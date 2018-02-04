رابطة الشمال ببنزرت (الجولة 12 ذهابا ) ...المعالــي في العلالــي والسهم ملاحق عنيـد

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النتائج
معالي سجنان ـ النادي المجازي 1 ـ 0
تينجة الرياضية ـ البرق التستوري 1 ـ 0
سهم رأس الجبل ـ نادي كرة القدم ببنزرت 2 ـ 1
جمعية غار الدماء ـ النجم الخميري بعين دراهم 1 ـ 1
مستقبل نفزة ـ اتحاد الجديدة 0 ـ 2
الأهلي الأندلسي ـ جمعيّة البطان 2 ـ 2
كوكب منزل جميل ـ أمل قبلاط 3 ـ 2
الترتيب
1 ) معالي سجنان 31
2 ) سهم رأس الجبل 30
3 ) النادي المجازي 22
ـ ) جمعية البطان 22
5 ) كوكب منزل جميل 20
6 ) الأهلي الأندلسي 19
7 ) اتحاد الجديدة 15 ( 1 ـ )
8 ) مستقبل نفزة 14
ـ ) النجم الخميري بعين دراهم 14
10 ) نادي كرة القدم ببنزرت 13
11 ) البرق التستوري 12
ـ) جمعية غار الدماء 12 ( 1 ـ )
13) تينجة الرياضية 9
14) أمل قبلاط 0
هوامش
في مباراتين مؤجلتين دارتا وسط الأسبوع الماضي فاز مستقبل نفزة على البرق التستوري بنتيجة 3 ـ 0 في حين تفوق معالي سجنان على تينجة الرياضية بنتيجة 6 ـ 0 .
سيدور بعد غد الأربعاء اللقاء المؤجل لحساب الجولة 9 ذهابا بين اتحاد الجديدة وجمعية غار الدماء .
النتائج
معالي سجنان ـ النادي المجازي 1 ـ 0
تينجة الرياضية ـ البرق التستوري 1 ـ 0
سهم رأس الجبل ـ نادي كرة القدم ببنزرت 2 ـ 1
جمعية غار الدماء ـ النجم الخميري بعين دراهم 1 ـ 1
مستقبل نفزة ـ اتحاد الجديدة 0 ـ 2
الأهلي الأندلسي ـ جمعيّة البطان 2 ـ 2
كوكب منزل جميل ـ أمل قبلاط 3 ـ 2
الترتيب
1 ) معالي سجنان 31
2 ) سهم رأس الجبل 30
3 ) النادي المجازي 22
ـ ) جمعية البطان 22
5 ) كوكب منزل جميل 20
6 ) الأهلي الأندلسي 19
7 ) اتحاد الجديدة 15 ( 1 ـ )
8 ) مستقبل نفزة 14
ـ ) النجم الخميري بعين دراهم 14
10 ) نادي كرة القدم ببنزرت 13
11 ) البرق التستوري 12
ـ) جمعية غار الدماء 12 ( 1 ـ )
13) تينجة الرياضية 9
14) أمل قبلاط 0
هوامش
في مباراتين مؤجلتين دارتا وسط الأسبوع الماضي فاز مستقبل نفزة على البرق التستوري بنتيجة 3 ـ 0 في حين تفوق معالي سجنان على تينجة الرياضية بنتيجة 6 ـ 0 .
سيدور بعد غد الأربعاء اللقاء المؤجل لحساب الجولة 9 ذهابا بين اتحاد الجديدة وجمعية غار الدماء .
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018