رابطة نابل الجولة 10 ذهابا.. أمــل بوفيشــــة يضع علامــة قف لملعـــب مرنـــــــــاق

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16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018
النتائج
بعث بئر مشارقة - جمعية كيلوس 1 - 0
اتحاد الزريبة – نادي منزل تميم 1-1
نادي فوشانة - اتحاد قليبية 3 - 4
المرازقة - مستقبل زغوان 4 - 1 (توقفت في الدق25)
أمل تازركة - ملتقى بئر بورقبة 0 - 2
ملعب مرناق – أمل بوفيشة 1-1
الترتيب :
1) ملتقى بئر بورقبة 23
2) بئر مشارقة 20
3) جمعية كيلوس 19
-) اتحاد قليبية 19
5) ملعب مرناق 18
6) نادي منزل تميم 17
7) نادي فوشانة 14
8) اتحاد الزريبة حمام 11
9) أمل تازركة 10
10) أمل بوفيشة 8
11) جمعية المرازقة 7
12) مستقبل زغوان 0
النتائج
بعث بئر مشارقة - جمعية كيلوس 1 - 0
اتحاد الزريبة – نادي منزل تميم 1-1
نادي فوشانة - اتحاد قليبية 3 - 4
المرازقة - مستقبل زغوان 4 - 1 (توقفت في الدق25)
أمل تازركة - ملتقى بئر بورقبة 0 - 2
ملعب مرناق – أمل بوفيشة 1-1
الترتيب :
1) ملتقى بئر بورقبة 23
2) بئر مشارقة 20
3) جمعية كيلوس 19
-) اتحاد قليبية 19
5) ملعب مرناق 18
6) نادي منزل تميم 17
7) نادي فوشانة 14
8) اتحاد الزريبة حمام 11
9) أمل تازركة 10
10) أمل بوفيشة 8
11) جمعية المرازقة 7
12) مستقبل زغوان 0
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018