رابطة الشمال ببنزرت (الجولة 12 ذهابا ) ...المعالــي في العلالــي والسهم ملاحق عنيـد

النتائج

معالي سجنان ـ النادي المجازي 1 ـ 0

تينجة الرياضية ـ البرق التستوري 1 ـ 0

سهم رأس الجبل ـ نادي كرة القدم ببنزرت 2 ـ 1

جمعية غار الدماء ـ النجم الخميري بعين دراهم 1 ـ 1

مستقبل نفزة ـ اتحاد الجديدة 0 ـ 2

الأهلي الأندلسي ـ جمعيّة البطان 2 ـ 2

كوكب منزل جميل ـ أمل قبلاط 3 ـ 2

الترتيب

1 ) معالي سجنان 31

2 ) سهم رأس الجبل 30

3 ) النادي المجازي 22

ـ ) جمعية البطان 22

5 ) كوكب منزل جميل 20

6 ) الأهلي الأندلسي 19

7 ) اتحاد الجديدة 15 ( 1 ـ )

8 ) مستقبل نفزة 14

ـ ) النجم الخميري بعين دراهم 14

10 ) نادي كرة القدم ببنزرت 13

11 ) البرق التستوري 12

ـ) جمعية غار الدماء 12 ( 1 ـ )

13) تينجة الرياضية 9

14) أمل قبلاط 0

هوامش

في مباراتين مؤجلتين دارتا وسط الأسبوع الماضي فاز مستقبل نفزة على البرق التستوري بنتيجة 3 ـ 0 في حين تفوق معالي سجنان على تينجة الرياضية بنتيجة 6 ـ 0 .

سيدور بعد غد الأربعاء اللقاء المؤجل لحساب الجولة 9 ذهابا بين اتحاد الجديدة وجمعية غار الدماء .

جلال العرفاوي