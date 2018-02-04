واحة شنني: الصحوة قادمة

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05 فيفري 2018
أكد مدرب الواحة الرياضية بشنني عبد القادر ملاح أن بعض الاشكاليات المادية التي وقع حلها بين الهيئة واللاعبين أثرت في نهاية مرحلة الذهاب على تركيز اللاعبين وأدت الى تراجع النتائج مشددا على أن الفريق سيعود خلال المرحلة القادمة الى سالف اشعاعه وسيستعيد بعض المصابين كالحارس عثمان عثمان واللاعبين بهاء دعاب ومحمد علي الفالح اضافة الى انتداب محمد علي العرامي من مستقبل قابس بما سيساهم في عودة الواحة الرياضية بشنني الى حصد النتائج الايجابية والمراهنة على الصعود.
أكد مدرب الواحة الرياضية بشنني عبد القادر ملاح أن بعض الاشكاليات المادية التي وقع حلها بين الهيئة واللاعبين أثرت في نهاية مرحلة الذهاب على تركيز اللاعبين وأدت الى تراجع النتائج مشددا على أن الفريق سيعود خلال المرحلة القادمة الى سالف اشعاعه وسيستعيد بعض المصابين كالحارس عثمان عثمان واللاعبين بهاء دعاب ومحمد علي الفالح اضافة الى انتداب محمد علي العرامي من مستقبل قابس بما سيساهم في عودة الواحة الرياضية بشنني الى حصد النتائج الايجابية والمراهنة على الصعود.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018