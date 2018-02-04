بطولة القسم الوطني «أ»...المكارم أبرز مستفيد... والإفريقي ينجو من منافس عنيد

خرج فريق مكارم المهدية ابرز مستفيد من الجولة الاولى لمرحلة الذهاب بعد ان اطاح بمنافسه المباشر على المرتبة الرابعة نسر طبلبة.

المكارم تدارك تأخره بهدف وحيد في النصف الاول من المباراة وحقق انتصارا هاما في قاعة طبلبة بفارق استقر على 4 اهداف على حساب احد ابرز الفرق هذا الموسم وأصبح يتقاسم معه نفس المرتبة الرابعة بنفس الرصيد من النقاط.

وفي نفس الجولة، انتهى دربي ولاية المنستير بين نادي كرة اليد بجمال وسبورتينغ المكنين بالتعادل وهي نتيجة لم تخدم مصلحة اي فريق كما انها لم تغضب الفريقين ايضا. وبنفس الطريقة انتهت مواجهة جمعية الحمامات مع نادي ساقية الزيت الذي لم يستغل تقدمه في الشوط الاول بفارق 3 اهداف لينتهي اللقاء باقتسام النقاط مع المحليين.

في القرجاني وجد النادي الافريقي منافسا صعب المراس وهو بعث بني خيار وتمكن من الانتصار عليه بشق الانفس بفارق هدف وحيد وعلى عكس الافريقي لم يجد النجم والترجي اية صعوبة في الفوز على كل من اتحاد منزل تميم ونادي هيبون بفارق عريض جدا. وأسفرت نتائج الجولة الثانية عشرة عن النتائج التالية:

-جمعية الحمامات - نادي ساقية الزيت (26-26)

- نسر طبلبة - مكارم المهدية (21 - 25 )

- نادي كرة اليد بجمال - سبورتينغ المكنين (23-23 )

- النادي الافريقي - بعث بني خيار (23 - 22)

- الترجي الرياضي - نادي هيبون (37 - 19)

- النجم الساحلي - اتحاد منزل تميم (41 - 24)

الترتيب

1 - النجم الساحلي 36

2 - الترجي الرياضي 30

3 - النادي الافريقي 29

4 - نسر طبلبة 27

- مكارم المهدية 27

6 - نادي كرة اليد بجمال 24

7 - نادي ساقية الزيت 23

8 - سبورتينغ المكنين 21

- بعث بني خيار 21

10 - نادي هيبون 20

11 - جمعية الحمامات 14

- اتحاد منزل تميم 14





منير الزوابي