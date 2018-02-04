الأهلي الصفاقسي : انتدابات في مستوى الطموحات

يواصل الأهلي الصفاقسي سلسلة نتائجه الإيجابية ضمن بطولة رابطة صفاقس وتشديد الملاحقة على صاحب الصدارة. وتسعى الهيئة المديرة برئاسة محمد نجيب السلامي إلى توفير الظروف لمواصلة المراهنة الجدية على تحقيق الصعود لرابطة الهواة لكرة القدم وفي هذا السياق تم انتداب كل من ربيع الورغمي مهاجم النادي الصفاقسي وأسامة المثلوثي متوسط ميدان مستقبل الحنشة. وسيكون الإطار الفني أمام حتمية استغلال عامل الروزنامة جيدا عندما يستقبل الفريق أصحاب صدارة بطولة رابطة صفاقس خلال مرحلة الإياب لذلك رصدت الهيئة منحا مالية للاعبين وحوافز مادية تناهز ألفي دينار لكل لاعب في صورة تحقيق حلم الأحباء بالصعود. فهل تعيد هيئة السلامي للفريق إشعاعه في أول موسم لها على رأس الجمعية ؟





جعفر الخماري