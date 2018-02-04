فتحي رويس ( أمين مال نادي جبنيانة) :. .تحقيق الصعود رهين الدعم المادي

يواصل نادي جبنيانة تصدر المجموعة الثانية من بطولة رابطة الهواة لكرة القدم المستوى 1 غير أن تغيير الإطار الفني مؤخرا والصعوبات المالية طرح تساؤلات.. فتحي رويس أمين مال الجمعية يكشف في هذا الحوار التالي للأحباء عن آخر المستجدات بالفريق :

كيف تقيّم انتدابات نادي جبنيانة في الميركاتو الشتوي ؟

الانتدابات مدروسة وتعتبر من الوزن الثقيل وتهدف أساسا إلى ضمان حظوظا وافرة لتحقيق الصعود . حيث تم التعاقد مع لاعبين في مستوى عال على غرار نزار العيساوي ونزار بوقراعة ومهدي المساكني وفراس جفالة ووسيم العرابي وحسام جميل ومحمد فقيرة وأحمد التريكي .

كيف ترد على الجدل الكبير حول اختياركم للإطار الفني ؟

لقد اتفقت مختلف الأطراف على التعاقد مع الممرن نادر الهبيري الذي يملك خبرة كبيرة وحصدنا انتصارين متتاليين. أما بالنسبة للممرن المساعد رافع معتوق فقد ساهم في تحقيق الإضافة كلما حدث شغور على رأس الإطار الفني للفريق ويعمل بصمت.

هل الهيئة المديرة قادرة على الإلتزام بتعهداتها المادية تجاه مختلف الأطراف ؟

لقد التزم أعضاء الهيئة المديرة بتوفير الإمكانيات المادية الضرورية وتمكين اللاعبين والإطار الفني من مستحقاتهم المالية ، لكننا نواجه صعوبات مادية كبيرة ونفقات متزايدة . لقد إقتربنا من تحقيق حلم الصعود للرابطة 2 وعلى جميع أبناء جبنيانة في الداخل والخارج شد أزر الجمعية ماديا ومعنويا في الفترة القادمة .

جعفر الخماري