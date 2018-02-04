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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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الكرة الطائرة.. النجم في الطليعة... وللقليبي «قفزة سريعة»
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الكرة الطائرة.. النجم في الطليعة... وللقليبي «قفزة سريعة»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

عندما تساءلنا في عدد السبت الماضي هل «يكسب» النجم قمة الصفاقسي والترجي فإننا كنا نعني هل ان نتيجة ذلك اللقاء ستخوّل لفريق جوهرة الساحل الانفراد بطليعة الترتيب.
... في انتظار الكلاسيكو الساخن
هذا ما حدث بالفعل حيث ان فوز الترجي في صفاقس على النادي الصفاقسي بثلاثة لصفر تفاصيلها (25ـ19) و(25ـ20) و(25ـ23) وحصوله على ثلاث نقاط جعل رصيد النادي الصفاقسي يتوقف عند حدود النقطتين وهذا ما جعل النجم الساحلي الفائز على سعيدية سيدي بوسعيد بثلاثة لصفر تفاصيلها (25ـ16) و(25ـ17) و(25ـ22) ينفرد بطليعة الترتيب برصيد خمس نقاط يليه الترجي الرياضي بأربع نقاط فالنادي الصفاقسي بنقطتين ثم سعيدية سيدي بوسعيد بنقطة واحدة. وهذا يؤكد حدة الصراع على المراكز الثلاث الأولى رغم ان النجم حقق أسبقية هامة علما أن النجم يلتقي في الجولة القادمة بالنادي الصفاقسي وهو لقاء شديد الأهمية للفريقين في حين يلعب الترجي في الجولة الثالثة مع «السعيدية» برغبة في الثلاث نقاط على أن تخدمه نتيجة كلاسيكو النجم والصفاقسي.
القليبي متألق
كان الاولمبي القليبي بطل الجولة الأولى للبلاي آوت دون منازع حيث تحصل على ثلاث نقاط أمام مستقبل المرسى بانتصاره بثلاثة أشواط لواحد تفاصيلها (22ـ25)و(25ـ20) و(25ـ21) و(25ـ20). وهذا يعني ان فريق قليبية يتطوّر باستمرار ويتحسن أداؤه بشكل واضح للغاية وهذا يعني نجاح العمل الذي يجري في الفريق إداريا وتمكن المدرب الشاب محمد علي بن الشيخ من تطوير الأداء الفني واستغلال امكانيات اللاعبين وخصائصهم الفردية على أفضل وجه.

عبد المجيد مصلح
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رياضات أخرى
الكرة الطائرة.. النجم في الطليعة... وللقليبي «قفزة سريعة»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

عندما تساءلنا في عدد السبت الماضي هل «يكسب» النجم قمة الصفاقسي والترجي فإننا كنا نعني هل ان نتيجة ذلك اللقاء ستخوّل لفريق جوهرة الساحل الانفراد بطليعة الترتيب.
... في انتظار الكلاسيكو الساخن
هذا ما حدث بالفعل حيث ان فوز الترجي في صفاقس على النادي الصفاقسي بثلاثة لصفر تفاصيلها (25ـ19) و(25ـ20) و(25ـ23) وحصوله على ثلاث نقاط جعل رصيد النادي الصفاقسي يتوقف عند حدود النقطتين وهذا ما جعل النجم الساحلي الفائز على سعيدية سيدي بوسعيد بثلاثة لصفر تفاصيلها (25ـ16) و(25ـ17) و(25ـ22) ينفرد بطليعة الترتيب برصيد خمس نقاط يليه الترجي الرياضي بأربع نقاط فالنادي الصفاقسي بنقطتين ثم سعيدية سيدي بوسعيد بنقطة واحدة. وهذا يؤكد حدة الصراع على المراكز الثلاث الأولى رغم ان النجم حقق أسبقية هامة علما أن النجم يلتقي في الجولة القادمة بالنادي الصفاقسي وهو لقاء شديد الأهمية للفريقين في حين يلعب الترجي في الجولة الثالثة مع «السعيدية» برغبة في الثلاث نقاط على أن تخدمه نتيجة كلاسيكو النجم والصفاقسي.
القليبي متألق
كان الاولمبي القليبي بطل الجولة الأولى للبلاي آوت دون منازع حيث تحصل على ثلاث نقاط أمام مستقبل المرسى بانتصاره بثلاثة أشواط لواحد تفاصيلها (22ـ25)و(25ـ20) و(25ـ21) و(25ـ20). وهذا يعني ان فريق قليبية يتطوّر باستمرار ويتحسن أداؤه بشكل واضح للغاية وهذا يعني نجاح العمل الذي يجري في الفريق إداريا وتمكن المدرب الشاب محمد علي بن الشيخ من تطوير الأداء الفني واستغلال امكانيات اللاعبين وخصائصهم الفردية على أفضل وجه.

عبد المجيد مصلح
تقرؤون أيضا
الكرة الطائرة.. النجم في الطليعة... وللقليبي «قفزة سريعة»
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
عندما تساءلنا في عدد السبت الماضي هل «يكسب» النجم قمة الصفاقسي والترجي فإننا كنا نعني هل ان نتيجة ذلك اللقاء...
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الملعب الزاراتي: الكيك بوكسينغ تتألق
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بالاضافة الى النتائج المتميزة لأصناف الشبان في الملعب
المزيد >>
الدورة الدولية الأولى في الكوتشيكي ..مشـــــاركة مكثفـــــة
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
احتضنت مدينة الكاف الدورة الدولية الأولى في الكوتشيكي أيام 26ـ27 و28 جانفي الجاري وذلك بمشاركة 150 رياضيا...
المزيد >>
كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018 السّاعة 20:02
اعلنت اللجنة المركزية للمسابقات التابعة للجامعة التونسية لكرة السلة ان عملية القرعة الخاصة بالدور ربع...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصلّ
لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
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