الكرة الطائرة.. النجم في الطليعة... وللقليبي «قفزة سريعة»

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05 فيفري 2018
عندما تساءلنا في عدد السبت الماضي هل «يكسب» النجم قمة الصفاقسي والترجي فإننا كنا نعني هل ان نتيجة ذلك اللقاء ستخوّل لفريق جوهرة الساحل الانفراد بطليعة الترتيب.
... في انتظار الكلاسيكو الساخن
هذا ما حدث بالفعل حيث ان فوز الترجي في صفاقس على النادي الصفاقسي بثلاثة لصفر تفاصيلها (25ـ19) و(25ـ20) و(25ـ23) وحصوله على ثلاث نقاط جعل رصيد النادي الصفاقسي يتوقف عند حدود النقطتين وهذا ما جعل النجم الساحلي الفائز على سعيدية سيدي بوسعيد بثلاثة لصفر تفاصيلها (25ـ16) و(25ـ17) و(25ـ22) ينفرد بطليعة الترتيب برصيد خمس نقاط يليه الترجي الرياضي بأربع نقاط فالنادي الصفاقسي بنقطتين ثم سعيدية سيدي بوسعيد بنقطة واحدة. وهذا يؤكد حدة الصراع على المراكز الثلاث الأولى رغم ان النجم حقق أسبقية هامة علما أن النجم يلتقي في الجولة القادمة بالنادي الصفاقسي وهو لقاء شديد الأهمية للفريقين في حين يلعب الترجي في الجولة الثالثة مع «السعيدية» برغبة في الثلاث نقاط على أن تخدمه نتيجة كلاسيكو النجم والصفاقسي.
القليبي متألق
كان الاولمبي القليبي بطل الجولة الأولى للبلاي آوت دون منازع حيث تحصل على ثلاث نقاط أمام مستقبل المرسى بانتصاره بثلاثة أشواط لواحد تفاصيلها (22ـ25)و(25ـ20) و(25ـ21) و(25ـ20). وهذا يعني ان فريق قليبية يتطوّر باستمرار ويتحسن أداؤه بشكل واضح للغاية وهذا يعني نجاح العمل الذي يجري في الفريق إداريا وتمكن المدرب الشاب محمد علي بن الشيخ من تطوير الأداء الفني واستغلال امكانيات اللاعبين وخصائصهم الفردية على أفضل وجه.
عندما تساءلنا في عدد السبت الماضي هل «يكسب» النجم قمة الصفاقسي والترجي فإننا كنا نعني هل ان نتيجة ذلك اللقاء ستخوّل لفريق جوهرة الساحل الانفراد بطليعة الترتيب.
... في انتظار الكلاسيكو الساخن
هذا ما حدث بالفعل حيث ان فوز الترجي في صفاقس على النادي الصفاقسي بثلاثة لصفر تفاصيلها (25ـ19) و(25ـ20) و(25ـ23) وحصوله على ثلاث نقاط جعل رصيد النادي الصفاقسي يتوقف عند حدود النقطتين وهذا ما جعل النجم الساحلي الفائز على سعيدية سيدي بوسعيد بثلاثة لصفر تفاصيلها (25ـ16) و(25ـ17) و(25ـ22) ينفرد بطليعة الترتيب برصيد خمس نقاط يليه الترجي الرياضي بأربع نقاط فالنادي الصفاقسي بنقطتين ثم سعيدية سيدي بوسعيد بنقطة واحدة. وهذا يؤكد حدة الصراع على المراكز الثلاث الأولى رغم ان النجم حقق أسبقية هامة علما أن النجم يلتقي في الجولة القادمة بالنادي الصفاقسي وهو لقاء شديد الأهمية للفريقين في حين يلعب الترجي في الجولة الثالثة مع «السعيدية» برغبة في الثلاث نقاط على أن تخدمه نتيجة كلاسيكو النجم والصفاقسي.
القليبي متألق
كان الاولمبي القليبي بطل الجولة الأولى للبلاي آوت دون منازع حيث تحصل على ثلاث نقاط أمام مستقبل المرسى بانتصاره بثلاثة أشواط لواحد تفاصيلها (22ـ25)و(25ـ20) و(25ـ21) و(25ـ20). وهذا يعني ان فريق قليبية يتطوّر باستمرار ويتحسن أداؤه بشكل واضح للغاية وهذا يعني نجاح العمل الذي يجري في الفريق إداريا وتمكن المدرب الشاب محمد علي بن الشيخ من تطوير الأداء الفني واستغلال امكانيات اللاعبين وخصائصهم الفردية على أفضل وجه.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018