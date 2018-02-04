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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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فتحي رويس ( أمين مال نادي جبنيانة) :. .تحقيق الصعود رهين الدعم المادي
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كرة القدم
فتحي رويس ( أمين مال نادي جبنيانة) :. .تحقيق الصعود رهين الدعم المادي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

يواصل نادي جبنيانة تصدر المجموعة الثانية من بطولة رابطة الهواة لكرة القدم المستوى 1 غير أن تغيير الإطار الفني مؤخرا والصعوبات المالية طرح تساؤلات.. فتحي رويس أمين مال الجمعية يكشف في هذا الحوار التالي للأحباء عن آخر المستجدات بالفريق :
كيف تقيّم انتدابات نادي جبنيانة في الميركاتو الشتوي ؟
الانتدابات مدروسة وتعتبر من الوزن الثقيل وتهدف أساسا إلى ضمان حظوظا وافرة لتحقيق الصعود . حيث تم التعاقد مع لاعبين في مستوى عال على غرار نزار العيساوي ونزار بوقراعة ومهدي المساكني وفراس جفالة ووسيم العرابي وحسام جميل ومحمد فقيرة وأحمد التريكي .
كيف ترد على الجدل الكبير حول اختياركم للإطار الفني ؟
لقد اتفقت مختلف الأطراف على التعاقد مع الممرن نادر الهبيري الذي يملك خبرة كبيرة وحصدنا انتصارين متتاليين. أما بالنسبة للممرن المساعد رافع معتوق فقد ساهم في تحقيق الإضافة كلما حدث شغور على رأس الإطار الفني للفريق ويعمل بصمت.
هل الهيئة المديرة قادرة على الإلتزام بتعهداتها المادية تجاه مختلف الأطراف ؟
لقد التزم أعضاء الهيئة المديرة بتوفير الإمكانيات المادية الضرورية وتمكين اللاعبين والإطار الفني من مستحقاتهم المالية ، لكننا نواجه صعوبات مادية كبيرة ونفقات متزايدة . لقد إقتربنا من تحقيق حلم الصعود للرابطة 2 وعلى جميع أبناء جبنيانة في الداخل والخارج شد أزر الجمعية ماديا ومعنويا في الفترة القادمة .

جعفر الخماري
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كرة القدم
فتحي رويس ( أمين مال نادي جبنيانة) :. .تحقيق الصعود رهين الدعم المادي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

يواصل نادي جبنيانة تصدر المجموعة الثانية من بطولة رابطة الهواة لكرة القدم المستوى 1 غير أن تغيير الإطار الفني مؤخرا والصعوبات المالية طرح تساؤلات.. فتحي رويس أمين مال الجمعية يكشف في هذا الحوار التالي للأحباء عن آخر المستجدات بالفريق :
كيف تقيّم انتدابات نادي جبنيانة في الميركاتو الشتوي ؟
الانتدابات مدروسة وتعتبر من الوزن الثقيل وتهدف أساسا إلى ضمان حظوظا وافرة لتحقيق الصعود . حيث تم التعاقد مع لاعبين في مستوى عال على غرار نزار العيساوي ونزار بوقراعة ومهدي المساكني وفراس جفالة ووسيم العرابي وحسام جميل ومحمد فقيرة وأحمد التريكي .
كيف ترد على الجدل الكبير حول اختياركم للإطار الفني ؟
لقد اتفقت مختلف الأطراف على التعاقد مع الممرن نادر الهبيري الذي يملك خبرة كبيرة وحصدنا انتصارين متتاليين. أما بالنسبة للممرن المساعد رافع معتوق فقد ساهم في تحقيق الإضافة كلما حدث شغور على رأس الإطار الفني للفريق ويعمل بصمت.
هل الهيئة المديرة قادرة على الإلتزام بتعهداتها المادية تجاه مختلف الأطراف ؟
لقد التزم أعضاء الهيئة المديرة بتوفير الإمكانيات المادية الضرورية وتمكين اللاعبين والإطار الفني من مستحقاتهم المالية ، لكننا نواجه صعوبات مادية كبيرة ونفقات متزايدة . لقد إقتربنا من تحقيق حلم الصعود للرابطة 2 وعلى جميع أبناء جبنيانة في الداخل والخارج شد أزر الجمعية ماديا ومعنويا في الفترة القادمة .

جعفر الخماري
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05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أمهلت الفيفا النجم إلى غاية الأسبوع الأخير من شهر جانفي الماضي لدفع المبلغ المتخلد بذمة الفريق لفائدة...
المزيد >>
شبيبة طبربة ـ الملعب التونسي (0 ـ 4) .. .الخبرة تتفوّق على الطموح
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
عرف فريق باردو كيف يستغل عامل الخبرة في مواجهة شبيبة طبربة في الدور السادس عشرة من مسابقة الكأس وتمكن من فرض...
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مستقبل قابس ـ سكك الحديد الصفاقسي2 ـ 0 ...الجليزة تعبر في الوقت البديل
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
لم يبلغ الشوط الأول المستوى المطلوب من الجانبين حيث اعتمد الرالوي على المرتدات في إتجاه رشوان البغدادي دون...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصلّ
لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
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