بارتران مارشان لـ «الشّروق» .. انتفاضة الافريقي تؤكّد أن البطولة لـم تنته

رَبط البعض «أزمة» الإفريقي بالسّياسات الارتجاليّة لسليم الرياحي و»الفلسفة» التدريبيّة العجيبة لـ»ماركو سيموني» الذي قال بعد «عَزله» إنّه كان يقوم بدور «الطّبيب النّفسي» في إشارة إلى استحالة النّجاح بسبب صعوبة الظّروف. وبقدوم «مارشان» الخبير بأجواء «باب الجديد» بان بالكاشف أنّ «ماركو» لاعب كبير لكنّه لا يَصلح للتدريب بدليل «الانقلاب» الذي شَهدته الجمعيّة مع ربّانها الجديد - القديم الذي جاء بقرار صائب إن لم نَقل «ضربة معلميّة» من قبل الهيئة التسييريّة التي «تُناضل» لتصفية تركة الرئيس السّابق. وفي ظلّ «الانتفاضة» التي يَعرفها صاحب الرباعيّة التاريخيّة والشّعبية الجارفة أدلى «بارتران» بحوار مطوّل للـ»شّروق» أكد في ثناياه أنّ الطّموحات بلا حدود رغم كلّ العوائق التي تَعترض قطار الأفارقة.

في البِداية ماذا فَعَلْتُمْ لقلب الأوضاع في نادي «باب الجديد» الذي جَمع في عَهدكم 16 نقطة من أصل 21 مُمكنة؟

تَسلّمت مَهامي في شهر ديسمبر الماضي، ورَغم قِصر الفترة الزمنيّة التي قَضّيتها على رأس الإطار الفني للجمعيّة فإنّنا استطعنا كسب الرّهان والإيفاء بتعهدّاتنا تُجاه الجماهير العريضة للنادي الإفريقي الذي وَضعناه على السكّة الصّحيحة في انتظار التأكيد في بقيّة المشوار لأنّ العِبرة بالنتائج النهائيّة. وقد كانت استعادة الثّقة «مَعركتنا» الأكبر في عمليّة النّهوض بالفريق من كَبواته. وفعلنا المستحيل لترميم المعنويات المُنهارة وتَحرير الأقدام المُكبّلة وحَرصنا على دفع اللاّعبين دفعا لتفجير طاقاتهم وإقناعهم بأنّ القادم أفضل. وأظنّ أنّنا وُفّقنا في شحذ الهِمم ونَجحنا كذلك في توجيه بصولة الاهتمام نحو الانتصارات على أن تتكفّل الهيئة التسييريّة وبقيّة العناصر الفاعلة في الحديقة «أ» بحلّ المشاكل الجانبيّة.

وبالتوازي مع العِناية المُشدّدة بالجانب البسيكولوجي حاولنا القيام بالإصلاحات والتّعديلات الضروريّة على المستويات الفنيّة والتكتيكيّة والبدنيّة. وأعتقد أنّنا نجحنا نسبيا في الظّهور بمردود مُقنع ونال استحسان المُتابعين.

كيف تَنظر إلى الزاد البشري المُتوفّر بحوزتك من حيث الكمّ والكيف؟

يَعرف القاصي والداني أنّ الفريق تخلّى عن تِرسانة من اللاّعبين المُهمّين وهو ما يَجعل الوضع أكثر تَعقيدا. وقد بَذلنا مع ذلك قُصارى جُهدنا واعتمدنا على ما هو موجود لنعود في سباق البطولة المحليّة التي نَحتلّ فيها المركز الرّابع. وهو مكسب مُهمّ قياسا بما كان عليه الأمر في وقت ليس بالبعيد. ونُراهن في مَعركة إسترداد «الهويّة» على خليط مُتجانس يَجمع بين الخبرة وحيويّة الشّباب. ونجد العنصر الأوّل في عدّة أسماء مثل صابر خليفة الذي أعتبره عنصرا مِثاليا لِعباً وسُلوكًا. فقد أظهر نجاعة كبيرة أمام المرمى (أربعة أهداف في اللّقاءات الثلاثة الأخيرة في البطولة). كما أنّه يُساهم بروحه القياديّة وتَجربته الاحترافيّة في تونس وفرنسا في منح ثِقة أكبر لبقيّة رِفاقه. وأظنّ شخصيا أنّ صابر يستحقّ عن جدارة التّرسيم في قائمة الـ»كوارجيّة» الذين سَيحملون آمال تونس في المُونديال. وفي السّياق نفسه نُشير إلى أنّ الإفريقي يُحاول الإستفادة كذلك من عناصر أخرى تَشترك مع خليفة في مسألة الخبرة كما هو شأن الذوّادي وبلعيد ويحيى. وهؤلاء يمثلّون «القدوة» بالنّسبة إلى الأسماء الصّاعدة بثبات مثل العيّادي وخليل والوذرفي...

بعد أن تَغيّر الحال نحو الأفضل ما هي أكبر «أطماعكم» وأقصى طموحاتكم في البطولة؟

نحن نَجلس على بعد 11 نقطة من المُتصدّر وذلك قبل تسع جولات من خطّ النّهاية. وهذا الفارق شاسع ويُغلق أمامنا باب الأمل في المُراهنة على التّاج وهذا طبعا من الناحية المنطقيّة لا الحِسابيّة التي تَقول إن اللّقب لم يُحسم بعد. وسينصبّ تركيزنا الآن على مُراكمة الانتصارات وحصد أكبر عدد مُمكن من النّقاط لنحقّق الامتياز في بقيّة المشوار خاصّة أنّ المركز الثاني يَبقى بدوره من «المَغانم» الكبيرة بما أنّه يَمنح الجمعيّة تأشيرة المُشاركة في رابطة الأبطال الإفريقيّة. ولديّ قَناعة راسخة بأنّه كان بوسعنا أن نكتسح سباق «المُحترفين» ونُسيطر بالطّول والعرض على منافسات الدوري المحلي لولا المشاكل الكثيرة التي واجهتها الجمعيّة والتي جَعلتها للأمانة تدخل مَرحلة خطيرة وربّما غير مَسبوقة.

الجمعيّة بصدد دفع فاتورة «الإرث الثّقيل» لرئيسها السّابق، أليس كذلك؟

هذا الأمر لا يَعنيني. لقد قلت منذ أن تسلّمت الأمانة بأنّ الفنيين واللاعبين سيتكفّلون بـ»تكديس» النّقاط والعودة بالفريق إلى مداره الطّبيعي على أن تقوم الهيئة التّسييريّة ومن معها من إداريين ومُدعمين بفضّ المشاكل الجانبيّة وتوفير التّمويلات الضروريّة.

ألا تَعتقد أنّ مَعرفتك بـ»بيت» الأفارقة وبأجواء الكرة التونسيّة ساهم بدوره في الانطلاقة المُوفّقة مع نادي «باب الجديد»؟

لا جدال في أنّ هذا العامل يُعتبر من «الامتيازات» التي ساعدتني على كسب معركة الوقت والتأقلم بسرعة في مركّب منير القبايلي خاصّة أنّني كنت على إطلاع على الظّروف العامّة للنادي وكُنت على بيّنة من مؤهلات العديد من اللاعبين. كما أنّ علاقتي مُتميّزة مع المسؤولين والإدارة الفنيّة بقيادة كمال القلصي. وكلّ هذه الأشياء جَعلتني حتما أدخل صلب الموضوع بسرعة فائقة.

يَعتقد البعض أنّ الإفريقي استثمر جيّدا فترة الرّاحة الشتويّة وذلك على عكس عدّة جمعيات أخرى. فكيف تُعلّق على هذا الرأي؟

لستُ مَعنيا بالحديث عن ظروف بقيّة الأندية. ولكن بوسعي أن أؤكد في المقابل أنّ فريقنا حاول الاستفادة من توقّف نشاط البطولة وقُمنا بتنظيم تربّص ناجح على كلّ المستويات. ولاشكّ في أنّ تلك المحطّة التحضيريّة عادت بالنّفع على المردود العام للنادي الإفريقي.

بالتوازي مع الرّهانات المَرفوعة في البطولة المحليّة يَنتظركم تحدّ آخر كبير في كأس الكنفدراليّة. فهل أنّ الجمعيّة جاهزة لهذه المُغامرة الإفريقيّة؟

نادي «باب الجديد» فريق ألقاب وسيبقى كذلك مهما كانت المتاعب. وبِناء عليه، فإنّنا سَنُنافس بقوّة على كأس الـ»كاف» رغم أنّ المَهمّة ستكون عسيرة. وهذا ليس من باب التّضخيم وإنّما لمعرفتي الجيّدة بالمستوى العام لمختلف الجمعيات المُشاركة في المسابقات القاريّة. ومن المعلوم أنّ الإفريقي سيصطدم بالفائز في اللّقاء المُرتقب بين «مبور بوتيت كوت» السّينغالي ونهضة بركان المغربي. وهو الفريق الذي كُنت قد درّبته وأدرك جيّدا أنّه يَملك امكانات لا يُستهان بها.

من خلال تَجربتك «العَابرة» مع الـ»نّسور» كيف تُقيّم مشوار فريق معلول؟

الحقيقة أنّ مسيرة المُنتخب الوطني التونسي في التصفيات المونديالية تَبعث على الفخر والاعتزاز. ذلك أنّ الفريق تأهل إلى نهائيات روسيا عن جدارة واستحقاق. ولا شكّ في أنّ هذا المكسب له فوائد عديدة على المستويات الجماهيرية والرياضية والمادية. كما أنّه يَعكس القدرات الكبيرة للفنيين بقيادة معلول والمؤهلات الطيّبة للاعبين التونسيين في الدّاخل والخارج وذلك رغم وجود الكثير من العراقيل التي لم تَمنع الـ»نّسور» من العبور إلى كأس العالم علاوة على احتلال مركز مُشرّف جدّا في تصنيف الـ»فيفا» (تونس موجودة في المرتبة الأولى عربيا وافريقيا و23 عالميا). وأظنّ أنّ حظوظ المنتخب في المونديال قائمة رغم صعوبة المَهمّة أمام انقلترا وبلجيكا وبنما التي يُخطىء كلّ من يَحسب أنّها ستكون «لقمة سائغة». ولا بدّ من التّنبيه إلى نُقطة فنية مُهمّة من وجهة نظري وهي ضرورة معالجة النقص الواضح على مستوى عناصر الهجوم. ذلك أن قائمة المهاجمين الذين يتمتّعون بمؤهلات كبيرة في الساحة التونسيّة تبدو محدودة وقد لا نَجد فيها سوى خليفة والخنيسي والعكايشي. وهذا مُؤشر لا يَبعث على الاطمئنان.

وماذا عن مُغامرتك «الخالدة» في بوجعفر؟

لقد كانت التّجربة مع «ليتوال» فريدة بكلّ المقاييس خاصّة أنّنا تُوجّنا برابطة الأبطال الإفريقية في سنة استثنائية بلغنا أثناءها أيضا المربّع الذهبي لكأس العالم في اليابان (في 2007). وقدّمنا آنذاك أداء كبيرا بفضل جيل «البلبولي» وبن فرج وغزال و»ناري» الشرميطي. ومن الواضح أنّ النّجم السّاحلي في نسخته الحالية يعيش فترة انتقاليّة يُريد من خلالها ضخّ دماء جديدة. وأستغلّ شخصيا فُرصة الحديث عن فريق جوهرة السّاحل للإشارة إلى أمر على درجة عالية من الأهميّة في نجاح النادي في كلّ الأوقات وهو ضرورة الاستفادة من المواهب المُتخرّجة من مركز التكوين الذي أعتبره أحد نقاط قوّة النّجم. وأنا من المؤمنين كثيرا بالتكوين في مختلف تجاربي التدريبيّة في الملاعب العربيّة والأوروبيّة حيث أشرفت على عدّة أسماء معروفة مثل «مالودا» و»ريبيري» (خلال مروره من «غانغون»).

تَركت أفضل الانطباعات في سوسة شأنك شأن «رئيسك» في العمل آنذاك معز إدريس. لكن العقل والقلب الآن في الإفريقي. فماذا تقول لـ»شعب» نادي «باب الجديد» في ختام هذا الحوار؟

أتعهّد بالعمل وبتوظيف كلّ خبراتي الميدانيّة ومعارفي الكرويّة لإسعاد الجمهور الغالي والذي أدرك جيّدا أنّه مُرتاح لما تحقّق في سباق البطولة. ولاشكّ في أنّ القادم أفضل.





حاوره سامي حمّاني