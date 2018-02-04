السهم الرياضي بالقصر : مرتبة مريحة والملعب إشكال مزمن

انهى السهم الرياضي بالقصر مرحلة ذهاب بطولة الهواة المستوى الثاني في المرتبة الخامسة بـ17نقطة وتعد هذه النتيجة طيبة مقارنة بالجولات الاولى وقد اكد صالح العكرمي رئيس الهيئة المديرة ان عوامل كثيرة ساهمت في هذه الصحوة اولا عزيمة اللاعبين وشعورهم بالمسؤولية وثانيا الانتدابات الموجهة اخرها اشرف النفطي ومعز شعبان بالاضافة الى حنكة المدرب نصر لحمادي وخبرته ومجهودات الهيئة التي اوفت بوعودها تجاه اللاعبين رغم الضائقة المالية واشار العكرمي الى ان الاجواء طيبة ويمكن القول ان الفريق خرج من عنق الزجاجة والتركيز الان على مرحلة الاياب من اجل مواصلة سلسلة النتائج الايجابية وفي سياق اخر اضاف العكرمي ان الهيئة وفرت هذا الموسم كل التجهيزات الرياضية للاصناف الشابة.





عبدالملك زعلاني