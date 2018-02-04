نجم المتلوي ـ الترجي الرياضي 1 / 0.. انجاز «تاريخي» لنجم المناجم

حقق نجم المتلوي ترشحه إلى الدور ثمن نهائي للكأس أمام الترجي الرياضي التونسي الذي إنهزم بدوره لأول مرة أمام فريق المناجم في لقاء أوفى بوعوده على كل المستويات.

وبالعودة الى مجريات اللقاء نشير الى أن الشوط الأول كان فيه ترجى العاصمة الأقرب إلى التهديف حيث تعددت الهجمات خاصة عن طريق غيلان الشعلالي وأنيس البدري لكن لاعبي المتلوي أظهروا نضجا تكتيكيا وحضورا بدنيا وذهنيا ساعدهم على امتصاص هيجان مهاجمي الفريق الضيف وجعل الوصول إلى مرمى السويسي صعبا.

الترجي بدا مع ذلك مصرا على احداث الفارق وتحصل أنيس البدري على ضربة جزاء أثارت الكثير من الجدل حيث اعتبرها المحليون غير شرعية ونفدها سعد بقير والحارس السويسي يتألق في التصدي لها.

هجوم نجم المتلوي قام من جهته ببعض المحاولات التي أحرجت دفاع الضيوف وتجسم ذلك من خلال تسربات بوبكر ديارا من الأروقة وتصويبات زياد البكوش التي تألق الحارس معز بن شريفية في االتصدي لها لتنتهي الفترة الأولى بنتيجة متعادلة.

في الوقت الاضافي

في الفترة الثانية نزل الترجي الرياضي بثقله إلى الهجوم لإحداث الفارق فتعددت الهجمات التي كان لها خط الدفاع بقيادة هاشم عباس بالمرصاد ومع مرور الوقت أصبحت المحاولات هجوما بهجوم لكن تألق الحارسين بن شريفية والسويسي حمل المباراة إلى الحصص الإضافية التي قدم خلالها نجم المتلوي عروضا كروية طيبة ومع حلول الدق 117 تمكن اللاعب إدريسا نيانغ من قطع تذكرة الترشح من خلال تصويبة قوية بعد ثلاث محاولات من كل من زياد البكوش وعماد المنياوي لتنتهي المباراة بفرحة عارمة في الملعب وفي مدينة المتلوي بإعتبار قيمة المنافس والترشح.

تشكيلتا الفريقين

الترجي الرياضي : معز بن شريفية – سامح الدربالي – خليل شمام –علي المشاني – شمس الدين الذوادي – فوسيني كوليبالي – فرانك كوم - سعد بقير – غيلان الشعلالي – أنيس البدري – هيثم الجويني.

نجم المتلوي : بلال السويسي – عاطف المازني – مراد زهو - محمد علي سالم – هاشم عباس - محمد جمعة خليج - إدريسا نيانق - هيثم المحمدي – زياد البكوش - بوبكر ديارا – فهمي المعواني.

حكم ساحة : نصر الله الجوادي بمساعدة خليل الحساني وأحمد الضويوي

الباهي الديناري