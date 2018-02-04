جمعية مطرش: اللعب من أجل البلاي أوف

اسفرت عملية القرعة التي أجريت نهاية الشهر الماضي والخاصة بالترشح لربع نهائي بطولة كرة القدم المصغرة على المباريات التالية للجمعية الرياضية بمطرش المتواجدة بالمجموعة الرابعة على مواجهات ضد نجم سليانة، جمعية تطاوين ونادي الكريب علما وأن مباريات هذا الدور تنطلق يومي 24 أو 25 فيفري الجاري بما سيترك المجال لأبناء المدرب التويتي لحسن الاستعداد لهذه المرحلة من أجل مواصلة التألق خاصة بعد التعزيزات التي قامت بها هيئة عصام رحيم للزاد البشري بانتداب الثنائي محمد علي المنزلي وأمين الغرائري في انتظار أسماء أخرى نظرا لتواجد ثنائي تحت الاختبار.

عزيز