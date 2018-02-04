الملعب الزاراتي: الكيك بوكسينغ تتألق

بالاضافة الى النتائج المتميزة لأصناف الشبان في الملعب الزاراتي شهدت الدورة الاقليمية للكيك بوكسينغ التي أقيمت مؤخرا في مدنين تألق هذا الفرع التابع الملعب الزاراتي حيث حصد الفريق ذهبيتين لكل من جمال وفراس الحجاجي و5ميدايات فضية تحصل عليها أسامة لنداري، بلال العيادي،حسان الحجاجي، أحمد المعيوفي ومحمد علي شنيب بما يؤكد العمل الكبير للمدرب جمال الحجاجي.

رؤوف