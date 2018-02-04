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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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مستقبل السبيخة ـ شبيبة القيروان 1 ـ 0.. المستقبل يتعملق و يعمّق أزمة الشبيبة
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كرة القدم
مستقبل السبيخة ـ شبيبة القيروان 1 ـ 0.. المستقبل يتعملق و يعمّق أزمة الشبيبة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

كانت مباراة الشبيبة ومستقبل السبيخة مفتوحة على كل الاحتمالات الا ان البداية كانت لفائدة الضيوف الذين دخلوا المباراة بقوة قصد مفاجأة المستقبل في عقر داره وامام جماهيره التي كانت حاضرة باعداد غفيرة في هذا العرس الكروي وكان المهاجم مصعب ساسي الاخطر على دفاع المستقبل حيث توفرت له اكثر من فرصة سانحة للتسجيل منذ بداية الشوط الاول الا ان الخط الخلفي لمستقبل السبيخة بقيادة المدافع عبد الكريم التركي والحارس علي الطاهر شعبان في الموعد للتصدي لهذه العمليات وفي الدقيقة 11 جاءت مخالفة «للجي اس كا» نفذها اللاعب مصعب ساسي لكن الكرة كانت على العارضة لتكون الفرصة الاخطر للاخضر والابيض.
التركي يغالط القلعي
في المقابل كان مستقبل السبيخة يبحث عن الثغرات في دفاع الاغالبة خاصة عن طريق الثنائي محمد الحماص وجوهر قردبو وفي الدقيقة 23 كان منعرج الشوط الاول اذ تحصل المحليون على مخالفة تبعد حوالي 25 متر نفذها بنجاح المدافع عبد الكريم التركي بعد تسديدة قوية غالط بها الحارس علي القلعي.
فرص بدون تجسيم
مع مطلع الشوط الثاني دخلت الشبيبة بقوة حيث اضاع اللاعب صبري الزائدي فرصة في الدقيقة 62 حيث كان وجها لوجه مع الطاهر شعبان وتواصل ضغط الشبيبة ومع الدقيقة 69 اضاعت الشبيبة فرصة اخرى بعد تصويبة راسية من المدافع سليم باشا بعد ركنية من اللاعب صبري العماري بعد ذلك اتيحت فرصة كبيرة للاعب اسامة بوقرة في الدقيقة 89 الذي كان وجها لوجه امام الحارس الطاهر شعبان لكنه اضاعها وكانت خارج الاطار وذلك رغم اقصاء اللاعب هاني بالعايبة في الدقيقة 85.. وفي المقابل كان فريق مستقبل السبيخة يلعب على الهجومات المرتدة عن طريق الثلاثي رمزي الهمادي ومحمد الحماص وجوهر قردبو الذي اضاع عديد الفرص خلال كامل ردهات المباراة وكان اللاعب الاخطر على دفاع الشبيبة لكن الحارس علي القلعي تصدى.
فوضى
مع نهاية المباراة قام بعض أحباء مستقبل السبيخة باقتحام الملعب مما تسبب في فوضى داخل الملعب كما حدثت بعض الإصابات في صفوف بعض احباء الفريقين مما جعل فريق الشبيبة لا يغادر الميدان الا بعد ربع ساعة تقريبا من نهاية المباراة اي بعد اخلاء الملعب من الجماهير الحاضرة.
حسرة كبيرة
انسحاب الشبيبة من سباق الكأس ضد مستقبل السبيخة يؤكد حجم المشاكل التي تعاني منها «الجي اس كا» هذا الموسم غير ان هذه الأزمة لم تجد مسؤولين قادرين على إنقاذ الفريق من المهازل التسييرية التي جعلت اللاعبين والاطار الفني يفقدون التركيز على الأمور الفنية لتذهب الشبيبة من جديد ضحية ضعف الادارة وعياب المال.
تشكيلتا الفريقين
مستقبل السبيخة : الطاهر شعبان - نور الحامدي - علي حمامة - عبد الكريم التركي - هاني بالعايبة - حمزة قديرة - رمزي الهمادي - كريم كريم - زهر جاب الله - جوهر القردبو - محمد الحماص
شبيبة القيروان : علي القلعي - رامي بوشنيبة - هيثم العيوني - حسام بنينة - سليم باشا - صبري العماري - رياض الفريوي - مصعب ساسي - محمد العويشي (صبري الزائدي) - ياسين الصالحي - لؤي حمدي (اسامة بوقرة)
حكم الساحة مجدي بلاغة بمساعدة ايمن بن حمودة وسيف الغانمي
الاهداف : عبد الكريم التركي في الدقيقة 23 لمستقبل السبيخة
البطاقات : بطاقة حمراء للاعب مستقبل السبيخة هاني بالعايبة في الدقيقة 85

رضا العلويني
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كرة القدم
مستقبل السبيخة ـ شبيبة القيروان 1 ـ 0.. المستقبل يتعملق و يعمّق أزمة الشبيبة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

كانت مباراة الشبيبة ومستقبل السبيخة مفتوحة على كل الاحتمالات الا ان البداية كانت لفائدة الضيوف الذين دخلوا المباراة بقوة قصد مفاجأة المستقبل في عقر داره وامام جماهيره التي كانت حاضرة باعداد غفيرة في هذا العرس الكروي وكان المهاجم مصعب ساسي الاخطر على دفاع المستقبل حيث توفرت له اكثر من فرصة سانحة للتسجيل منذ بداية الشوط الاول الا ان الخط الخلفي لمستقبل السبيخة بقيادة المدافع عبد الكريم التركي والحارس علي الطاهر شعبان في الموعد للتصدي لهذه العمليات وفي الدقيقة 11 جاءت مخالفة «للجي اس كا» نفذها اللاعب مصعب ساسي لكن الكرة كانت على العارضة لتكون الفرصة الاخطر للاخضر والابيض.
التركي يغالط القلعي
في المقابل كان مستقبل السبيخة يبحث عن الثغرات في دفاع الاغالبة خاصة عن طريق الثنائي محمد الحماص وجوهر قردبو وفي الدقيقة 23 كان منعرج الشوط الاول اذ تحصل المحليون على مخالفة تبعد حوالي 25 متر نفذها بنجاح المدافع عبد الكريم التركي بعد تسديدة قوية غالط بها الحارس علي القلعي.
فرص بدون تجسيم
مع مطلع الشوط الثاني دخلت الشبيبة بقوة حيث اضاع اللاعب صبري الزائدي فرصة في الدقيقة 62 حيث كان وجها لوجه مع الطاهر شعبان وتواصل ضغط الشبيبة ومع الدقيقة 69 اضاعت الشبيبة فرصة اخرى بعد تصويبة راسية من المدافع سليم باشا بعد ركنية من اللاعب صبري العماري بعد ذلك اتيحت فرصة كبيرة للاعب اسامة بوقرة في الدقيقة 89 الذي كان وجها لوجه امام الحارس الطاهر شعبان لكنه اضاعها وكانت خارج الاطار وذلك رغم اقصاء اللاعب هاني بالعايبة في الدقيقة 85.. وفي المقابل كان فريق مستقبل السبيخة يلعب على الهجومات المرتدة عن طريق الثلاثي رمزي الهمادي ومحمد الحماص وجوهر قردبو الذي اضاع عديد الفرص خلال كامل ردهات المباراة وكان اللاعب الاخطر على دفاع الشبيبة لكن الحارس علي القلعي تصدى.
فوضى
مع نهاية المباراة قام بعض أحباء مستقبل السبيخة باقتحام الملعب مما تسبب في فوضى داخل الملعب كما حدثت بعض الإصابات في صفوف بعض احباء الفريقين مما جعل فريق الشبيبة لا يغادر الميدان الا بعد ربع ساعة تقريبا من نهاية المباراة اي بعد اخلاء الملعب من الجماهير الحاضرة.
حسرة كبيرة
انسحاب الشبيبة من سباق الكأس ضد مستقبل السبيخة يؤكد حجم المشاكل التي تعاني منها «الجي اس كا» هذا الموسم غير ان هذه الأزمة لم تجد مسؤولين قادرين على إنقاذ الفريق من المهازل التسييرية التي جعلت اللاعبين والاطار الفني يفقدون التركيز على الأمور الفنية لتذهب الشبيبة من جديد ضحية ضعف الادارة وعياب المال.
تشكيلتا الفريقين
مستقبل السبيخة : الطاهر شعبان - نور الحامدي - علي حمامة - عبد الكريم التركي - هاني بالعايبة - حمزة قديرة - رمزي الهمادي - كريم كريم - زهر جاب الله - جوهر القردبو - محمد الحماص
شبيبة القيروان : علي القلعي - رامي بوشنيبة - هيثم العيوني - حسام بنينة - سليم باشا - صبري العماري - رياض الفريوي - مصعب ساسي - محمد العويشي (صبري الزائدي) - ياسين الصالحي - لؤي حمدي (اسامة بوقرة)
حكم الساحة مجدي بلاغة بمساعدة ايمن بن حمودة وسيف الغانمي
الاهداف : عبد الكريم التركي في الدقيقة 23 لمستقبل السبيخة
البطاقات : بطاقة حمراء للاعب مستقبل السبيخة هاني بالعايبة في الدقيقة 85

رضا العلويني
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