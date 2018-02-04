الأهلي الصفاقسي : انتدابات في مستوى الطموحات

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05 فيفري 2018
يواصل الأهلي الصفاقسي سلسلة نتائجه الإيجابية ضمن بطولة رابطة صفاقس وتشديد الملاحقة على صاحب الصدارة. وتسعى الهيئة المديرة برئاسة محمد نجيب السلامي إلى توفير الظروف لمواصلة المراهنة الجدية على تحقيق الصعود لرابطة الهواة لكرة القدم وفي هذا السياق تم انتداب كل من ربيع الورغمي مهاجم النادي الصفاقسي وأسامة المثلوثي متوسط ميدان مستقبل الحنشة. وسيكون الإطار الفني أمام حتمية استغلال عامل الروزنامة جيدا عندما يستقبل الفريق أصحاب صدارة بطولة رابطة صفاقس خلال مرحلة الإياب لذلك رصدت الهيئة منحا مالية للاعبين وحوافز مادية تناهز ألفي دينار لكل لاعب في صورة تحقيق حلم الأحباء بالصعود. فهل تعيد هيئة السلامي للفريق إشعاعه في أول موسم لها على رأس الجمعية ؟
يواصل الأهلي الصفاقسي سلسلة نتائجه الإيجابية ضمن بطولة رابطة صفاقس وتشديد الملاحقة على صاحب الصدارة. وتسعى الهيئة المديرة برئاسة محمد نجيب السلامي إلى توفير الظروف لمواصلة المراهنة الجدية على تحقيق الصعود لرابطة الهواة لكرة القدم وفي هذا السياق تم انتداب كل من ربيع الورغمي مهاجم النادي الصفاقسي وأسامة المثلوثي متوسط ميدان مستقبل الحنشة. وسيكون الإطار الفني أمام حتمية استغلال عامل الروزنامة جيدا عندما يستقبل الفريق أصحاب صدارة بطولة رابطة صفاقس خلال مرحلة الإياب لذلك رصدت الهيئة منحا مالية للاعبين وحوافز مادية تناهز ألفي دينار لكل لاعب في صورة تحقيق حلم الأحباء بالصعود. فهل تعيد هيئة السلامي للفريق إشعاعه في أول موسم لها على رأس الجمعية ؟
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018