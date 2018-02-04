رابطة المنستير... فـــوز تاريخـــي لبعـــث بنــــان

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16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018
النتائج
نادي صيادة - نهضة جمال 0 - 2
بعث بنان - امل منزل حرب 10 - 0
نادي خنيس - سهم زرمدين 1 - 2
منزل كامل - شبيبة بومرداس 2 - 0
شبيبة لمطة - منزل 2 - 3
افق كركر - نصر طوزة تاجلت
الترتيب
1- نهضة جمال 44
2 - نادي صيادة 35
3 - بعث بنان 34
4 - برق بني حسان 28 (-1)
-) نادي خنيس 28
6 - شبيبة بومرداس 27
7 - سهم زرمدين 17
8 - لمطة 16
9- منزل كامل 16
10 - منزل فارسي 13
11- افق كركر 12 (-1)
12- نصر طوزة 10 (-2)
13 منزل حرب 0
النتائج
نادي صيادة - نهضة جمال 0 - 2
بعث بنان - امل منزل حرب 10 - 0
نادي خنيس - سهم زرمدين 1 - 2
منزل كامل - شبيبة بومرداس 2 - 0
شبيبة لمطة - منزل 2 - 3
افق كركر - نصر طوزة تاجلت
الترتيب
1- نهضة جمال 44
2 - نادي صيادة 35
3 - بعث بنان 34
4 - برق بني حسان 28 (-1)
-) نادي خنيس 28
6 - شبيبة بومرداس 27
7 - سهم زرمدين 17
8 - لمطة 16
9- منزل كامل 16
10 - منزل فارسي 13
11- افق كركر 12 (-1)
12- نصر طوزة 10 (-2)
13 منزل حرب 0
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018