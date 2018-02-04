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النجم الرياضي بقعفور.. فــــي انتظــــار تعشيـــــب الملعــــب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018
نجم قعفور يعتبر من مشايخ الأندية بولاية سليانة ،لذلك وفي إطار المشاريع الرياضية المبرمجة من قبل وزارة الإشراف حضيت «النجمة» بنصيبها من تهيئة الملعب وصيانته والمتمثلة في السياج الخارجي وحجرات الملابس والتي انتهت أشغاله في المدة الأخيرة في انتظار تعشيب الملعب بالعشب الاصطناعي ،وفي هذا الصدد علمنا انه سيتم قريبا إعادة إعلان طلب العروض الخاص بعملية التعشيب.
مراد البوبكري
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النجم الرياضي بقعفور.. فــــي انتظــــار تعشيـــــب الملعــــب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018
نجم قعفور يعتبر من مشايخ الأندية بولاية سليانة ،لذلك وفي إطار المشاريع الرياضية المبرمجة من قبل وزارة الإشراف حضيت «النجمة» بنصيبها من تهيئة الملعب وصيانته والمتمثلة في السياج الخارجي وحجرات الملابس والتي انتهت أشغاله في المدة الأخيرة في انتظار تعشيب الملعب بالعشب الاصطناعي ،وفي هذا الصدد علمنا انه سيتم قريبا إعادة إعلان طلب العروض الخاص بعملية التعشيب.
مراد البوبكري
كأس تونس .. المتلوي أوّل المحتفلين وتألّق السبيخة والعلا والمكنين
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
عرف الدور السادس عشر لكأس تونس مفاجآتالمزيد >>
أخبار النجم الساحلي ... الهيئة تدفع القسط الأول من مستحقات ماركوفسكي
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أمهلت الفيفا النجم إلى غاية الأسبوع الأخير من شهر جانفي الماضي لدفع المبلغ المتخلد بذمة الفريق لفائدة...المزيد >>
شبيبة طبربة ـ الملعب التونسي (0 ـ 4) .. .الخبرة تتفوّق على الطموح
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
عرف فريق باردو كيف يستغل عامل الخبرة في مواجهة شبيبة طبربة في الدور السادس عشرة من مسابقة الكأس وتمكن من فرض...المزيد >>
مستقبل قابس ـ سكك الحديد الصفاقسي2 ـ 0 ...الجليزة تعبر في الوقت البديل
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
لم يبلغ الشوط الأول المستوى المطلوب من الجانبين حيث اعتمد الرالوي على المرتدات في إتجاه رشوان البغدادي دون...المزيد >>
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018
النوري الصلّلماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...المزيد >>
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