النجم الخميري بعين دراهم.. انسحاب الهذلي

-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018
قدم المدرب الحبيب الهذيلي استقالته من تدريب النجم الخميري بعين دراهم بسبب ظروف العمل والتي قال بانها غير ملائمة مشيرا الى الصعوبات التي تحيط بالفريق من كل جانب لاسيما المادية منها واستقبال المنافسين خارج عين دراهم والتدرب خارج الديار فضلا على اضطرار عدد هام من اللاعبين الى التغيب عن التمارين بسبب التزاماتهم المهنية واضاف الهذيلي بان الظروف المذكورة حالت دون تحقيق النتائج المرجوة وتجسيد تفاصيل البرنامج الذي جاء من اجله الى عين دراهم في بداية الموسم . وختم الهذيلي بان رئيس النادي لم يبخل باي جهد من اجل توفير الظروف السانحة للعمل غير ان الظروف الراهنة لا يمكن لها ان تصنع ربيع النادي.
قدم المدرب الحبيب الهذيلي استقالته من تدريب النجم الخميري بعين دراهم بسبب ظروف العمل والتي قال بانها غير ملائمة مشيرا الى الصعوبات التي تحيط بالفريق من كل جانب لاسيما المادية منها واستقبال المنافسين خارج عين دراهم والتدرب خارج الديار فضلا على اضطرار عدد هام من اللاعبين الى التغيب عن التمارين بسبب التزاماتهم المهنية واضاف الهذيلي بان الظروف المذكورة حالت دون تحقيق النتائج المرجوة وتجسيد تفاصيل البرنامج الذي جاء من اجله الى عين دراهم في بداية الموسم . وختم الهذيلي بان رئيس النادي لم يبخل باي جهد من اجل توفير الظروف السانحة للعمل غير ان الظروف الراهنة لا يمكن لها ان تصنع ربيع النادي.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018