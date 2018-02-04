تحقيقات «الشروق».. لماذا تخضع اختيارات مدرب المنتخب للمجاملة ؟

أثارت مسألة اختيار الاطار الفني للاعبي المنتخب الوطني جدلا كبيرا في ظل غياب عدة اسماء عن تشكيلة المنتخب في الفترة الاخيرة رغم انها قادرة افادة المجموعة خاصة اللاعبين الذين يقدمون مستويات رائعة خارج حدود الوطن، مما جعل البعض يشكك في مدى موضوعية الاختيارات الفنية للمدرب الوطني نبيل معلول وطاقمه الفني. ففي الوقت الذي تعول فيه اغلب المنتخبات على نجومها التي تنشط خارج بلدانها، فان العكس يحصل مع المنتخب الوطني الذي تشبث بأغلب اللاعبين المحليين من اجل اعدادهم لمونديال روسيا 2018، وانضمت عديد الاسماء لأول مرة الى حضيرة المنتخب من خلال تربص قطر رغم ان نصفهم تقريبا سيكون خارج قائمة المونديال القادم. وفي الوقت الذي تتحدث فيه الجامعة عن متابعة خاصة للاعبينا الذين ينشطون خارج حدود الوطن الا ان ظهورهم مع المنتخب ظل محتشما رغم انهم يتألقون مع فرقهم على غرار ما حصل مع وهبي الخزري الذي فقد مكانه في التشكيلة الاساسية للمنتخب وبسام الصرارفي الذي لم ينل فرصته رغم تألقه مع نيس الفرنسي اضافة الى تواصل غياب متوسط ميدان تشيزينا الايطالي كريم العريبي ولاعب منونبيليه الياس الصخيري، في المقابل فرض بعض اللاعبين المحليين انفسهم في تشكيلة المنتخب رغم المستوى المتواضع لبطولتنا وعجز انديتنا عن التتويج قاريا فكيف سنواجه منتخبات بمستويات اعلى في مونديال روسيا الصيف القادم؟ هل هناك مجاملة في اختيار لاعبي المنتخب؟ سؤال طرحناه على المدربين فكانت آراؤهم في التحقيق التالي:

محمود الورتاني (مدرّب)

الناشطون في أوروبا تونسيون أيضا

اعتقد ان الوقت لم يعد في صالحنا من اجل اعداد المنتخب الوطني كأفضل ما يكون لنهائيات كأس العالم بروسيا، وآن الاوان للالتفات الى اللاعبين الذين يتألقون مع فرقهم في مختلف البطولات الاوروبية حتى وان كانوا في الدرجة الثانية لان مستوى تلك البطولات على اختلاف دراجاتها يبقى افضل من بطولتنا، ومن المفروض اعطاء فرصة لبعض هؤلاء اللاعبين على غرار بسام الصرارفي الذي يقدم مستويات رائعة مع نيس والياس الصخيري مع مونبيليه وكريم العريبي مع تشيزينيا في ايطاليا لان التعويل على اللاعبين المحليين غير كاف رغم ان الترشح الى المونديال كان تقريبا بأقدامهم، لكن هجرة بعضهم الى السعودية قد يطرح اكثر من سؤال عن مدى استقرار مردودهم. وفي نظري فان التحويرات لا بد منها لتطعيم المجموعة بعناصر قادرة على تقديم الاضافة لأننا على ابواب مغامرة اقوى من بطولتنا والمسابقات الافريقية التي عجزنا عن طرق ابوابها.

الحبيب الماجري (مدرّب)

المنتخب من حق الجميع

هناك مشكلة تعترض مدرب المنتخب الوطني عندما يتعلق الامر باللاعبين الذين ينشطون في البطولات الاوروبية وهو ضيق الوقت والذي لا يسمح له بمعرفة مدى قدرتهم على افادة المجموعة باعتبار ان التعويل عليهم في المباريات الودية او التربصات لا يكون الا ضمن يوم «فيفا»، لكن هذا لا يمنع من ضرورة متابعتهم متابعة ميدانية مع فرقهم لأخذ فكرة عامة عن مستواهم وهل يتماشى لعبهم مع خطة المدرب ام لا؟ لان التشبث باللاعبين المحليين فقط امر غير مفيد للمنتخب خاصة اذا كان هناك لاعبون خارج تونس لهم القدرة على الافادة، فباب المنتخب الوطني مفتوح لجميع اللاعبين دون استثناء وحسب الكفاءة. ما يمكن ملاحظته ان الاطار الفني للمنتخب يعتمد على اللاعبين الذين هم امام انظاره وينشطون في البطولة المحلية رغم ان العمود الفقري للمنتخب تحول الى الخليج كما ان لاعبي البطولة الوطنية يبقى الحكم على مستواهم ومدى جاهزيتهم خاصة البدنية خلال شهر ماي القادم بعد انتهاء البطولة، ولهذا يجب فتح قنوات اتصال اخرى مع لاعبينا في الخارج.

كمال الشبلي (لاعب دولي سابق)

المطلوب متابعة ميدانية لجميع اللاعبين

اختيار اللاعبين بالنسبة للمنتخب الوطني يبقى مشكلة صعبة خاصة اذا تعلق الامر باللاعبين الذين ينتمون الى فرق اوروبية ومن بين هذه الصعوبات هو ان تجميعهم لا يكون الا ضمن يوم «فيفا» وبالتالي فان الحكم عليهم في فترة وجيزة لن يكون حكما موضوعيا، اضافة الى ان اغلب لاعبينا في اوروبا ينشطون ضمن ما يسمّى الصنف الثاني وبالتالي فان مستواهم سيكون متقاربا مع ما هو موجود في بطولتنا، على عكس نيجيريا والمغرب اللذين يملكان لاعبين مع فرق كبيرة وقيمتهم ثابتة لذلك يتواجدون في كل المباريات الودية. ففي السابق مثلا عندما لم يكن لدينا احتراف كنا نجتمع في بداية كل اسبوع لإجراء تربص خاطف قبل العودة الى فرقنا لكن اليوم هناك قوانين تفرض على الاندية عدم تسريح لاعبيها الا بقرار من الفيفا، وهذا ما يورط الاطار الفني للمنتخب، الا انه مطالب بمتابعة ميدانية لكل لاعب يتألق خارج الحدود حتى يكون على دراية بمستواهم الفني والبدني ومدى قدرتهم على تقديم الاضافة للمجموعة التي شاركت في التصفيات.

محمد الكوكي (مدرّب)

الحديث عن الاختيارات الفنية سابق لأوانه

لا يمكن الحديث عن مجاملة في اختيار لاعبي المنتخب في الفترة الراهنة ولا بد من انتظار القائمة النهائية التي ستمثلنا في مونديال روسيا الصيف القادم للحكم على مدى موضوعية هذه الاختيارات بالنظر الى مستوى اللاعبين. صحيح لنا لاعبون يتألقون حاليا مع فرقهم في اوروبا على غرار الصرارفي والعريبي والصخيري لكنهم برزوا بصفة متأخرة وقد تكون الفرصة القادمة مناسبة لهم للانضمام للمنتخب. كما ان البطولة الفرنسية رغم قيمتها تبقى فنيا ليست في قيمة البطولات الاوروبية الكبرى، وفي اعتقادي فان الواجب الوطني يفرض علينا عدم التعامل بالعاطفة في اختيار اللاعبين ويجب ان يكون ضمن القائمة من هو يستحق التواجد فيها حتى وان كان على حساب لاعبين ساهموا في الترشح للمونديال اذا تراجع مستواهم قبيل انطلاق نهائيات روسيا الصيف القادم. واكيد ان المنافسة ستكون كبيرة من اجل ضمان مكان في هذه القائمة لان المسألة مرتبطة بعقلية اللاعبين الذين يطمحون للمشاركة في هذه التظاهرة العالمية.

تحقيق: رشيد الزيتوني