الاتحاد الرياضي بالمطوية: .. مرحلة صعـــبة والتـــــدارك مطلـــوب

انقاد الاتحاد الرياضي بالمطوية الى ثاني هزيمة له في مرحلة الاياب ضد المتصدر نادي جبنيانة داخل قواعده 3/2 أعادها المدرب محمد بن حتيرة الى أخطاء فردية بما سيزيد في صعوبات الفريق من أجل ضمان البقاء خاصة وأنه تنتظره مباريات صعبة منها تنقلين على التوالي للرديف وتوزر ثم استضافة أمل جربة. وقد عمل الجميع طيلة الأسبوع الفارط في ظل الراحة باعتبار مباريات الكأس على ترميم المعنويات وحسن الاستعدادا للمرحلة القادمة والتي ستكون صعبة ولاشك من أجل التجاوز.





رؤوف