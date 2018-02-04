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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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رابطة الهواة المستوى 1 ... شطب لاعب مدى الحياة وخطايا مالية ضد جبنيانة والمكنين
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كرة القدم
رابطة الهواة المستوى 1 ... شطب لاعب مدى الحياة وخطايا مالية ضد جبنيانة والمكنين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

عقد مكتب رابطة الهواة لكرة القدم المستوى الأول برئاسة حسن زيان يوم الخميس الفارط اجتماعا بمقر الرابطة و نظر في جملة من الوضعيات و اتخذ القرارات التالية :
بالنسبة لإثارات أندية المجموعة الأولى : قرر مكتب الرابطة اقتراح الشطب مدى الحياة للاعب النجم الرادسي طارق الدخلاوي بسبب إعتدائه بالعنف على الحكم إثر نهاية مباراة الفريق أمام مضيفه الملعب النابلي لحساب الجولة الثانية إياب و التي انتهت بفوز نابل و تسليط عقوبة بمقابلة خارج ميدانه ضد فريق النجم الرادسي أو دفع غرامة مالية قدرها 3 آلاف دينار . في حين تم رفض إثارة النجم الرادسي ضد علي الكعبي رئيس الأولمبي للنقل لعدم وجود عقوبة ضده و إقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 15 من مرحلة ذهاب المجموعة الأولى و التي انتهت بنتيجة التعادل. كما تم رفض إثارة جمعية مولدية منوبة ضد نجم بني خلاد لعدم تعرض رئيس بن خلاد مكرم التاجوري للعقوبة و إقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 15 ذهابا و التي انتهت بفوز بني خلاد.
في المجموعة الثانية : تم تسليط خطية مالية بـ 700 دينار ضد سبورتينغ المكنين بسبب اقتحام مجموعة من الجماهير لأرضية الميدان و استفزاز بدلاء الفريق الزائر نادي مكثر في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الثانية إيابا من بطولة رابطة الهواة ولنفس الجولة تم تسليط خطية مالية ضد نادي جبنيانة في المباراة التي جمعته مع ضيفه تقدم ساقية الداير قدرها 300 دينار بسبب تكرر اقتحام أرضية الميدان و خطية مالية ثانية قدرها 500 دينار ضد نفس الفريق بسبب تكرر رمي المقذوفات . و تم رفض إثارة مستقبل السبيخة ضد لاعب اتحاد المطوية لسعد بوعبيدي بسبب مشاركة اللاعب القانونية و إقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان و التي انتهت بالتعادل في الجولة الأولى إيابا ولحساب نفس الجولة تم رفض إثارة جمعية جريدة توزر ضد مشاركة لاعب سبورتينغ المكنين حلمي العكرمي التي تبين أنها قانونية و إقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان بالتعادل السلبي بين الفريقين .

جعفر الخماري
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كرة القدم
رابطة الهواة المستوى 1 ... شطب لاعب مدى الحياة وخطايا مالية ضد جبنيانة والمكنين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

عقد مكتب رابطة الهواة لكرة القدم المستوى الأول برئاسة حسن زيان يوم الخميس الفارط اجتماعا بمقر الرابطة و نظر في جملة من الوضعيات و اتخذ القرارات التالية :
بالنسبة لإثارات أندية المجموعة الأولى : قرر مكتب الرابطة اقتراح الشطب مدى الحياة للاعب النجم الرادسي طارق الدخلاوي بسبب إعتدائه بالعنف على الحكم إثر نهاية مباراة الفريق أمام مضيفه الملعب النابلي لحساب الجولة الثانية إياب و التي انتهت بفوز نابل و تسليط عقوبة بمقابلة خارج ميدانه ضد فريق النجم الرادسي أو دفع غرامة مالية قدرها 3 آلاف دينار . في حين تم رفض إثارة النجم الرادسي ضد علي الكعبي رئيس الأولمبي للنقل لعدم وجود عقوبة ضده و إقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 15 من مرحلة ذهاب المجموعة الأولى و التي انتهت بنتيجة التعادل. كما تم رفض إثارة جمعية مولدية منوبة ضد نجم بني خلاد لعدم تعرض رئيس بن خلاد مكرم التاجوري للعقوبة و إقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 15 ذهابا و التي انتهت بفوز بني خلاد.
في المجموعة الثانية : تم تسليط خطية مالية بـ 700 دينار ضد سبورتينغ المكنين بسبب اقتحام مجموعة من الجماهير لأرضية الميدان و استفزاز بدلاء الفريق الزائر نادي مكثر في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الثانية إيابا من بطولة رابطة الهواة ولنفس الجولة تم تسليط خطية مالية ضد نادي جبنيانة في المباراة التي جمعته مع ضيفه تقدم ساقية الداير قدرها 300 دينار بسبب تكرر اقتحام أرضية الميدان و خطية مالية ثانية قدرها 500 دينار ضد نفس الفريق بسبب تكرر رمي المقذوفات . و تم رفض إثارة مستقبل السبيخة ضد لاعب اتحاد المطوية لسعد بوعبيدي بسبب مشاركة اللاعب القانونية و إقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان و التي انتهت بالتعادل في الجولة الأولى إيابا ولحساب نفس الجولة تم رفض إثارة جمعية جريدة توزر ضد مشاركة لاعب سبورتينغ المكنين حلمي العكرمي التي تبين أنها قانونية و إقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان بالتعادل السلبي بين الفريقين .

جعفر الخماري
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