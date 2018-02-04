الجريء ينذر معلول .. إبعاد نادر داود من الاطار الفني للمنتخب

كَتبنا مِرارا وتِكرارا عن المُساعدين في المنتخب الوطني الأوّل وطالبنا بأعلى صوت بضرورة مُعالجة هذا الملف خاصّة بعد أن نجح البعض في احتلال هذا المنصب دون وجه حقّ بل أن أحدهم أصبح «مساعدا دائما» وفوق «المُحاسبة»، وساد الإعتقاد بأنّه يتمتّع بـ»الحصانة». والكلام طبعا عن حاتم الميساوي الذي تَحوّل مِثله مثل نادر داود إلى «لغز» مُحيّر في الإطار الفني للـ»نّسور» بقيادة نبيل معلول. وهو من عزّز طاقمه بالمعد البدني خليل الجبابلي إيمانا بكفاءته العالية وأيضا من باب الوفاء للـ»عِشرة» التي تَجمع بين الرّجلين. و»صداقة» معلول هي من فتح أيضا لنادر داود أبواب المنتخب بعد أن عرفناه مُحلّلا فنيا في أستوديوهات «الأحد الرياضي» الذي يُساهم من حيث يعلم أولا يعلم في «تسويق» عدّة فنيين اختصاصهم الوحيد بيع الكلام والأوهام. ونعود إلى موضوع داود المَعروف بـ»حلاوة لسانه» لنشير إلى أنّه تحوّل فعلا إلى «ظاهرة» فريدة في الإطار الفني لـ»النّسور». فهو الطّرف الأقرب لمعلول و»أمين سرّه». وهو أيضا لسان الدّفاع عن الجامعة التي أغرقها نادر بالإشادات حتّى أنّ بعض الجهات دعت على سبيل المزاح إلى تعيينه ناطقا رسميا لاستغلال مَواهبه المُتعدّدة في التّحليل والتدريب ومُتابعة لاعبينا «المُحترفين» في الخارج علاوة على القدرة العجيبة في الإقناع. وقد لاحظ الجميع الدّور «المُتعاظم» لهذا المساعد الذي توهّم بأنّ علاقته «العُضويّة» مع معلول تَسمح له بتجاوز صلاحياته واعتقد «المسكين» أنّها ستحميه من غضب وديع الجريء الذي يَعتبر نفسه النّجم الأكبر أمّا البقيّة (وإن كان فيهم معلول نفسه) فإنّهم يدورون في فُلكه ولا يتحرّكون إلاّ بأمره. وبما أنّ السّحر عادة ما يَنقلب على السّاحر فإنّ نادر داود لم تَنفعه خُطبه «التمجيديّة» للجامعة ودفاعه «البطولي» على معلول. وخسر خلال السّاعات الأخيرة منصبه بقرار من الجامعة التي من الواضح أنّها اتّخذت هذا الإجراء لتضرب عدّة عصافير بحجر واحد. فهي من جهة عاقبت نادر لأنّه تجاوز الحدود «الاقليميّة» والأدوار الرياضيّة ومِلفه لم يَعد يَحتمل أخطاء اضافيّة. ومن جهة ثانية نحسب أنّ «عزل» أحد أقرب المساعدين لقلب معلول يُشكّل إنذارا شديد اللّهجة من الجامعة إلى كلّ أعضاء الإطار الفني الذين قد يظنّ بعضهم أن التأهل إلى المونديال سَيمنحهم «الحَصانة» إلى حين العَودة من روسيا وكيف لا ومدرّبهم مدّد مُؤخرا عقده إلى 2022. وتُدرك الجامعة كذلك أنّ إبعاد داود الذي لا يَكاد يُفارق نبيل معلول قد يَحدُّ من الانتقادات المُوجّهة للإطار الفني خاصّة في ظلّ التحفّظات الكبيرة على سلوكات نادر داود ولو أنّ المنطق كان يفرض أن تشمل «حملة» الابعادات حاتم الميساوي والطبيب سهيل الشّملي وهما أيضا من الأسماء التي تُثير جدلا واسعا في محيط المنتخب وذلك على عكس عدة إطارات أخرى جلبت لنفسها الإحترام والتقدير على غرار المدرّب المساعد مراد العقبي والمُشرف على حرّاس منتخبنا وهو «المصري - التونسي» طارق عبد العليم.





سامي حمّاني