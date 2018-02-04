واحة شنني: الصحوة قادمة

أكد مدرب الواحة الرياضية بشنني عبد القادر ملاح أن بعض الاشكاليات المادية التي وقع حلها بين الهيئة واللاعبين أثرت في نهاية مرحلة الذهاب على تركيز اللاعبين وأدت الى تراجع النتائج مشددا على أن الفريق سيعود خلال المرحلة القادمة الى سالف اشعاعه وسيستعيد بعض المصابين كالحارس عثمان عثمان واللاعبين بهاء دعاب ومحمد علي الفالح اضافة الى انتداب محمد علي العرامي من مستقبل قابس بما سيساهم في عودة الواحة الرياضية بشنني الى حصد النتائج الايجابية والمراهنة على الصعود.

رؤوف