النادي الرياضي بالروحية .. العبدولــــي يستقيــــــل والحسناوي في نجاح سبيبة

علمنا مؤخرا ان مدرب الأكابر نبيل العبدولي قدم استقالته في غضون الأسبوع الفارط للهيئة المديرة للنادي الرياضي بالروحية وذلك لعدة أسباب منها عدم توفر ظروف العمل.

من جهة اخرى يعتبر اللاعب سفيان الحسناوي الذي يشغل خطة وسط ميدان من خيرة لاعبي النادي في هذا المركز الشيء الذي جعل الهيئة المديرة لنجاح سبيبة تعجل بانتدابه خلال فترة «الميركاتو» الشتوي خاصة وان هذا اللاعب يتمتع بخصال كروية كبيرة جعلته محل متابعة من قبل جمعية سبيبة منذ مدة .





مراد البوبكري