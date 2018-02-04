الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 05 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
جندوبة الرياضية لكرة اليد .. وديات قبل بداية مرحلة التتويج
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
النوري الصلّ
لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم... في اول لقاء مع فريقه الجديد: المثلوثي يتلقى 5 اهداف..فيديو جريدة الشروق ليوم الإثنين 05 فيفري 2018 أول تعليق من ايمن المثلوثي بعد أول مباراة له في الدوري... قاسم كافي: غنّيت في اسرائيل واعتذر ميلانيا تحرج ترامب مجدداً.. شاهد ماذا فعلت به في المطار! جريدة الشروق ليوم الأحد 04 فيفري 2018 الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مقابلات الجولة الثامنة...
كرة اليد
جندوبة الرياضية لكرة اليد .. وديات قبل بداية مرحلة التتويج
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

خاض ابناء المدرب اكرم فري  ثلاثة لقاءات ودية من الحجم الثقيل سيما وقد واجه الفريق كل من جمعية الحمامات والنجم الرياضي الساحلي والنادي الافريقي لاستغلال فترة توقف بطولة الوطني ب لكرة اليد واستعدادا لمرحلة البلاي اوف واللقاء الاخير ضد شبيبة القيروان  الذي دار امس الاول بقاعة القيروان . كما تنتظر زملاء هيثم الغزواني مقابلة هامة في اطار الدور ثمن النهائي لكاس تونس ضد المنزه الرياضي بقاعة غار الدماء باعتبار ان القاعة المغطاة بجندوبة سيتم تخصيصها لقبول الترشحات الخاصة بالانتخابات البلدية وسيجري الفريق مقابلات البلاى اوف اما بقاعة غار الدماء او بقاعة عين دراهم مثل بقية الاصناف الشابة التي ستجري التمارين بقاعة 9 افريل .

للاشارة فقد عزز فريق جندوبة الرياضية لكرة اليد  صفوفه بجانح ايمن ويدعى ماهر طعم الله سبق له ان لعب لصالح قرمدة كما خاض تجربة بالسعودية .

سمير العيادي
تقرؤون أيضا
بطولة القسم الوطني «أ»...المكارم أبرز مستفيد... والإفريقي ينجو من منافس عنيد
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
خرج فريق مكارم المهدية ابرز مستفيد من الجولة الاولى لمرحلة الذهاب بعد ان اطاح بمنافسه المباشر على المرتبة...
المزيد >>
بطولة الكبريات والصغريات.. تعادل بين الصفاقسيات والمهداويـات... وحمائم منّوبة تحلّق
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كشفت الجولة الرابعة اياب عن اسماء الفرق الستة...
المزيد >>
جندوبة الرياضية لكرة اليد .. وديات قبل بداية مرحلة التتويج
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
خاض ابناء المدرب اكرم فري ثلاثة لقاءات
المزيد >>
بمبادرة من القائد السابق عصام تاج .. .الكأس تجمع قدماء المنتخب
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
ما تزال كرة اليد التونسية تعيش على وقع الافراح...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة اليد
جندوبة الرياضية لكرة اليد .. وديات قبل بداية مرحلة التتويج
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

خاض ابناء المدرب اكرم فري  ثلاثة لقاءات ودية من الحجم الثقيل سيما وقد واجه الفريق كل من جمعية الحمامات والنجم الرياضي الساحلي والنادي الافريقي لاستغلال فترة توقف بطولة الوطني ب لكرة اليد واستعدادا لمرحلة البلاي اوف واللقاء الاخير ضد شبيبة القيروان  الذي دار امس الاول بقاعة القيروان . كما تنتظر زملاء هيثم الغزواني مقابلة هامة في اطار الدور ثمن النهائي لكاس تونس ضد المنزه الرياضي بقاعة غار الدماء باعتبار ان القاعة المغطاة بجندوبة سيتم تخصيصها لقبول الترشحات الخاصة بالانتخابات البلدية وسيجري الفريق مقابلات البلاى اوف اما بقاعة غار الدماء او بقاعة عين دراهم مثل بقية الاصناف الشابة التي ستجري التمارين بقاعة 9 افريل .

للاشارة فقد عزز فريق جندوبة الرياضية لكرة اليد  صفوفه بجانح ايمن ويدعى ماهر طعم الله سبق له ان لعب لصالح قرمدة كما خاض تجربة بالسعودية .

سمير العيادي
تقرؤون أيضا
بطولة القسم الوطني «أ»...المكارم أبرز مستفيد... والإفريقي ينجو من منافس عنيد
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
خرج فريق مكارم المهدية ابرز مستفيد من الجولة الاولى لمرحلة الذهاب بعد ان اطاح بمنافسه المباشر على المرتبة...
المزيد >>
بطولة الكبريات والصغريات.. تعادل بين الصفاقسيات والمهداويـات... وحمائم منّوبة تحلّق
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كشفت الجولة الرابعة اياب عن اسماء الفرق الستة...
المزيد >>
جندوبة الرياضية لكرة اليد .. وديات قبل بداية مرحلة التتويج
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
خاض ابناء المدرب اكرم فري ثلاثة لقاءات
المزيد >>
بمبادرة من القائد السابق عصام تاج .. .الكأس تجمع قدماء المنتخب
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
ما تزال كرة اليد التونسية تعيش على وقع الافراح...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصلّ
لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم... في اول لقاء مع فريقه الجديد: المثلوثي يتلقى 5 اهداف..فيديو جريدة الشروق ليوم الإثنين 05 فيفري 2018 أول تعليق من ايمن المثلوثي بعد أول مباراة له في الدوري... قاسم كافي: غنّيت في اسرائيل واعتذر ميلانيا تحرج ترامب مجدداً.. شاهد ماذا فعلت به في المطار! جريدة الشروق ليوم الأحد 04 فيفري 2018 الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مقابلات الجولة الثامنة...
﻿