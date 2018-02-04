النادي الرياضي بمكثر .. نتائج متواضعة رغم فيلق الانتدابات

قامت الهيئة المدير للنادي الرياضي بمكثر خلال الموسم الرياضي الحالي بانتداب 14 لاعبا في مختلف المراكز .ورغم هذا الكم الهائل من الانتدابات إلا أن النتائج المحققة من قبل فريق الأكابر لا تتماشى وطموحات الشارع الرياضي بالجهة ،خاصة وانه في 15 مباراة خلال مرحلة الذهاب لم يفز سوى في 6 لقاءات في حين انهزم في 5 مباريات وتعادل في 4 لقاءات مما جعل خط هجومه يسجل 20 هدف ليحصد على إثرها 19 نقطة .

مراد البوبكري