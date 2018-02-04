فتحي رويس ( أمين مال نادي جبنيانة) :. .تحقيق الصعود رهين الدعم المادي

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يواصل نادي جبنيانة تصدر المجموعة الثانية من بطولة رابطة الهواة لكرة القدم المستوى 1 غير أن تغيير الإطار الفني مؤخرا والصعوبات المالية طرح تساؤلات.. فتحي رويس أمين مال الجمعية يكشف في هذا الحوار التالي للأحباء عن آخر المستجدات بالفريق :
كيف تقيّم انتدابات نادي جبنيانة في الميركاتو الشتوي ؟
الانتدابات مدروسة وتعتبر من الوزن الثقيل وتهدف أساسا إلى ضمان حظوظا وافرة لتحقيق الصعود . حيث تم التعاقد مع لاعبين في مستوى عال على غرار نزار العيساوي ونزار بوقراعة ومهدي المساكني وفراس جفالة ووسيم العرابي وحسام جميل ومحمد فقيرة وأحمد التريكي .
كيف ترد على الجدل الكبير حول اختياركم للإطار الفني ؟
لقد اتفقت مختلف الأطراف على التعاقد مع الممرن نادر الهبيري الذي يملك خبرة كبيرة وحصدنا انتصارين متتاليين. أما بالنسبة للممرن المساعد رافع معتوق فقد ساهم في تحقيق الإضافة كلما حدث شغور على رأس الإطار الفني للفريق ويعمل بصمت.
هل الهيئة المديرة قادرة على الإلتزام بتعهداتها المادية تجاه مختلف الأطراف ؟
لقد التزم أعضاء الهيئة المديرة بتوفير الإمكانيات المادية الضرورية وتمكين اللاعبين والإطار الفني من مستحقاتهم المالية ، لكننا نواجه صعوبات مادية كبيرة ونفقات متزايدة . لقد إقتربنا من تحقيق حلم الصعود للرابطة 2 وعلى جميع أبناء جبنيانة في الداخل والخارج شد أزر الجمعية ماديا ومعنويا في الفترة القادمة .
يواصل نادي جبنيانة تصدر المجموعة الثانية من بطولة رابطة الهواة لكرة القدم المستوى 1 غير أن تغيير الإطار الفني مؤخرا والصعوبات المالية طرح تساؤلات.. فتحي رويس أمين مال الجمعية يكشف في هذا الحوار التالي للأحباء عن آخر المستجدات بالفريق :
كيف تقيّم انتدابات نادي جبنيانة في الميركاتو الشتوي ؟
الانتدابات مدروسة وتعتبر من الوزن الثقيل وتهدف أساسا إلى ضمان حظوظا وافرة لتحقيق الصعود . حيث تم التعاقد مع لاعبين في مستوى عال على غرار نزار العيساوي ونزار بوقراعة ومهدي المساكني وفراس جفالة ووسيم العرابي وحسام جميل ومحمد فقيرة وأحمد التريكي .
كيف ترد على الجدل الكبير حول اختياركم للإطار الفني ؟
لقد اتفقت مختلف الأطراف على التعاقد مع الممرن نادر الهبيري الذي يملك خبرة كبيرة وحصدنا انتصارين متتاليين. أما بالنسبة للممرن المساعد رافع معتوق فقد ساهم في تحقيق الإضافة كلما حدث شغور على رأس الإطار الفني للفريق ويعمل بصمت.
هل الهيئة المديرة قادرة على الإلتزام بتعهداتها المادية تجاه مختلف الأطراف ؟
لقد التزم أعضاء الهيئة المديرة بتوفير الإمكانيات المادية الضرورية وتمكين اللاعبين والإطار الفني من مستحقاتهم المالية ، لكننا نواجه صعوبات مادية كبيرة ونفقات متزايدة . لقد إقتربنا من تحقيق حلم الصعود للرابطة 2 وعلى جميع أبناء جبنيانة في الداخل والخارج شد أزر الجمعية ماديا ومعنويا في الفترة القادمة .
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018