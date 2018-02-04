النجم الرياضي بقعفور.. فــــي انتظــــار تعشيـــــب الملعــــب

نجم قعفور يعتبر من مشايخ الأندية بولاية سليانة ،لذلك وفي إطار المشاريع الرياضية المبرمجة من قبل وزارة الإشراف حضيت «النجمة» بنصيبها من تهيئة الملعب وصيانته والمتمثلة في السياج الخارجي وحجرات الملابس والتي انتهت أشغاله في المدة الأخيرة في انتظار تعشيب الملعب بالعشب الاصطناعي ،وفي هذا الصدد علمنا انه سيتم قريبا إعادة إعلان طلب العروض الخاص بعملية التعشيب.

مراد البوبكري