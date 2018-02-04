رابطة الهواة المستوى 2 .. فوز مهم لبرنوصة

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05 فيفري 2018
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18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
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17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
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16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
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16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018
( المجموعة الثّانية )
( لقاء مؤجل لحساب الجولة 10 ذهابا )
مستقبل برنوصة ـ بعث بوحجلة 3 ـ 2
( لقاء مؤجل لحساب الجولة 11 ذهابا )
نجاح سبيبة ـ وداد السرس 2 ـ 2
الترتيب
1 ) نجم الوسلاتية 22
2 ) ملعب المكناسي 21
3 ) نسر جلمة 17
ـ ) مستقبل برنوصة 17
ـ ) وداد السرس 17
6 ) النجم العلوي 15
7 ) بعث بوحجلة 13
8 ) نجم فريانة 12
ـ ) لسودة الرياضية 12
10 ) بعث الرقاب 11
11 ) نجاح سبيبة 10
12 ) إتحاد سبيطلة 6
( المجموعة الثّالثة )
( لقاء مؤجل لحساب الجولة 11 ذهابا )
اتحاد قصور الساف ـ نسر طبلبة 1 ـ 1
الترتيب
1 ) الملعب السوسي 26
2 ) مكارم المهدية 25
3 ) كوكب منزل النور 20
4 ) النفيضة الرياضية 18
5 ) اتحاد قصيبة المديوني 17
6 ) أهلي بوحجر 14
7 ) خطاف القلعة الكبرى 13
8 ) نادي هرقلة 12
ـ ) نسر طبلبة 12
10 ) مشعل الساحلين 10
ـ ) نجم الجم 10
12 ) اتحاد قصور الساف 5
( المجموعة الثّانية )
( لقاء مؤجل لحساب الجولة 10 ذهابا )
مستقبل برنوصة ـ بعث بوحجلة 3 ـ 2
( لقاء مؤجل لحساب الجولة 11 ذهابا )
نجاح سبيبة ـ وداد السرس 2 ـ 2
الترتيب
1 ) نجم الوسلاتية 22
2 ) ملعب المكناسي 21
3 ) نسر جلمة 17
ـ ) مستقبل برنوصة 17
ـ ) وداد السرس 17
6 ) النجم العلوي 15
7 ) بعث بوحجلة 13
8 ) نجم فريانة 12
ـ ) لسودة الرياضية 12
10 ) بعث الرقاب 11
11 ) نجاح سبيبة 10
12 ) إتحاد سبيطلة 6
( المجموعة الثّالثة )
( لقاء مؤجل لحساب الجولة 11 ذهابا )
اتحاد قصور الساف ـ نسر طبلبة 1 ـ 1
الترتيب
1 ) الملعب السوسي 26
2 ) مكارم المهدية 25
3 ) كوكب منزل النور 20
4 ) النفيضة الرياضية 18
5 ) اتحاد قصيبة المديوني 17
6 ) أهلي بوحجر 14
7 ) خطاف القلعة الكبرى 13
8 ) نادي هرقلة 12
ـ ) نسر طبلبة 12
10 ) مشعل الساحلين 10
ـ ) نجم الجم 10
12 ) اتحاد قصور الساف 5
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018