الكرة الطائرة.. النجم في الطليعة... وللقليبي «قفزة سريعة»

عندما تساءلنا في عدد السبت الماضي هل «يكسب» النجم قمة الصفاقسي والترجي فإننا كنا نعني هل ان نتيجة ذلك اللقاء ستخوّل لفريق جوهرة الساحل الانفراد بطليعة الترتيب.

... في انتظار الكلاسيكو الساخن

هذا ما حدث بالفعل حيث ان فوز الترجي في صفاقس على النادي الصفاقسي بثلاثة لصفر تفاصيلها (25ـ19) و(25ـ20) و(25ـ23) وحصوله على ثلاث نقاط جعل رصيد النادي الصفاقسي يتوقف عند حدود النقطتين وهذا ما جعل النجم الساحلي الفائز على سعيدية سيدي بوسعيد بثلاثة لصفر تفاصيلها (25ـ16) و(25ـ17) و(25ـ22) ينفرد بطليعة الترتيب برصيد خمس نقاط يليه الترجي الرياضي بأربع نقاط فالنادي الصفاقسي بنقطتين ثم سعيدية سيدي بوسعيد بنقطة واحدة. وهذا يؤكد حدة الصراع على المراكز الثلاث الأولى رغم ان النجم حقق أسبقية هامة علما أن النجم يلتقي في الجولة القادمة بالنادي الصفاقسي وهو لقاء شديد الأهمية للفريقين في حين يلعب الترجي في الجولة الثالثة مع «السعيدية» برغبة في الثلاث نقاط على أن تخدمه نتيجة كلاسيكو النجم والصفاقسي.

القليبي متألق

كان الاولمبي القليبي بطل الجولة الأولى للبلاي آوت دون منازع حيث تحصل على ثلاث نقاط أمام مستقبل المرسى بانتصاره بثلاثة أشواط لواحد تفاصيلها (22ـ25)و(25ـ20) و(25ـ21) و(25ـ20). وهذا يعني ان فريق قليبية يتطوّر باستمرار ويتحسن أداؤه بشكل واضح للغاية وهذا يعني نجاح العمل الذي يجري في الفريق إداريا وتمكن المدرب الشاب محمد علي بن الشيخ من تطوير الأداء الفني واستغلال امكانيات اللاعبين وخصائصهم الفردية على أفضل وجه.





عبد المجيد مصلح