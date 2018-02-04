سليانة.. النادي الرياضي بسيدي بورويس لأوّل مرّة الاصاغر بالثمن النهائي

لأول مرة في تاريخ الجمعية يتمكن فريق الاصاغر من الترشح للدور الثمن النهائي للكأس وذلك بعد تغلبه على فريق الكوكب الرياضي بدقاش بـ 3ـ2 سجلهما كل من مرتضى الحامي 2 أهداف وعدي اليوسفي، ومقابل ذلك وبعد انسحاب فريق الأواسط من الدور 16 بضربات الحظ (2ـ4) أمام نادي كرة القدم ببنزرت ،أكد لنا مصطفى اليوسفي كاتب عام الجمعية أن احترازا فنيا تم تقديمه وذلك على خلفية مشاركة لاعبين من الفريق المضيف بدون إجازة فنية .

مراد البوبكري