جندوبة الرياضية لكرة اليد .. وديات قبل بداية مرحلة التتويج

خاض ابناء المدرب اكرم فري ثلاثة لقاءات ودية من الحجم الثقيل سيما وقد واجه الفريق كل من جمعية الحمامات والنجم الرياضي الساحلي والنادي الافريقي لاستغلال فترة توقف بطولة الوطني ب لكرة اليد واستعدادا لمرحلة البلاي اوف واللقاء الاخير ضد شبيبة القيروان الذي دار امس الاول بقاعة القيروان . كما تنتظر زملاء هيثم الغزواني مقابلة هامة في اطار الدور ثمن النهائي لكاس تونس ضد المنزه الرياضي بقاعة غار الدماء باعتبار ان القاعة المغطاة بجندوبة سيتم تخصيصها لقبول الترشحات الخاصة بالانتخابات البلدية وسيجري الفريق مقابلات البلاى اوف اما بقاعة غار الدماء او بقاعة عين دراهم مثل بقية الاصناف الشابة التي ستجري التمارين بقاعة 9 افريل .

للاشارة فقد عزز فريق جندوبة الرياضية لكرة اليد صفوفه بجانح ايمن ويدعى ماهر طعم الله سبق له ان لعب لصالح قرمدة كما خاض تجربة بالسعودية .





سمير العيادي