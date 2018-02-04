أمل حمام سوسة الاولمبي للنقل (1 ـ 2) ... حافلة الأولمبي تخترق كل الصعوبات

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تمكن نادي الاولمبي للنقل المنتمي الى الرابطة الثالثة من ازاحة الامل الرياضي بحمام سوسة في الدور السادس عشرة من سباق الكأس في اللقاء الذي جمعهما عشية امس بملعب حمام سوسة والترشح الى الدور ثمن النهائي عن جدارة. فريق الملاسين الذي يعاني عديد المشاكل المالية بسبب تراجع الدعم من شركة النقل وغياب الموارد الذاتية تمكن من فرض سيطرته على مضيفه امل حمام سوسة وتقدم في الشوط الاول بهدفين نظيفين مكناه من مجاراة النسق في الشوط الثاني والمحافظة على الاسبقية رغم قبوله هدف تذليل فارق من المحليين في الدقيقة 70 لينهي الاولمبي للنقل اللقاء منتصرا معلنا عودته القوية لمنافسات الكأس وهو الذي كان منافسا صعبا لكل الفرق في ثمانينات القرن الماضي.
تمكن نادي الاولمبي للنقل المنتمي الى الرابطة الثالثة من ازاحة الامل الرياضي بحمام سوسة في الدور السادس عشرة من سباق الكأس في اللقاء الذي جمعهما عشية امس بملعب حمام سوسة والترشح الى الدور ثمن النهائي عن جدارة. فريق الملاسين الذي يعاني عديد المشاكل المالية بسبب تراجع الدعم من شركة النقل وغياب الموارد الذاتية تمكن من فرض سيطرته على مضيفه امل حمام سوسة وتقدم في الشوط الاول بهدفين نظيفين مكناه من مجاراة النسق في الشوط الثاني والمحافظة على الاسبقية رغم قبوله هدف تذليل فارق من المحليين في الدقيقة 70 لينهي الاولمبي للنقل اللقاء منتصرا معلنا عودته القوية لمنافسات الكأس وهو الذي كان منافسا صعبا لكل الفرق في ثمانينات القرن الماضي.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018