أمل حمام سوسة الاولمبي للنقل (1 ـ 2) ... حافلة الأولمبي تخترق كل الصعوبات

تمكن نادي الاولمبي للنقل المنتمي الى الرابطة الثالثة من ازاحة الامل الرياضي بحمام سوسة في الدور السادس عشرة من سباق الكأس في اللقاء الذي جمعهما عشية امس بملعب حمام سوسة والترشح الى الدور ثمن النهائي عن جدارة. فريق الملاسين الذي يعاني عديد المشاكل المالية بسبب تراجع الدعم من شركة النقل وغياب الموارد الذاتية تمكن من فرض سيطرته على مضيفه امل حمام سوسة وتقدم في الشوط الاول بهدفين نظيفين مكناه من مجاراة النسق في الشوط الثاني والمحافظة على الاسبقية رغم قبوله هدف تذليل فارق من المحليين في الدقيقة 70 لينهي الاولمبي للنقل اللقاء منتصرا معلنا عودته القوية لمنافسات الكأس وهو الذي كان منافسا صعبا لكل الفرق في ثمانينات القرن الماضي.