جندوبة الرياضية لكرة اليد .. وديات قبل بداية مرحلة التتويج

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خاض ابناء المدرب اكرم فري ثلاثة لقاءات ودية من الحجم الثقيل سيما وقد واجه الفريق كل من جمعية الحمامات والنجم الرياضي الساحلي والنادي الافريقي لاستغلال فترة توقف بطولة الوطني ب لكرة اليد واستعدادا لمرحلة البلاي اوف واللقاء الاخير ضد شبيبة القيروان الذي دار امس الاول بقاعة القيروان . كما تنتظر زملاء هيثم الغزواني مقابلة هامة في اطار الدور ثمن النهائي لكاس تونس ضد المنزه الرياضي بقاعة غار الدماء باعتبار ان القاعة المغطاة بجندوبة سيتم تخصيصها لقبول الترشحات الخاصة بالانتخابات البلدية وسيجري الفريق مقابلات البلاى اوف اما بقاعة غار الدماء او بقاعة عين دراهم مثل بقية الاصناف الشابة التي ستجري التمارين بقاعة 9 افريل .
للاشارة فقد عزز فريق جندوبة الرياضية لكرة اليد صفوفه بجانح ايمن ويدعى ماهر طعم الله سبق له ان لعب لصالح قرمدة كما خاض تجربة بالسعودية .
خاض ابناء المدرب اكرم فري ثلاثة لقاءات ودية من الحجم الثقيل سيما وقد واجه الفريق كل من جمعية الحمامات والنجم الرياضي الساحلي والنادي الافريقي لاستغلال فترة توقف بطولة الوطني ب لكرة اليد واستعدادا لمرحلة البلاي اوف واللقاء الاخير ضد شبيبة القيروان الذي دار امس الاول بقاعة القيروان . كما تنتظر زملاء هيثم الغزواني مقابلة هامة في اطار الدور ثمن النهائي لكاس تونس ضد المنزه الرياضي بقاعة غار الدماء باعتبار ان القاعة المغطاة بجندوبة سيتم تخصيصها لقبول الترشحات الخاصة بالانتخابات البلدية وسيجري الفريق مقابلات البلاى اوف اما بقاعة غار الدماء او بقاعة عين دراهم مثل بقية الاصناف الشابة التي ستجري التمارين بقاعة 9 افريل .
للاشارة فقد عزز فريق جندوبة الرياضية لكرة اليد صفوفه بجانح ايمن ويدعى ماهر طعم الله سبق له ان لعب لصالح قرمدة كما خاض تجربة بالسعودية .
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018