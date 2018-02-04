النجم العلوي ـ الملعب القابسي 2 ـ 2 (ض .ج) 5 ـ 3.. العـــلا في العلالـــــي

في أجواء ممتازة انطلق لقاء النجم العلوي وضيفه الملعب القابسي ومنذ الدقيقة الثامنة استغل الضيوف سوء تمركز المحليين ليمضي خلدون منصور الهدف الاول 0 - 1... هذا التقدم المبكر جعل ابناء خالد بن يحي يواصلون ضغطهم على منافسهم وتحصل خلدون منصور على ضربة جزاء في الدقيقة 24 حولها الى هدف ثاني محمد امين النفزي 0 - 2... بقية الشوط الأول حاول خلالها المحليون العودة في اللقاء في ظل تراجع الستيدة وقبل نهاية الشوط تمكن محمد امين العيساوي من تذليل الفارق .

ضغط محلي

الفترة الثانية دخلها الاهلي الحجري بقوة وتقدم اكثر للهجوم وضغط قصد تعديل النتيجة وفي الدقيقة 54 تمكن الحدادي من امضاء هدف التعادل وسط فرحة جماهيرية كبيرة 2 - 2.

خالد بن يحي ألقى بعد ذلك بكل أوراقه من اجل حسم نتيجة المباراة لكن إصرار المحليين كان كبيرا جدا لتنتهي المواجهة بالتعادل ويحتكم الفريقان الى الحصص الإضافية التي عجز فيها الطرفان عن التهديف لتكون ضربات الجزاء حاسمة والتي رشحت نجم العلا 5 - 3 بعد نجاح كل من باسم ذبايبي وشمس الدين المحمودي وحكيم الفجاري ومنذر القاسمي وفي المقابل أخفق باسم رحومة من الملعب القابسي.





الطاهر الحمروني