النجم الخميري بعين دراهم.. انسحاب الهذلي

قدم المدرب الحبيب الهذيلي استقالته من تدريب النجم الخميري بعين دراهم بسبب ظروف العمل والتي قال بانها غير ملائمة مشيرا الى الصعوبات التي تحيط بالفريق من كل جانب لاسيما المادية منها واستقبال المنافسين خارج عين دراهم والتدرب خارج الديار فضلا على اضطرار عدد هام من اللاعبين الى التغيب عن التمارين بسبب التزاماتهم المهنية واضاف الهذيلي بان الظروف المذكورة حالت دون تحقيق النتائج المرجوة وتجسيد تفاصيل البرنامج الذي جاء من اجله الى عين دراهم في بداية الموسم . وختم الهذيلي بان رئيس النادي لم يبخل باي جهد من اجل توفير الظروف السانحة للعمل غير ان الظروف الراهنة لا يمكن لها ان تصنع ربيع النادي.

سمير العيادي