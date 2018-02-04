ماذا حدث في ملعب بنبلة ؟ .. هيئتا نادي جبنيانة و المظيلة تتهمان وبنبلة تلتجئ الى القضاء

احتضن ملعب بنبلة - يوم الأحد 22 جانفي الفارط و لحساب الجولة الأولى من مرحلة إياب بطولة رابطة الهواة المستوى الأول - مباراة قمة المجموعة 2 بين صاحب الصدارة نادي جبنيانة و ملاحقه المباشر مضيفه نادي بنبلة ، و صدرت إثر اللقاء تصريحات من هيئة فريق جبنيانة عما حدث داخل الملعب من أحداث خطيرة ، كما أكدت هيئة نادي المظيلة عن تعرض فريقها لمظلمة و تهديدات في مباراة الجولة 3 إيابا بنفس الملعب أمام نادي بنبلة . « الشروق « اتصلت بمختلف الأطراف لكشف حقيقة تلك التصريحات الإعلامية . وقد أفادنا وليد فؤاد رئيس نادي جبنيانة و الكاتب العام للجمعية عماد الحضري بما يلي :» لقد فوجئنا بوجود كلب شرس قرب باب حجرات ملابس الفريق الزائر كتب عليه إسم لاعبنا محمد علي سفطة ( الذي سبق له اللعب في نادي بنبلة ) كما تم الإعتداء عليه قبل انطلاق اللقاء من طرف حافظ أثاث نادي بنبلة الذي كان أشهر في وجهه ساطورا . و عندما انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف من الجهتين ، لم يتم استئناف الشوط الثاني إلا بعد مرور حوالي 27 دقيقة حيث قضينا فترة ما بين الشوطين فوق أرضية الميدان و تم الإعتداء على أحباء نادي جبنيانة و نقل المصابين إلى مستشفى جمّال . لقد طلب مني أعوان الأمن ضرورة تغيير سفطة الذي يعتبر ركيزة الفريق حفاظا على سلامتنا و أجبرنا على ذلك لننقاد إلى هزيمة قاسية في الشوط الثاني . وسجلنا قضية عدلية ضد كل من يكشف عليه البحث و نطالب السلط المعنية توفير الحماية الأمنية اللازمة للفرق الزائرة لملعب بنبلة من أجل ضمان تساوي حظوظ جميع الأندية و احتراما للميثاق الرياضي».

كما أفادنا عبد السلام عمارة رئيس نادي المظيلة والممرن الكيلاني قمرة بما يلي: « هناك غياب شبه تام لأعوان الأمن ، لقد تعرض حارس المرمى إلى تهديد من طرف محب لنادي بنبلة يحمل بيده ساطورا و هدده في سلامته الجسدية . كما اقتحم أعضاء من هيئة نادي بنبلة حجرات ملابس الحكام بين الشوطين بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي و لم يتم استئناف الشوط الثاني إلا بعد مرور أكثر من 20 دقيقة ، وألغى مساعد الحكم هدفا شرعيا لفريقنا في الدقيقة 89 وحرمنا من الانتصار حين أعلن عن ضربة جزاء خيالية للمحليين في الوقت بدل الضائع»

في المقابل رد أحمد الإمام رئيس نادي بنبلة و نائبه مهدي كشوخ بما يلي « لقد استقبلت الهيئة المديرة للنادي البنبلي نظيرتها لنادي جبنيانة بالورود و الصور شاهدة على ذلك. ودارت المقابلة في أجواء رياضية عادية و هو ما تؤكده ورقة المباراة . كما نحمّل المسؤولية لرئيس نادي جبنيانة الذي سمح بتنقل جمهوره و هو الذي يدرك جيدا أن المقابلة تدور بحضور الجمهور المحلي فقط ، . لقد صدرت عبارات بذيئة و كلام مستفز للمشاعر من طرف جمهور جبنيانة الذي اعتدى على حارس الملعب . و عبثت أيادي لاعبي نادي جبنيانة بتجهيزات حجرات الملابس لملعب بنبلة و الصور توثق لتلك الأحداث و سنقاضي كل من تسبب في ذلك . أما بالنسبة لمباراة نادي المظيلة ، فلم يصدر عن أي مسؤول من نادي بنبلة أي تهديد يذكر للاعبي الفريق الزائر كما أن هدف المظيلة كان مسبوقا بتسلل حسب مساعد الحكم و كانت ضربة الجزاء لفريقنا واضحة للجميع . ونحن نملك تسجيلات لجميع المباريات التي احتضنها ملعب بنبلة تنفي تلك الروايات الخاطئة».





جعفر الخماري