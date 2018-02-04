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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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العالية الرياضية ـ النجم الساحلي 0 ـ 1.. أبناء الشمال يحرجون «ليتوال»
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كرة القدم
العالية الرياضية ـ النجم الساحلي 0 ـ 1.. أبناء الشمال يحرجون «ليتوال»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

لم تكن مهمة النجم الساحلي أمس يسيرة و سهلة كما توقع البعض في العالية حيث وجد أبناء المدرب خير الدين مضوي صعوبة في اقتلاع ورقة الترشح أمام زملاء الحارس العملاق علي بلحاج و المدرب صاحب الحضور القوي امير الطريفي
اللقاء بدأ سريعا حيث لم تمر سوى خمس دقائق حتى تمكن أمين الشرميطي من افتتاح النتيجة براسية بعد استغلال ناجع لمخالفة لحمر... الهدف أوحى بأن المباراة ستكون في اتجاه واحد خاصة بعد اجتهاد الحكم في الاعلان عن ضربة جزاء للنجم في الدقيقة 10 تقدم لتنفيذها الاختصاصي حمزة لحمر و تصدى لها الحارس العملاق علي بلحاج لتشهد المباراة اثر ذلك تسابقا و تلاحقا بين الفريقين و كأنهما من نفس الدرجة.
قبل نهاية الشوط الأول توفرت لأبناء الطريفي عدة فرص سانحة آخطرها لبن طاهر في الدقيقة 20لما انفرد بالحارس الجبالي ثم نفس اللاعب في الدقيقة 42 ارتطمت رأسيته بالعارضة الأفقية ونفس اللاعب يعود في الدقيقة 46 ليفوّت على فريقه فرصة التعديل لما اختار المراوغة بدل تمرير المرة في هجمة معاكسة كان التفوق العددي فيها لأصحاب الأرض.
سيطرة... وهجومات معاكسة
بداية الشوط الثاني كانت السيطرة فيها مطلقة للنجم الساحلي والتميز للحارس علي بلحاج الذي انقذ مرماه من ثلاثة أهداف محققة بتصديه لانفرادات ايمن الصفاقسي في الدقيقة 48 و51 و54.
بقية اللقاء بحث فيها أبناء العالية عن التعديل بالاعتماد على الهجمات المعاكسة لكن قلة التركيز حرمتهم من التوفيق رغم توفر فرصة سانحة لبن طاهر و تغافل الحكم عن إقصاء رامي البدوي في الدقيقة 81 لما ارتكب مخالفة على بن طاهر الذي كان في اتجاه الانفراد بالمرمى.
في المقابل تمكن النجم الساحلي بخبرته من تحقيق الترشح في لقاء كان بنكهة الكاس الخالصة .
تشكيلتا الفريقين
العالية الرياضية علي بلحاج ـ ايوب الكوكي ـ محمد أمين بن طاهر ـ حمزة بن شريفية ـ مهدي العبيدي ـ هاني بن عيسى ـ حسين بالعيفة ـ ياسر بن سعيد (عمر ليمام) ـ ربيع السعيداني (ايمن بن رحيمة ) ـ ابراهيم بالرحيمة (فادي الزغواني) ـ شريف بن طاهر
النجم الساحلي زياد الجبالي ـ علية البريقي ـ عامر العمراني ـ شهاب بن فرج ـ رامي البدوي ـ ايمن الطرابلسي ـ حمزة لحمر ـ سليم بن بلقاسم ـ عمر زكري (مرتضى بن وناس ) ـ ايمن الصفاقسي ـ (فخري العوجي ) محمد أمين الشرميطي.

مراد الدلاجي
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كرة القدم
العالية الرياضية ـ النجم الساحلي 0 ـ 1.. أبناء الشمال يحرجون «ليتوال»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

لم تكن مهمة النجم الساحلي أمس يسيرة و سهلة كما توقع البعض في العالية حيث وجد أبناء المدرب خير الدين مضوي صعوبة في اقتلاع ورقة الترشح أمام زملاء الحارس العملاق علي بلحاج و المدرب صاحب الحضور القوي امير الطريفي
اللقاء بدأ سريعا حيث لم تمر سوى خمس دقائق حتى تمكن أمين الشرميطي من افتتاح النتيجة براسية بعد استغلال ناجع لمخالفة لحمر... الهدف أوحى بأن المباراة ستكون في اتجاه واحد خاصة بعد اجتهاد الحكم في الاعلان عن ضربة جزاء للنجم في الدقيقة 10 تقدم لتنفيذها الاختصاصي حمزة لحمر و تصدى لها الحارس العملاق علي بلحاج لتشهد المباراة اثر ذلك تسابقا و تلاحقا بين الفريقين و كأنهما من نفس الدرجة.
قبل نهاية الشوط الأول توفرت لأبناء الطريفي عدة فرص سانحة آخطرها لبن طاهر في الدقيقة 20لما انفرد بالحارس الجبالي ثم نفس اللاعب في الدقيقة 42 ارتطمت رأسيته بالعارضة الأفقية ونفس اللاعب يعود في الدقيقة 46 ليفوّت على فريقه فرصة التعديل لما اختار المراوغة بدل تمرير المرة في هجمة معاكسة كان التفوق العددي فيها لأصحاب الأرض.
سيطرة... وهجومات معاكسة
بداية الشوط الثاني كانت السيطرة فيها مطلقة للنجم الساحلي والتميز للحارس علي بلحاج الذي انقذ مرماه من ثلاثة أهداف محققة بتصديه لانفرادات ايمن الصفاقسي في الدقيقة 48 و51 و54.
بقية اللقاء بحث فيها أبناء العالية عن التعديل بالاعتماد على الهجمات المعاكسة لكن قلة التركيز حرمتهم من التوفيق رغم توفر فرصة سانحة لبن طاهر و تغافل الحكم عن إقصاء رامي البدوي في الدقيقة 81 لما ارتكب مخالفة على بن طاهر الذي كان في اتجاه الانفراد بالمرمى.
في المقابل تمكن النجم الساحلي بخبرته من تحقيق الترشح في لقاء كان بنكهة الكاس الخالصة .
تشكيلتا الفريقين
العالية الرياضية علي بلحاج ـ ايوب الكوكي ـ محمد أمين بن طاهر ـ حمزة بن شريفية ـ مهدي العبيدي ـ هاني بن عيسى ـ حسين بالعيفة ـ ياسر بن سعيد (عمر ليمام) ـ ربيع السعيداني (ايمن بن رحيمة ) ـ ابراهيم بالرحيمة (فادي الزغواني) ـ شريف بن طاهر
النجم الساحلي زياد الجبالي ـ علية البريقي ـ عامر العمراني ـ شهاب بن فرج ـ رامي البدوي ـ ايمن الطرابلسي ـ حمزة لحمر ـ سليم بن بلقاسم ـ عمر زكري (مرتضى بن وناس ) ـ ايمن الصفاقسي ـ (فخري العوجي ) محمد أمين الشرميطي.

مراد الدلاجي
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