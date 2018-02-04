النجم العلوي ـ الملعب القابسي 2 ـ 2 (ض .ج) 5 ـ 3.. العـــلا في العلالـــــي

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05 فيفري 2018
في أجواء ممتازة انطلق لقاء النجم العلوي وضيفه الملعب القابسي ومنذ الدقيقة الثامنة استغل الضيوف سوء تمركز المحليين ليمضي خلدون منصور الهدف الاول 0 - 1... هذا التقدم المبكر جعل ابناء خالد بن يحي يواصلون ضغطهم على منافسهم وتحصل خلدون منصور على ضربة جزاء في الدقيقة 24 حولها الى هدف ثاني محمد امين النفزي 0 - 2... بقية الشوط الأول حاول خلالها المحليون العودة في اللقاء في ظل تراجع الستيدة وقبل نهاية الشوط تمكن محمد امين العيساوي من تذليل الفارق .
ضغط محلي
الفترة الثانية دخلها الاهلي الحجري بقوة وتقدم اكثر للهجوم وضغط قصد تعديل النتيجة وفي الدقيقة 54 تمكن الحدادي من امضاء هدف التعادل وسط فرحة جماهيرية كبيرة 2 - 2.
خالد بن يحي ألقى بعد ذلك بكل أوراقه من اجل حسم نتيجة المباراة لكن إصرار المحليين كان كبيرا جدا لتنتهي المواجهة بالتعادل ويحتكم الفريقان الى الحصص الإضافية التي عجز فيها الطرفان عن التهديف لتكون ضربات الجزاء حاسمة والتي رشحت نجم العلا 5 - 3 بعد نجاح كل من باسم ذبايبي وشمس الدين المحمودي وحكيم الفجاري ومنذر القاسمي وفي المقابل أخفق باسم رحومة من الملعب القابسي.
في أجواء ممتازة انطلق لقاء النجم العلوي وضيفه الملعب القابسي ومنذ الدقيقة الثامنة استغل الضيوف سوء تمركز المحليين ليمضي خلدون منصور الهدف الاول 0 - 1... هذا التقدم المبكر جعل ابناء خالد بن يحي يواصلون ضغطهم على منافسهم وتحصل خلدون منصور على ضربة جزاء في الدقيقة 24 حولها الى هدف ثاني محمد امين النفزي 0 - 2... بقية الشوط الأول حاول خلالها المحليون العودة في اللقاء في ظل تراجع الستيدة وقبل نهاية الشوط تمكن محمد امين العيساوي من تذليل الفارق .
ضغط محلي
الفترة الثانية دخلها الاهلي الحجري بقوة وتقدم اكثر للهجوم وضغط قصد تعديل النتيجة وفي الدقيقة 54 تمكن الحدادي من امضاء هدف التعادل وسط فرحة جماهيرية كبيرة 2 - 2.
خالد بن يحي ألقى بعد ذلك بكل أوراقه من اجل حسم نتيجة المباراة لكن إصرار المحليين كان كبيرا جدا لتنتهي المواجهة بالتعادل ويحتكم الفريقان الى الحصص الإضافية التي عجز فيها الطرفان عن التهديف لتكون ضربات الجزاء حاسمة والتي رشحت نجم العلا 5 - 3 بعد نجاح كل من باسم ذبايبي وشمس الدين المحمودي وحكيم الفجاري ومنذر القاسمي وفي المقابل أخفق باسم رحومة من الملعب القابسي.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018