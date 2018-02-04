رابطة الهواة المستوى 2 .. فوز مهم لبرنوصة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

( المجموعة الثّانية )

( لقاء مؤجل لحساب الجولة 10 ذهابا )

مستقبل برنوصة ـ بعث بوحجلة 3 ـ 2

( لقاء مؤجل لحساب الجولة 11 ذهابا )

نجاح سبيبة ـ وداد السرس 2 ـ 2

الترتيب

1 ) نجم الوسلاتية 22

2 ) ملعب المكناسي 21

3 ) نسر جلمة 17

ـ ) مستقبل برنوصة 17

ـ ) وداد السرس 17

6 ) النجم العلوي 15

7 ) بعث بوحجلة 13

8 ) نجم فريانة 12

ـ ) لسودة الرياضية 12

10 ) بعث الرقاب 11

11 ) نجاح سبيبة 10

12 ) إتحاد سبيطلة 6

( المجموعة الثّالثة )

( لقاء مؤجل لحساب الجولة 11 ذهابا )

اتحاد قصور الساف ـ نسر طبلبة 1 ـ 1

الترتيب

1 ) الملعب السوسي 26

2 ) مكارم المهدية 25

3 ) كوكب منزل النور 20

4 ) النفيضة الرياضية 18

5 ) اتحاد قصيبة المديوني 17

6 ) أهلي بوحجر 14

7 ) خطاف القلعة الكبرى 13

8 ) نادي هرقلة 12

ـ ) نسر طبلبة 12

10 ) مشعل الساحلين 10

ـ ) نجم الجم 10

12 ) اتحاد قصور الساف 5

جلال العرفاوي