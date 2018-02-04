اتحاد الشبيكة ـ النادي الإفريقي (1 ـ 4 ) .. واقعية الافريقي وضعت حدّا لطموحات الشبيكة

حقق النادي الإفريقي تأهله إلى الدور ثمن النهائي لكأس تونس بعد تغلبه على مضيفه اتحاد الشبيكة بنتيجة أربعة أهداف مقابل واحد ليضرب موعدا في الدور ثمن النهائي مع فريق مستقبل السبيخة الذي أطاح يوم أمس بالشبيبة الرياضية القيروانية.

نادي باب الجديد لن يغادر القيروان بما أنه سيعود من جديد لملاقاة السبيخة التي تنتمي إداريا إلى ولاية عاصمة الأغالبة.

شريط المباراة كشف الفارق في موازين القوى بين الفريقين بما أن الأفارقة اطمأنوا على نتيجة المقابلة وبطاقة التأهل بعد 18 دقيقة فقط حيث سجلوا ثلاثة أهداف خلال هذه الفترة.

العيادي من جديد

سجّل غازي العيادي أسرع هدف في الموسم الحالي وهو أسرع هدف في تاريخ البطولة (بعد 5 ثوان) وذلك في مرمى النادي الرياضي الصفاقسي قبل أن يعود يوم أمس ليكتب صفحة جديدة في مسيرته مع نادي باب الجديد حيث سجل هدف السبق للأحمر والأبيض بعد مرور 27 ثانية فقط ليكون أسرع هدف في سباق كأس تونس للموسم الحالي.

العيادي استغل ركنية محكمة التنفيذ من القيدوم وسام يحيى ليضرب موعدا مع الشباك مسجلا الهدف الأول للإفريقي الذي ساهم في دخول جيد لزملائه في المباراة.

نهاية مبكرة

بعد هدف العيادي لم ينتظر النادي الإفريقي كثيرا ليطمئن مبكرا على نتيجة المباراة بعد أن نجح التيجاني بلعيد في تحقيق الهدف الثاني في الدقيقة السابعة.

بدوره جاء الهدف الثالث سريعا حيث توغل علي العابدي مع الدقيقة 17 ليوجه كرة باتجاه مرمى اتحاد الشبيكة غالطت حارس المرمى وثلّثت النتيجة للأحمر والأبيض.

دخول الأفارقة بقوة وحسمهم نتيجة المباراة أدّى إلى تراجع لاعبي الفريق وبحثهم عن مجاراة نسق وتقسيط الجهود خصوصا أن الفريق تنتظره مواجهات حاسمة في سباق البطولة.

الشبيكة تتحرك

بعد الهدف الثالث وبحث الأفارقة عن مجاراة النسق بدأ هجوم اتحاد الشبيكة في نسج بعض المحاولات بهدف تذليل الفارق والعودة في المباراة خصوصا أن نتيجتها بدت وكأنها قد حسمت.

ضغط الشبيكة أثمر ضربة جزاء أعلن عنها الحكم جلال السحباني في الوقت البديل من الفترة الأولى غير أن حارس الأحمر والأبيض عاطف الدخيلي حرم الفريق المحلي من التسجيل بتصديه لضربة الجزاء التي نفذها أشرف بوقرة.

الزعيري والجزيري

الفترة الثانية من المباراة لم تكن بحماسة الشوط الأول فثلاثية النادي الإفريقي جعلت لاعبيه وإطاره الفني يبحثون عن تقسيط الجهود أما الفريق المحلي فلم يكن قادرا على العودة في ظل الفارق الكبير في الإمكانيات والنتيجة.

أهم ما ميّز الفترة الثانية هو هدفا الفريقين حيث ذلّل عاطف المازني الفارق بعد مرور 16 دقيقة عن العودة من حجرات الملابس قبل أن يرفع الأفارقة حصيلتهم إلى رباعية بعد ضربة جزاء ثانية نفذها هذه المرة المدافع المحوري فخر الدين الجزيري في الدقيقة 76.

الشبيكة في ضيافة الإفريقي

منذ وصول النادي الإفريقي مساء السبت إلى القيروان وجد في استقباله جمهورا غفيرا قبل أن تكون المفاجأة مع بلوغ مدينة الشبيكة حيث بدأ الوضع وكأن فريق الشبيكة ينزل ضيفا على نادي باب الجديد في العاصمة.

تنقل الأفارقة إلى الشبيكة كشف عمق وتغلغل حب «نادي الشعب» في هذه المنطقة من ولاية القيروان تماما كما هو الشأن في كل تنقلات الفريق إلى داخل الجمهورية.

قدماء الفريقين

قبل انطلاق مباراة الشبيكة والإفريقي لحساب الدور السادس عشر لكأس تونس جرت مباراة بين قدماء الفريقين انتهت بفوز الأحمر والأبيض بنتيجة 7 مقابل 1.

المباراة بين القدماء تنزلت في إطار استقبال فريق الشبيكة لنادي باب الجديد حيث وجد الأفارقة حفاوة كبيرة من هيئة الفريق المضيف وأيضا سكان الجهة الذي كان أغلبهم من أحباء الأحمر والأبيض.

التنظيم كان محكما ونهاية المباراة حملت لقطات جميلة بين الفريقين حيث تم التقاط الصور التذكتارية وتبادل القمصان.





محمد العبدلي