نهوض المزونة : القضاء يحكم ببطلان الجلسة العامة الانتخابية

أصدرت المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد في جلستها العلنية بتاريخ 8 جانفي 2018 حكما قضائيا ببطلان أعمال الجلسة العامة الانتخابية لجمعية النهوض الرياضي بالمزونة المنعقدة يوم 14 نوفمبر2017 وإلغاء جميع آثارها القانونية .

ويأتي هذا الحكم على خلفية قضية إستعجالية رفعها الرئيس السابق للجمعية محمد النفطي بعد رفض الكاتب العام المنجي الفاهم السابق قبول ترشح قائمته لانتخابات رئاسة الهيئة المديرة. وجاءت ردود الفعل الأولى من المؤسسات المالية والإدارية بالجهة التي قامت بتجميد أموال الجمعية ورفضت جميع العمليات المالية التي أذن بها رئيس جمعية المزونة نور الدين خليفة ولم يعد للهيئة المديرة الحالية أي مبرر قانونيا لمواصلة نشاطها ويأمل أحباء الفريق أن تسارع السلط المحلية والجهوية بتعيين هيئة تسيير وقتية للتحضير لانعقاد جلسة عامة انتخابية للجمعية في القريب العاجل بعد أن حكم القضاء ببطلان أعمال الجلسة العامة الفارطة . وفي هذا السياق قال رئيس الجمعية السابق محمد النفطي « لقد تكبد الفريق خسائر مادية في الفترة الأخيرة جراء تعنت الأطراف المسؤولة عن الجلسة العامة الانتخابية الفارطة وإصرارها على تجاوز صلاحياتها ومخالفتها للقوانين الرياضية لغايات سياسية بالرغم من تحذيراتنا المتكررة . على السلط المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتعجيل بانعقاد الجلسة العامة الانتخابية لجمعية النهوض الرياضي بالمزونة ، لقد خسرنا الكثير من الوقت لكن مازال أمامنا المجال لتدارك الأخطاء السابقة والعودة في سباق البطولة خلال مرحلة الإياب والمراهنة جديا على تحقيق الصعود لرابطة الهواة لكرة القدم.

جعفر الخماري