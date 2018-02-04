جمعية مطرش: اللعب من أجل البلاي أوف

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اسفرت عملية القرعة التي أجريت نهاية الشهر الماضي والخاصة بالترشح لربع نهائي بطولة كرة القدم المصغرة على المباريات التالية للجمعية الرياضية بمطرش المتواجدة بالمجموعة الرابعة على مواجهات ضد نجم سليانة، جمعية تطاوين ونادي الكريب علما وأن مباريات هذا الدور تنطلق يومي 24 أو 25 فيفري الجاري بما سيترك المجال لأبناء المدرب التويتي لحسن الاستعداد لهذه المرحلة من أجل مواصلة التألق خاصة بعد التعزيزات التي قامت بها هيئة عصام رحيم للزاد البشري بانتداب الثنائي محمد علي المنزلي وأمين الغرائري في انتظار أسماء أخرى نظرا لتواجد ثنائي تحت الاختبار.
اسفرت عملية القرعة التي أجريت نهاية الشهر الماضي والخاصة بالترشح لربع نهائي بطولة كرة القدم المصغرة على المباريات التالية للجمعية الرياضية بمطرش المتواجدة بالمجموعة الرابعة على مواجهات ضد نجم سليانة، جمعية تطاوين ونادي الكريب علما وأن مباريات هذا الدور تنطلق يومي 24 أو 25 فيفري الجاري بما سيترك المجال لأبناء المدرب التويتي لحسن الاستعداد لهذه المرحلة من أجل مواصلة التألق خاصة بعد التعزيزات التي قامت بها هيئة عصام رحيم للزاد البشري بانتداب الثنائي محمد علي المنزلي وأمين الغرائري في انتظار أسماء أخرى نظرا لتواجد ثنائي تحت الاختبار.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018