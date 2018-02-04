اتحاد تطاوين ـ هلال الرديف 2 ـ 2 (ض.ج) 4 ـ 2 .. الترشح للمحليين والامتياز للضيوف

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لم يتمكن اتحاد تطاوين عند استصافته هلال الرديف امس في لقاء الدور السادس عشر لكاس تونس من حسم الأمور لفائدته في الوقت القانوني رغم مبادرته بالتسجيل في دق31 عن طريق أسامة البوبكري وانهائه للفترة الاولى متقدما بثنائية نظيفة بعد ان ضاعف نوفل اليوسفي النتيجة من ركلة جزاء في دق37 حيث شهد الشوط الثاني عودة هلال الرديف في النتيجة بعد مردود متميز للفريق مكنه من تذليل الفارق في دق77 ثم بتسديدة ساحقة لشكيب درويش التعديل في دق 89 ما حتم مرور الفريقين الى الوقت الإضافي الذي لم يغير من النتيجة فمر الفريقان الى ضربات الجزاء التي رجحت كفة الاتحاد الرياضي بتطاوين 4 – 2 وامنت عبوره للدور القادم لملاقاة الجار أولمبيك مدنين.
لم يتمكن اتحاد تطاوين عند استصافته هلال الرديف امس في لقاء الدور السادس عشر لكاس تونس من حسم الأمور لفائدته في الوقت القانوني رغم مبادرته بالتسجيل في دق31 عن طريق أسامة البوبكري وانهائه للفترة الاولى متقدما بثنائية نظيفة بعد ان ضاعف نوفل اليوسفي النتيجة من ركلة جزاء في دق37 حيث شهد الشوط الثاني عودة هلال الرديف في النتيجة بعد مردود متميز للفريق مكنه من تذليل الفارق في دق77 ثم بتسديدة ساحقة لشكيب درويش التعديل في دق 89 ما حتم مرور الفريقين الى الوقت الإضافي الذي لم يغير من النتيجة فمر الفريقان الى ضربات الجزاء التي رجحت كفة الاتحاد الرياضي بتطاوين 4 – 2 وامنت عبوره للدور القادم لملاقاة الجار أولمبيك مدنين.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018