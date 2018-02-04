الملعب الزاراتي: الكيك بوكسينغ تتألق
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الملعب الزاراتي: الكيك بوكسينغ تتألق
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018
بالاضافة الى النتائج المتميزة لأصناف الشبان في الملعب الزاراتي شهدت الدورة الاقليمية للكيك بوكسينغ التي أقيمت مؤخرا في مدنين تألق هذا الفرع التابع الملعب الزاراتي حيث حصد الفريق ذهبيتين لكل من جمال وفراس الحجاجي و5ميدايات فضية تحصل عليها أسامة لنداري، بلال العيادي،حسان الحجاجي، أحمد المعيوفي ومحمد علي شنيب بما يؤكد العمل الكبير للمدرب جمال الحجاجي.
رؤوف
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عندما تساءلنا في عدد السبت الماضي هل «يكسب» النجم قمة الصفاقسي والترجي فإننا كنا نعني هل ان نتيجة ذلك اللقاء...المزيد >>
الملعب الزاراتي: الكيك بوكسينغ تتألق
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بالاضافة الى النتائج المتميزة لأصناف الشبان في الملعبالمزيد >>
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الملعب الزاراتي: الكيك بوكسينغ تتألق
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018
بالاضافة الى النتائج المتميزة لأصناف الشبان في الملعب الزاراتي شهدت الدورة الاقليمية للكيك بوكسينغ التي أقيمت مؤخرا في مدنين تألق هذا الفرع التابع الملعب الزاراتي حيث حصد الفريق ذهبيتين لكل من جمال وفراس الحجاجي و5ميدايات فضية تحصل عليها أسامة لنداري، بلال العيادي،حسان الحجاجي، أحمد المعيوفي ومحمد علي شنيب بما يؤكد العمل الكبير للمدرب جمال الحجاجي.
رؤوف
الكرة الطائرة.. النجم في الطليعة... وللقليبي «قفزة سريعة»
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
عندما تساءلنا في عدد السبت الماضي هل «يكسب» النجم قمة الصفاقسي والترجي فإننا كنا نعني هل ان نتيجة ذلك اللقاء...المزيد >>
الملعب الزاراتي: الكيك بوكسينغ تتألق
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بالاضافة الى النتائج المتميزة لأصناف الشبان في الملعبالمزيد >>
الدورة الدولية الأولى في الكوتشيكي ..مشـــــاركة مكثفـــــة
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
احتضنت مدينة الكاف الدورة الدولية الأولى في الكوتشيكي أيام 26ـ27 و28 جانفي الجاري وذلك بمشاركة 150 رياضيا...المزيد >>
كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018 السّاعة 20:02
اعلنت اللجنة المركزية للمسابقات التابعة للجامعة التونسية لكرة السلة ان عملية القرعة الخاصة بالدور ربع...المزيد >>
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018
النوري الصلّلماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...المزيد >>
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