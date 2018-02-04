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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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النجم العلوي ـ الملعب القابسي 2 ـ 2 (ض .ج) 5 ـ 3.. العـــلا في العلالـــــي
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كرة القدم
النجم العلوي ـ الملعب القابسي 2 ـ 2 (ض .ج) 5 ـ 3.. العـــلا في العلالـــــي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

في أجواء ممتازة انطلق لقاء النجم العلوي وضيفه الملعب القابسي ومنذ الدقيقة الثامنة استغل الضيوف سوء تمركز المحليين ليمضي خلدون منصور الهدف الاول 0 - 1... هذا التقدم المبكر جعل ابناء خالد بن يحي يواصلون ضغطهم على منافسهم وتحصل خلدون منصور على ضربة جزاء في الدقيقة 24 حولها الى هدف ثاني محمد امين النفزي 0 - 2... بقية الشوط الأول حاول خلالها المحليون العودة في اللقاء في ظل تراجع الستيدة وقبل نهاية الشوط تمكن محمد امين العيساوي من تذليل الفارق .
ضغط محلي
الفترة الثانية دخلها الاهلي الحجري بقوة وتقدم اكثر للهجوم وضغط قصد تعديل النتيجة وفي الدقيقة 54 تمكن الحدادي من امضاء هدف التعادل وسط فرحة جماهيرية كبيرة 2 - 2.
خالد بن يحي ألقى بعد ذلك بكل أوراقه من اجل حسم نتيجة المباراة لكن إصرار المحليين كان كبيرا جدا لتنتهي المواجهة بالتعادل ويحتكم الفريقان الى الحصص الإضافية التي عجز فيها الطرفان عن التهديف لتكون ضربات الجزاء حاسمة والتي رشحت نجم العلا 5 - 3 بعد نجاح كل من باسم ذبايبي وشمس الدين المحمودي وحكيم الفجاري ومنذر القاسمي وفي المقابل أخفق باسم رحومة من الملعب القابسي.

الطاهر الحمروني
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كرة القدم
النجم العلوي ـ الملعب القابسي 2 ـ 2 (ض .ج) 5 ـ 3.. العـــلا في العلالـــــي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

في أجواء ممتازة انطلق لقاء النجم العلوي وضيفه الملعب القابسي ومنذ الدقيقة الثامنة استغل الضيوف سوء تمركز المحليين ليمضي خلدون منصور الهدف الاول 0 - 1... هذا التقدم المبكر جعل ابناء خالد بن يحي يواصلون ضغطهم على منافسهم وتحصل خلدون منصور على ضربة جزاء في الدقيقة 24 حولها الى هدف ثاني محمد امين النفزي 0 - 2... بقية الشوط الأول حاول خلالها المحليون العودة في اللقاء في ظل تراجع الستيدة وقبل نهاية الشوط تمكن محمد امين العيساوي من تذليل الفارق .
ضغط محلي
الفترة الثانية دخلها الاهلي الحجري بقوة وتقدم اكثر للهجوم وضغط قصد تعديل النتيجة وفي الدقيقة 54 تمكن الحدادي من امضاء هدف التعادل وسط فرحة جماهيرية كبيرة 2 - 2.
خالد بن يحي ألقى بعد ذلك بكل أوراقه من اجل حسم نتيجة المباراة لكن إصرار المحليين كان كبيرا جدا لتنتهي المواجهة بالتعادل ويحتكم الفريقان الى الحصص الإضافية التي عجز فيها الطرفان عن التهديف لتكون ضربات الجزاء حاسمة والتي رشحت نجم العلا 5 - 3 بعد نجاح كل من باسم ذبايبي وشمس الدين المحمودي وحكيم الفجاري ومنذر القاسمي وفي المقابل أخفق باسم رحومة من الملعب القابسي.

الطاهر الحمروني
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لم يبلغ الشوط الأول المستوى المطلوب من الجانبين حيث اعتمد الرالوي على المرتدات في إتجاه رشوان البغدادي دون...
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لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
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