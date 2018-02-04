نهوض المزونة : القضاء يحكم ببطلان الجلسة العامة الانتخابية

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أصدرت المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد في جلستها العلنية بتاريخ 8 جانفي 2018 حكما قضائيا ببطلان أعمال الجلسة العامة الانتخابية لجمعية النهوض الرياضي بالمزونة المنعقدة يوم 14 نوفمبر2017 وإلغاء جميع آثارها القانونية .
ويأتي هذا الحكم على خلفية قضية إستعجالية رفعها الرئيس السابق للجمعية محمد النفطي بعد رفض الكاتب العام المنجي الفاهم السابق قبول ترشح قائمته لانتخابات رئاسة الهيئة المديرة. وجاءت ردود الفعل الأولى من المؤسسات المالية والإدارية بالجهة التي قامت بتجميد أموال الجمعية ورفضت جميع العمليات المالية التي أذن بها رئيس جمعية المزونة نور الدين خليفة ولم يعد للهيئة المديرة الحالية أي مبرر قانونيا لمواصلة نشاطها ويأمل أحباء الفريق أن تسارع السلط المحلية والجهوية بتعيين هيئة تسيير وقتية للتحضير لانعقاد جلسة عامة انتخابية للجمعية في القريب العاجل بعد أن حكم القضاء ببطلان أعمال الجلسة العامة الفارطة . وفي هذا السياق قال رئيس الجمعية السابق محمد النفطي « لقد تكبد الفريق خسائر مادية في الفترة الأخيرة جراء تعنت الأطراف المسؤولة عن الجلسة العامة الانتخابية الفارطة وإصرارها على تجاوز صلاحياتها ومخالفتها للقوانين الرياضية لغايات سياسية بالرغم من تحذيراتنا المتكررة . على السلط المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتعجيل بانعقاد الجلسة العامة الانتخابية لجمعية النهوض الرياضي بالمزونة ، لقد خسرنا الكثير من الوقت لكن مازال أمامنا المجال لتدارك الأخطاء السابقة والعودة في سباق البطولة خلال مرحلة الإياب والمراهنة جديا على تحقيق الصعود لرابطة الهواة لكرة القدم.
أصدرت المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد في جلستها العلنية بتاريخ 8 جانفي 2018 حكما قضائيا ببطلان أعمال الجلسة العامة الانتخابية لجمعية النهوض الرياضي بالمزونة المنعقدة يوم 14 نوفمبر2017 وإلغاء جميع آثارها القانونية .
ويأتي هذا الحكم على خلفية قضية إستعجالية رفعها الرئيس السابق للجمعية محمد النفطي بعد رفض الكاتب العام المنجي الفاهم السابق قبول ترشح قائمته لانتخابات رئاسة الهيئة المديرة. وجاءت ردود الفعل الأولى من المؤسسات المالية والإدارية بالجهة التي قامت بتجميد أموال الجمعية ورفضت جميع العمليات المالية التي أذن بها رئيس جمعية المزونة نور الدين خليفة ولم يعد للهيئة المديرة الحالية أي مبرر قانونيا لمواصلة نشاطها ويأمل أحباء الفريق أن تسارع السلط المحلية والجهوية بتعيين هيئة تسيير وقتية للتحضير لانعقاد جلسة عامة انتخابية للجمعية في القريب العاجل بعد أن حكم القضاء ببطلان أعمال الجلسة العامة الفارطة . وفي هذا السياق قال رئيس الجمعية السابق محمد النفطي « لقد تكبد الفريق خسائر مادية في الفترة الأخيرة جراء تعنت الأطراف المسؤولة عن الجلسة العامة الانتخابية الفارطة وإصرارها على تجاوز صلاحياتها ومخالفتها للقوانين الرياضية لغايات سياسية بالرغم من تحذيراتنا المتكررة . على السلط المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتعجيل بانعقاد الجلسة العامة الانتخابية لجمعية النهوض الرياضي بالمزونة ، لقد خسرنا الكثير من الوقت لكن مازال أمامنا المجال لتدارك الأخطاء السابقة والعودة في سباق البطولة خلال مرحلة الإياب والمراهنة جديا على تحقيق الصعود لرابطة الهواة لكرة القدم.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018