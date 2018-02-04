رابطة مدنين (الجولة الثالثة ايابا) ..غزال رمادة  ينفرد بالصدارة

النوري الصلّ

عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...