عروسة الرياضية ... 400 ألف دينار لتعشيب الملعب

بلغت نسبة أشغال الملعب البلدي بعروسة 30 % تمثلت في تهيئة الأرضية وبناء الاسيجة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى حجرات الملابس ،هذا وقد أكد لنا مؤخرا السيد فتحي البوليفي المندوب الجهوي للرياضة بسليانة ،ان وزارة الإشراف رصدت بما قيمته 400 ألف دينار على ميزانية السنة الحالية ( 2018) للتعشيب الاصطناعي .

مراد البوبكري