رابطة الجنوب بصفاقس : (الجولة 2 إيابا ) .. جمعية المحرس تستعيد الصدارة

النتائج

مستقبل الحنشة - الأهلي الصفاقسي (0 - 6)

مستقبل اللوزة - كوكب عقارب (0 ـ 0 )

أمل ملولش - أمل بئر علي بن خليفة ( 2 ـ 2 )

جمعية المحرس - النادي الحزقي ( 2 - 0)

الترتيب :

1) جمعية المحرس 22

-) النادي الحزقي 22

3 ) الأهلي الصفاقسي 19

4 ) كوكب عقارب 16

5 ) مستقبل الحنشة 10

6 ) مستقبل اللوزة 7

7) أمل بئر علي بن خليفة 4

8 ) أمل ملولش 2





جعفر الخماري