بطولة القسم الوطني «أ»...المكارم أبرز مستفيد... والإفريقي ينجو من منافس عنيد

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05 فيفري 2018
خرج فريق مكارم المهدية ابرز مستفيد من الجولة الاولى لمرحلة الذهاب بعد ان اطاح بمنافسه المباشر على المرتبة الرابعة نسر طبلبة.
المكارم تدارك تأخره بهدف وحيد في النصف الاول من المباراة وحقق انتصارا هاما في قاعة طبلبة بفارق استقر على 4 اهداف على حساب احد ابرز الفرق هذا الموسم وأصبح يتقاسم معه نفس المرتبة الرابعة بنفس الرصيد من النقاط.
وفي نفس الجولة، انتهى دربي ولاية المنستير بين نادي كرة اليد بجمال وسبورتينغ المكنين بالتعادل وهي نتيجة لم تخدم مصلحة اي فريق كما انها لم تغضب الفريقين ايضا. وبنفس الطريقة انتهت مواجهة جمعية الحمامات مع نادي ساقية الزيت الذي لم يستغل تقدمه في الشوط الاول بفارق 3 اهداف لينتهي اللقاء باقتسام النقاط مع المحليين.
في القرجاني وجد النادي الافريقي منافسا صعب المراس وهو بعث بني خيار وتمكن من الانتصار عليه بشق الانفس بفارق هدف وحيد وعلى عكس الافريقي لم يجد النجم والترجي اية صعوبة في الفوز على كل من اتحاد منزل تميم ونادي هيبون بفارق عريض جدا. وأسفرت نتائج الجولة الثانية عشرة عن النتائج التالية:
-جمعية الحمامات - نادي ساقية الزيت (26-26)
- نسر طبلبة - مكارم المهدية (21 - 25 )
- نادي كرة اليد بجمال - سبورتينغ المكنين (23-23 )
- النادي الافريقي - بعث بني خيار (23 - 22)
- الترجي الرياضي - نادي هيبون (37 - 19)
- النجم الساحلي - اتحاد منزل تميم (41 - 24)
الترتيب
1 - النجم الساحلي 36
2 - الترجي الرياضي 30
3 - النادي الافريقي 29
4 - نسر طبلبة 27
- مكارم المهدية 27
6 - نادي كرة اليد بجمال 24
7 - نادي ساقية الزيت 23
8 - سبورتينغ المكنين 21
- بعث بني خيار 21
10 - نادي هيبون 20
11 - جمعية الحمامات 14
- اتحاد منزل تميم 14
خرج فريق مكارم المهدية ابرز مستفيد من الجولة الاولى لمرحلة الذهاب بعد ان اطاح بمنافسه المباشر على المرتبة الرابعة نسر طبلبة.
المكارم تدارك تأخره بهدف وحيد في النصف الاول من المباراة وحقق انتصارا هاما في قاعة طبلبة بفارق استقر على 4 اهداف على حساب احد ابرز الفرق هذا الموسم وأصبح يتقاسم معه نفس المرتبة الرابعة بنفس الرصيد من النقاط.
وفي نفس الجولة، انتهى دربي ولاية المنستير بين نادي كرة اليد بجمال وسبورتينغ المكنين بالتعادل وهي نتيجة لم تخدم مصلحة اي فريق كما انها لم تغضب الفريقين ايضا. وبنفس الطريقة انتهت مواجهة جمعية الحمامات مع نادي ساقية الزيت الذي لم يستغل تقدمه في الشوط الاول بفارق 3 اهداف لينتهي اللقاء باقتسام النقاط مع المحليين.
في القرجاني وجد النادي الافريقي منافسا صعب المراس وهو بعث بني خيار وتمكن من الانتصار عليه بشق الانفس بفارق هدف وحيد وعلى عكس الافريقي لم يجد النجم والترجي اية صعوبة في الفوز على كل من اتحاد منزل تميم ونادي هيبون بفارق عريض جدا. وأسفرت نتائج الجولة الثانية عشرة عن النتائج التالية:
-جمعية الحمامات - نادي ساقية الزيت (26-26)
- نسر طبلبة - مكارم المهدية (21 - 25 )
- نادي كرة اليد بجمال - سبورتينغ المكنين (23-23 )
- النادي الافريقي - بعث بني خيار (23 - 22)
- الترجي الرياضي - نادي هيبون (37 - 19)
- النجم الساحلي - اتحاد منزل تميم (41 - 24)
الترتيب
1 - النجم الساحلي 36
2 - الترجي الرياضي 30
3 - النادي الافريقي 29
4 - نسر طبلبة 27
- مكارم المهدية 27
6 - نادي كرة اليد بجمال 24
7 - نادي ساقية الزيت 23
8 - سبورتينغ المكنين 21
- بعث بني خيار 21
10 - نادي هيبون 20
11 - جمعية الحمامات 14
- اتحاد منزل تميم 14
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018