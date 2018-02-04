بطولة الكبريات والصغريات.. تعادل بين الصفاقسيات والمهداويـات... وحمائم منّوبة تحلّق

كشفت الجولة الرابعة اياب عن اسماء الفرق الستة التي تأهلت لمجموعة التتويج والتي تسجل التحاق فريقين جديدين مقارنة بالموسم الفارط وهما الجمعية النسائية بصفاقس والمفاجأة الكبرى لهذا الموسم فريق حمائم منوبة الذي سيلعب لاول مرة في البلاي اوف والذي اقصى الفريق الكبير جمعية مقرين التي ستكون خارج دائرة المتراهنين على اللقب بعد موسم استثنائي لعبت فيه الادوار الاولى بطولة وكأسا في الموسم الفارط.

وكانت قمة الجولة الرابعة بين الجمعية النسائية بصفاقس والجمعية النسائية بالمهدية قد انتهت بالتعادل في الكبريات فيما فازت المهادويات في الصغريات وهو ما جعل جمعية المهدية تتصدر الترتيب في المجموعة الثانية على غرار النادي الافريقي الذي تصدر بدوره المجموعة الاولى.

وقد تأهل كل من النادي الافريقي وحمائم منوبة والنور الرياضي بأريانة والجمعية النسائية بالمهدية والجمعية النسائية بطبلبة والجمعية النسائية بصفاقس لمجموعة التتويج وستتراهن بقية الفرق على تفادي النزول.

نتائج المجموعة الاولى

النادي الافريقي – النور الرياضي بأريانة: كبريات (29 – 16) وصغريات (22 – 18)

جمعية مقرين – حمائم منوبة: كبريات (33 – 29) وصغريات (15 – 21)

الجمعية النسائية بتازركة – نادي فتيات بنزرت (فوز تازركة بالغياب في الكبريات والصغريات)

الترتيب

1 – النادي الافريقي 50 نقطة

2- حمائم منوبة 38 نقطة

- النور الرياضي بأريانة 38 نقطة

4- جمعية مقرين 30 نقطة

- الجمعية النسائية بتازركة 30 نقطة

6- نادي فتيات بنزرت 26 نقطة

نتائج المجموعة الثانية

الجمعية النسائية بصفاقس – الجمعية النسائية بالمهدية: كبريات (25 – 25) وصغريات (31 - 32)

امل الرجيش - الجمعية النسائية بصيادة: كبريات (31 – 27) وصغريات (28 – 24)

الجمعية النسائية بطبلبة – اولمبيك قفصة (فوز طبلبة بالغياب كبريات وصغريات)

الترتيب

الجمعية النسائية بالمهدية 48 نقطة (-1)

الجمعية النسائية بطبلبة 46 نقطة

الجمعية النسائية بصفاقس 45 نقطة

اولمبيك قفصة 27 نقطة

امل الرجيش 25 نقطة

الجمعية النسائية بصيادة 16 نقطة (-1)





منير الزوابي