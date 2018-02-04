شبيبة وذرف: مواصلــــــة المسيــــــــرة

تأمل الشبيبة الرياضية بوذرف مواصلة المسيرة الناجحة للفريق الذي أنهى مرحلة الذهاب متصدرا بفارق الأهداف على غنوش وتهيب هيئة سمير قديم بالميسورين من الوذارافة دعم كاسة النادي لمساعدته على تجاوز الصعوبات في ظل عدم وصول دعم المجمع والوزارة. يشار أن تشكيلة أبناء رياض شامخ ستشهد مع عودة البطولة ألأسبوع القادم بملاقاة الزارات عودة حازم الشيباني المقصى في الذهاب ضد مارث بعد انقضاء عقوبة الحرمان من اللعب خلال مبارتين





رؤوف