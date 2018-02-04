اتحاد بن قردان ـ النادي الصفاقسي 0 ـ 4 ... ايدوه يتألّق ...و الدريدي ينجح

امام تركيزه الكلي على مقابلات البطولة باعتبار وضعيته في الترتيب نزل اتحاد بن قردان مباراته ضد النادي الصفاقسي منقوصا من بعض العناصر الأساسية وفي المقابل عول الضيوف على تشكيلتهم المثالية مع انتهاج المدرب لسعد الدريدي طريقة هجومية بحتة .

هذه العوامل جعلت النادي الصفاقسي يسيطر ومنذ الدقيقة الثانية كاد المرزوقى أن يغالط الحارس مروان بريك لكنه أخطأ المرمي ومع تقدم الوقت أصبحت عمليات الضيوف اكثر خطورة خاصة بواسطة ايدوه و سوكاري لكن تبقى ابرز محاولة لابناء لسعد الدريدي في الدقيقة 22 لما سدد سوكاري بقوة من داخل المنطقة و الحارس مروان بريك بامتياز يتصدي ثم سدد ايدوه بالرأس وكرته مرت قريبة من الحارس ومن جهتهم قام ابناء السليمي ببعض المحاولات من خلال التوغلات الجانبية للزغلامي و الحرباوي لكنها هذه المحاولات كانت تنقصها الدقة.

ايدوه يسجل

السيطرة الميدانية التي فرضها النادي الصفاقسي على مضيفه اتحاد بن قردان ترجمها اللاعب ايدوه في الدقيقة 29 وذلك بتسجيله الهدف الاول بعد احباط عملية تسلل 0 – 1... هذا الهدف جعل المحليين يتقدمون اكثر للهجوم قصد تعديل النتيجة لكن إصرار النادي الصفاقسي على المحافظة على تقدمه كان حاسما خلال هذه الفترة.

النادي الصفاقسي يدعم

في الفترة الثانية ورغم الدخول القوي للاتحاد قصد تعديل النتيجة فان التجسيم كان للنادي الصفاقسي الذي تمكن من امضاء الهدف الثاني بواسطة ايدوه بعد سوء تمركز من دفاع الاتحاد 0 - 2 .

ضريبة الاخفاق

بعد قبوله لهدفين لم يبق لابناء سمير السليمي سوي لعب الهجوم و توفرت محاولة جدية لما وجد المهاجم شهاب الزغلامي نفسه في مكان مناسب لكنه أضاع الفرصة وفي المقابل استغل النادي الصفاقسي تقدم المحليين ونسج عملية منسقة قادها علاء المرزوقي في الدقيقة 70 ترجمها حسام اللواتي بتسجيله الهدف الثالث 0 – 3.

المرزوقي يضيف الرابع

بعد قبوله للهدف الثالث تراجع مردود الاتحاد خاصة بدنيا ليترك السيطرة للضيوف الذين تحكموا في ما تبقى من هذا الشوط وأضاف علاء الدين المرزوقي الهدف الرابع بعد عمل ممتاز من ماهر الحناشي 0 - 4 ...بقية الدقائق عرف خلالها الضيوف كيف يحافظون على تفوقهم دون قبول اهداف ليترشح النادي الصفاقسي الى الدور القادم بامتياز وينجح لسعد الدريدي في الخروج بفريقه من فترة الشك التي لازمته مؤخرا .

تشكيلتا الفريقين

اتحاد بن قردان : مروان بريك ، كوليبالي ـ جاكوب ـ حلمي بلاغة - احمد الرداوي ـ حسام الدين الطبوبي ـ حسام السويسي ـ رفيق المدنيني ـ محمد علي الطرابلسي ـ شهاب الزغلامي ـ لسعد الجزيري.

النادي الصفاقسي : رامي الجريدي ـ نسيم هنيد ـ ياسين مرياح ـ حمزة المثلوثي ـ هاني عمامو ـ كريم العواضي ـ كينغسلاي سوكاري ـ محمد علي الراقوبي ـ ماهر الحناشي ـ علاء المرزوقي ـ ايدوه

طاقم التحكيم : هيثم القصعي بمساعدة محمد باكير و حسان شعبان





الطاهر الحمروني