تبلبو الرياضية: صعوبات مادية

استأنفت تبلبو الرياضية قرار الرابطة ضد أولمبيك غنوش وتأمل كسب المعركة القانونية وانصافها.يشار أن أبناء مراد مزهود أنهوا مرحلة الذهاب في المركز الرابع على بعد نقطتين من المتصدرين وذرف وغنوش وهم يأملون تشديد المرحقة والمراهنة على الصعود خاصة إذا ما وجد الفريق الدعم المادي المطلوب خاصة وأن الميزانية تعاني صعوبات كبيرة بحسب ما أفادنا به أمين المال حسان شراكي.

عزيز