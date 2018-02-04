بطولة الكبريات والصغريات.. تعادل بين الصفاقسيات والمهداويـات... وحمائم منّوبة تحلّق

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كشفت الجولة الرابعة اياب عن اسماء الفرق الستة التي تأهلت لمجموعة التتويج والتي تسجل التحاق فريقين جديدين مقارنة بالموسم الفارط وهما الجمعية النسائية بصفاقس والمفاجأة الكبرى لهذا الموسم فريق حمائم منوبة الذي سيلعب لاول مرة في البلاي اوف والذي اقصى الفريق الكبير جمعية مقرين التي ستكون خارج دائرة المتراهنين على اللقب بعد موسم استثنائي لعبت فيه الادوار الاولى بطولة وكأسا في الموسم الفارط.
وكانت قمة الجولة الرابعة بين الجمعية النسائية بصفاقس والجمعية النسائية بالمهدية قد انتهت بالتعادل في الكبريات فيما فازت المهادويات في الصغريات وهو ما جعل جمعية المهدية تتصدر الترتيب في المجموعة الثانية على غرار النادي الافريقي الذي تصدر بدوره المجموعة الاولى.
وقد تأهل كل من النادي الافريقي وحمائم منوبة والنور الرياضي بأريانة والجمعية النسائية بالمهدية والجمعية النسائية بطبلبة والجمعية النسائية بصفاقس لمجموعة التتويج وستتراهن بقية الفرق على تفادي النزول.
نتائج المجموعة الاولى
النادي الافريقي – النور الرياضي بأريانة: كبريات (29 – 16) وصغريات (22 – 18)
جمعية مقرين – حمائم منوبة: كبريات (33 – 29) وصغريات (15 – 21)
الجمعية النسائية بتازركة – نادي فتيات بنزرت (فوز تازركة بالغياب في الكبريات والصغريات)
الترتيب
1 – النادي الافريقي 50 نقطة
2- حمائم منوبة 38 نقطة
- النور الرياضي بأريانة 38 نقطة
4- جمعية مقرين 30 نقطة
- الجمعية النسائية بتازركة 30 نقطة
6- نادي فتيات بنزرت 26 نقطة
نتائج المجموعة الثانية
الجمعية النسائية بصفاقس – الجمعية النسائية بالمهدية: كبريات (25 – 25) وصغريات (31 - 32)
امل الرجيش - الجمعية النسائية بصيادة: كبريات (31 – 27) وصغريات (28 – 24)
الجمعية النسائية بطبلبة – اولمبيك قفصة (فوز طبلبة بالغياب كبريات وصغريات)
الترتيب
الجمعية النسائية بالمهدية 48 نقطة (-1)
الجمعية النسائية بطبلبة 46 نقطة
الجمعية النسائية بصفاقس 45 نقطة
اولمبيك قفصة 27 نقطة
امل الرجيش 25 نقطة
الجمعية النسائية بصيادة 16 نقطة (-1)
كشفت الجولة الرابعة اياب عن اسماء الفرق الستة التي تأهلت لمجموعة التتويج والتي تسجل التحاق فريقين جديدين مقارنة بالموسم الفارط وهما الجمعية النسائية بصفاقس والمفاجأة الكبرى لهذا الموسم فريق حمائم منوبة الذي سيلعب لاول مرة في البلاي اوف والذي اقصى الفريق الكبير جمعية مقرين التي ستكون خارج دائرة المتراهنين على اللقب بعد موسم استثنائي لعبت فيه الادوار الاولى بطولة وكأسا في الموسم الفارط.
وكانت قمة الجولة الرابعة بين الجمعية النسائية بصفاقس والجمعية النسائية بالمهدية قد انتهت بالتعادل في الكبريات فيما فازت المهادويات في الصغريات وهو ما جعل جمعية المهدية تتصدر الترتيب في المجموعة الثانية على غرار النادي الافريقي الذي تصدر بدوره المجموعة الاولى.
وقد تأهل كل من النادي الافريقي وحمائم منوبة والنور الرياضي بأريانة والجمعية النسائية بالمهدية والجمعية النسائية بطبلبة والجمعية النسائية بصفاقس لمجموعة التتويج وستتراهن بقية الفرق على تفادي النزول.
نتائج المجموعة الاولى
النادي الافريقي – النور الرياضي بأريانة: كبريات (29 – 16) وصغريات (22 – 18)
جمعية مقرين – حمائم منوبة: كبريات (33 – 29) وصغريات (15 – 21)
الجمعية النسائية بتازركة – نادي فتيات بنزرت (فوز تازركة بالغياب في الكبريات والصغريات)
الترتيب
1 – النادي الافريقي 50 نقطة
2- حمائم منوبة 38 نقطة
- النور الرياضي بأريانة 38 نقطة
4- جمعية مقرين 30 نقطة
- الجمعية النسائية بتازركة 30 نقطة
6- نادي فتيات بنزرت 26 نقطة
نتائج المجموعة الثانية
الجمعية النسائية بصفاقس – الجمعية النسائية بالمهدية: كبريات (25 – 25) وصغريات (31 - 32)
امل الرجيش - الجمعية النسائية بصيادة: كبريات (31 – 27) وصغريات (28 – 24)
الجمعية النسائية بطبلبة – اولمبيك قفصة (فوز طبلبة بالغياب كبريات وصغريات)
الترتيب
الجمعية النسائية بالمهدية 48 نقطة (-1)
الجمعية النسائية بطبلبة 46 نقطة
الجمعية النسائية بصفاقس 45 نقطة
اولمبيك قفصة 27 نقطة
امل الرجيش 25 نقطة
الجمعية النسائية بصيادة 16 نقطة (-1)
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
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-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018