان الاجواء طيبة ويمكن القول ان الفريق خرج من عنق الزجاجة والتركيز الان على مرحلة الاياب من اجل مواصلة سلسلة النتائج الايجابية وفي سياق اخر اضاف العكرمي ان الهيئة وفرت هذا الموسم كل التجهيزات الرياضية للاصناف الشابة.
انهى السهم الرياضي بالقصر مرحلة ذهاب بطولة الهواة المستوى الثاني في المرتبة الخامسة بـ17نقطة وتعد هذه النتيجة طيبة مقارنة بالجولات الاولى وقد اكد صالح العكرمي رئيس الهيئة المديرة ان عوامل كثيرة ساهمت في هذه الصحوة اولا عزيمة اللاعبين وشعورهم بالمسؤولية وثانيا الانتدابات الموجهة اخرها اشرف النفطي ومعز شعبان بالاضافة الى حنكة المدرب نصر لحمادي وخبرته ومجهودات الهيئة التي اوفت بوعودها تجاه اللاعبين رغم الضائقة المالية واشار العكرمي الى ان الاجواء طيبة ويمكن القول ان الفريق خرج من عنق الزجاجة والتركيز الان على مرحلة الاياب من اجل مواصلة سلسلة النتائج الايجابية وفي سياق اخر اضاف العكرمي ان الهيئة وفرت هذا الموسم كل التجهيزات الرياضية للاصناف الشابة.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018