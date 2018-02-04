اتحاد تطاوين ـ هلال الرديف 2 ـ 2 (ض.ج) 4 ـ 2 .. الترشح للمحليين والامتياز للضيوف

لم يتمكن اتحاد تطاوين عند استصافته هلال الرديف امس في لقاء الدور السادس عشر لكاس تونس من حسم الأمور لفائدته في الوقت القانوني رغم مبادرته بالتسجيل في دق31 عن طريق أسامة البوبكري وانهائه للفترة الاولى متقدما بثنائية نظيفة بعد ان ضاعف نوفل اليوسفي النتيجة من ركلة جزاء في دق37 حيث شهد الشوط الثاني عودة هلال الرديف في النتيجة بعد مردود متميز للفريق مكنه من تذليل الفارق في دق77 ثم بتسديدة ساحقة لشكيب درويش التعديل في دق 89 ما حتم مرور الفريقين الى الوقت الإضافي الذي لم يغير من النتيجة فمر الفريقان الى ضربات الجزاء التي رجحت كفة الاتحاد الرياضي بتطاوين 4 – 2 وامنت عبوره للدور القادم لملاقاة الجار أولمبيك مدنين.





رؤوف