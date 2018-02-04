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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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رابطة الشمال ببنزرت (الجولة 12 ذهابا ) ...المعالــي في العلالــي والسهم ملاحق عنيـد
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كرة القدم
رابطة الشمال ببنزرت (الجولة 12 ذهابا ) ...المعالــي في العلالــي والسهم ملاحق عنيـد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

النتائج
معالي سجنان ـ النادي المجازي 1 ـ 0
تينجة الرياضية ـ البرق التستوري 1 ـ 0
سهم رأس الجبل ـ نادي كرة القدم ببنزرت 2 ـ 1
جمعية غار الدماء ـ النجم الخميري بعين دراهم 1 ـ 1
مستقبل نفزة ـ اتحاد الجديدة 0 ـ 2
الأهلي الأندلسي ـ جمعيّة البطان 2 ـ 2
كوكب منزل جميل ـ أمل قبلاط 3 ـ 2
الترتيب
1 ) معالي سجنان 31
2 ) سهم رأس الجبل 30
3 ) النادي المجازي 22
ـ ) جمعية البطان 22
5 ) كوكب منزل جميل 20
6 ) الأهلي الأندلسي 19
7 ) اتحاد الجديدة 15 ( 1 ـ )
8 ) مستقبل نفزة 14
ـ ) النجم الخميري بعين دراهم 14
10 ) نادي كرة القدم ببنزرت 13
11 ) البرق التستوري 12
ـ) جمعية غار الدماء 12 ( 1 ـ )
13) تينجة الرياضية 9
14) أمل قبلاط 0
هوامش
في مباراتين مؤجلتين دارتا وسط الأسبوع الماضي فاز مستقبل نفزة على البرق التستوري بنتيجة 3 ـ 0 في حين تفوق معالي سجنان على تينجة الرياضية بنتيجة 6 ـ 0 .
سيدور بعد غد الأربعاء اللقاء المؤجل لحساب الجولة 9 ذهابا بين اتحاد الجديدة وجمعية غار الدماء .

جلال العرفاوي
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رابطة الشمال ببنزرت (الجولة 12 ذهابا ) ...المعالــي في العلالــي والسهم ملاحق عنيـد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

النتائج
معالي سجنان ـ النادي المجازي 1 ـ 0
تينجة الرياضية ـ البرق التستوري 1 ـ 0
سهم رأس الجبل ـ نادي كرة القدم ببنزرت 2 ـ 1
جمعية غار الدماء ـ النجم الخميري بعين دراهم 1 ـ 1
مستقبل نفزة ـ اتحاد الجديدة 0 ـ 2
الأهلي الأندلسي ـ جمعيّة البطان 2 ـ 2
كوكب منزل جميل ـ أمل قبلاط 3 ـ 2
الترتيب
1 ) معالي سجنان 31
2 ) سهم رأس الجبل 30
3 ) النادي المجازي 22
ـ ) جمعية البطان 22
5 ) كوكب منزل جميل 20
6 ) الأهلي الأندلسي 19
7 ) اتحاد الجديدة 15 ( 1 ـ )
8 ) مستقبل نفزة 14
ـ ) النجم الخميري بعين دراهم 14
10 ) نادي كرة القدم ببنزرت 13
11 ) البرق التستوري 12
ـ) جمعية غار الدماء 12 ( 1 ـ )
13) تينجة الرياضية 9
14) أمل قبلاط 0
هوامش
في مباراتين مؤجلتين دارتا وسط الأسبوع الماضي فاز مستقبل نفزة على البرق التستوري بنتيجة 3 ـ 0 في حين تفوق معالي سجنان على تينجة الرياضية بنتيجة 6 ـ 0 .
سيدور بعد غد الأربعاء اللقاء المؤجل لحساب الجولة 9 ذهابا بين اتحاد الجديدة وجمعية غار الدماء .

جلال العرفاوي
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شبيبة طبربة ـ الملعب التونسي (0 ـ 4) .. .الخبرة تتفوّق على الطموح
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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مستقبل قابس ـ سكك الحديد الصفاقسي2 ـ 0 ...الجليزة تعبر في الوقت البديل
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
لم يبلغ الشوط الأول المستوى المطلوب من الجانبين حيث اعتمد الرالوي على المرتدات في إتجاه رشوان البغدادي دون...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصلّ
لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
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