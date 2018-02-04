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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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مستقبل قابس ـ سكك الحديد الصفاقسي2 ـ 0 ...الجليزة تعبر في الوقت البديل
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كرة القدم
مستقبل قابس ـ سكك الحديد الصفاقسي2 ـ 0 ...الجليزة تعبر في الوقت البديل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

لم يبلغ الشوط الأول المستوى المطلوب من الجانبين حيث اعتمد الرالوي على المرتدات في إتجاه رشوان البغدادي دون جدوى بينما حافظ المستقبل رغم متاعب لاعبيه البدنية على الهجمة المركزة التي لم تأت أكلها أمام دفاع متكتل للسكك ولولا رأسية لمجد عامر في دق36 والذي مر بجانب الهدف و تألق حارس الضيوف أسامة صدقة في دق 45 امام تسديدة سيف الدين الحربي لقلنا أن الشوط الأول كان شوط خاليا من أي فرص.
فرص ضائعة
الشوط الثاني يمكن اعتباره شوط الفرص المهدورة حيث أخفق الرالوي في افتتاح التسجيل في دق 46 رغم انفراد احمد جميل بالحارس بن سعيد و تفنن سليم المزليني في اضاعة فرص التهديف من حانب الكرلاج في الدقائق74و76و90وعلى منواله نسج فهمي قاسم و سيف الجربي.
الوقت البديل للحسم
في وقت كانلا فيه الجميع ينتظرسير اللقاء نحو الحصص الاضافية تحصل فريق مستقبل قابس على ركلة جزاء امضى بها لمجد عامر الهدف الاول ثم ضاعف بعد ذلك سليم المزليني النتيحة مثبتا ترشح الحبيزة للدور القادم الذي ستلاقي خلاله الأولمبي للنقل.
تشكيلتا الفريقين
الرالوي: صدوقة – كريشان - ضيف اللاوي – برقوقي – العامري - خضر- القابسي –الستيتي – جميل - البغدادي- النالوتي
م.قابس: بن سعيد - بن عزيزة – السعيدي – سعادة – الشاوش – سعيد – العقربي –المحجبي - عامر- الزكار - الجربي
الحكم: أسامة شريط

رؤوف عزيز
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المزيد من الأخبار...
كرة القدم
مستقبل قابس ـ سكك الحديد الصفاقسي2 ـ 0 ...الجليزة تعبر في الوقت البديل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

لم يبلغ الشوط الأول المستوى المطلوب من الجانبين حيث اعتمد الرالوي على المرتدات في إتجاه رشوان البغدادي دون جدوى بينما حافظ المستقبل رغم متاعب لاعبيه البدنية على الهجمة المركزة التي لم تأت أكلها أمام دفاع متكتل للسكك ولولا رأسية لمجد عامر في دق36 والذي مر بجانب الهدف و تألق حارس الضيوف أسامة صدقة في دق 45 امام تسديدة سيف الدين الحربي لقلنا أن الشوط الأول كان شوط خاليا من أي فرص.
فرص ضائعة
الشوط الثاني يمكن اعتباره شوط الفرص المهدورة حيث أخفق الرالوي في افتتاح التسجيل في دق 46 رغم انفراد احمد جميل بالحارس بن سعيد و تفنن سليم المزليني في اضاعة فرص التهديف من حانب الكرلاج في الدقائق74و76و90وعلى منواله نسج فهمي قاسم و سيف الجربي.
الوقت البديل للحسم
في وقت كانلا فيه الجميع ينتظرسير اللقاء نحو الحصص الاضافية تحصل فريق مستقبل قابس على ركلة جزاء امضى بها لمجد عامر الهدف الاول ثم ضاعف بعد ذلك سليم المزليني النتيحة مثبتا ترشح الحبيزة للدور القادم الذي ستلاقي خلاله الأولمبي للنقل.
تشكيلتا الفريقين
الرالوي: صدوقة – كريشان - ضيف اللاوي – برقوقي – العامري - خضر- القابسي –الستيتي – جميل - البغدادي- النالوتي
م.قابس: بن سعيد - بن عزيزة – السعيدي – سعادة – الشاوش – سعيد – العقربي –المحجبي - عامر- الزكار - الجربي
الحكم: أسامة شريط

رؤوف عزيز
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لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
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