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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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رابطة نابل الجولة 10 ذهابا.. أمــل بوفيشــــة يضع علامــة قف لملعـــب مرنـــــــــاق
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كرة القدم
رابطة نابل الجولة 10 ذهابا.. أمــل بوفيشــــة يضع علامــة قف لملعـــب مرنـــــــــاق
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

النتائج
بعث بئر مشارقة - جمعية كيلوس 1 - 0
اتحاد الزريبة – نادي منزل تميم 1-1
نادي فوشانة - اتحاد قليبية 3 - 4
المرازقة - مستقبل زغوان 4 - 1 (توقفت في الدق25)
أمل تازركة - ملتقى بئر بورقبة 0 - 2
ملعب مرناق – أمل بوفيشة 1-1
الترتيب :
1) ملتقى بئر بورقبة 23
2) بئر مشارقة 20
3) جمعية كيلوس 19
-) اتحاد قليبية 19
5) ملعب مرناق 18
6) نادي منزل تميم 17
7) نادي فوشانة 14
8) اتحاد الزريبة حمام 11
9) أمل تازركة 10
10) أمل بوفيشة 8
11) جمعية المرازقة 7
12) مستقبل زغوان 0

محمد الظويهري
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كرة القدم
رابطة نابل الجولة 10 ذهابا.. أمــل بوفيشــــة يضع علامــة قف لملعـــب مرنـــــــــاق
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

النتائج
بعث بئر مشارقة - جمعية كيلوس 1 - 0
اتحاد الزريبة – نادي منزل تميم 1-1
نادي فوشانة - اتحاد قليبية 3 - 4
المرازقة - مستقبل زغوان 4 - 1 (توقفت في الدق25)
أمل تازركة - ملتقى بئر بورقبة 0 - 2
ملعب مرناق – أمل بوفيشة 1-1
الترتيب :
1) ملتقى بئر بورقبة 23
2) بئر مشارقة 20
3) جمعية كيلوس 19
-) اتحاد قليبية 19
5) ملعب مرناق 18
6) نادي منزل تميم 17
7) نادي فوشانة 14
8) اتحاد الزريبة حمام 11
9) أمل تازركة 10
10) أمل بوفيشة 8
11) جمعية المرازقة 7
12) مستقبل زغوان 0

محمد الظويهري
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شبيبة طبربة ـ الملعب التونسي (0 ـ 4) .. .الخبرة تتفوّق على الطموح
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
لم يبلغ الشوط الأول المستوى المطلوب من الجانبين حيث اعتمد الرالوي على المرتدات في إتجاه رشوان البغدادي دون...
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النوري الصلّ
لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
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