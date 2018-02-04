سليانة.. النادي الرياضي بسيدي بورويس لأوّل مرّة الاصاغر بالثمن النهائي

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05 فيفري 2018
لأول مرة في تاريخ الجمعية يتمكن فريق الاصاغر من الترشح للدور الثمن النهائي للكأس وذلك بعد تغلبه على فريق الكوكب الرياضي بدقاش بـ 3ـ2 سجلهما كل من مرتضى الحامي 2 أهداف وعدي اليوسفي، ومقابل ذلك وبعد انسحاب فريق الأواسط من الدور 16 بضربات الحظ (2ـ4) أمام نادي كرة القدم ببنزرت ،أكد لنا مصطفى اليوسفي كاتب عام الجمعية أن احترازا فنيا تم تقديمه وذلك على خلفية مشاركة لاعبين من الفريق المضيف بدون إجازة فنية .
لأول مرة في تاريخ الجمعية يتمكن فريق الاصاغر من الترشح للدور الثمن النهائي للكأس وذلك بعد تغلبه على فريق الكوكب الرياضي بدقاش بـ 3ـ2 سجلهما كل من مرتضى الحامي 2 أهداف وعدي اليوسفي، ومقابل ذلك وبعد انسحاب فريق الأواسط من الدور 16 بضربات الحظ (2ـ4) أمام نادي كرة القدم ببنزرت ،أكد لنا مصطفى اليوسفي كاتب عام الجمعية أن احترازا فنيا تم تقديمه وذلك على خلفية مشاركة لاعبين من الفريق المضيف بدون إجازة فنية .
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018