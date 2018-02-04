مستقبل قابس ـ سكك الحديد الصفاقسي2 ـ 0 ...الجليزة تعبر في الوقت البديل

-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018
لم يبلغ الشوط الأول المستوى المطلوب من الجانبين حيث اعتمد الرالوي على المرتدات في إتجاه رشوان البغدادي دون جدوى بينما حافظ المستقبل رغم متاعب لاعبيه البدنية على الهجمة المركزة التي لم تأت أكلها أمام دفاع متكتل للسكك ولولا رأسية لمجد عامر في دق36 والذي مر بجانب الهدف و تألق حارس الضيوف أسامة صدقة في دق 45 امام تسديدة سيف الدين الحربي لقلنا أن الشوط الأول كان شوط خاليا من أي فرص.
فرص ضائعة
الشوط الثاني يمكن اعتباره شوط الفرص المهدورة حيث أخفق الرالوي في افتتاح التسجيل في دق 46 رغم انفراد احمد جميل بالحارس بن سعيد و تفنن سليم المزليني في اضاعة فرص التهديف من حانب الكرلاج في الدقائق74و76و90وعلى منواله نسج فهمي قاسم و سيف الجربي.
الوقت البديل للحسم
في وقت كانلا فيه الجميع ينتظرسير اللقاء نحو الحصص الاضافية تحصل فريق مستقبل قابس على ركلة جزاء امضى بها لمجد عامر الهدف الاول ثم ضاعف بعد ذلك سليم المزليني النتيحة مثبتا ترشح الحبيزة للدور القادم الذي ستلاقي خلاله الأولمبي للنقل.
تشكيلتا الفريقين
الرالوي: صدوقة – كريشان - ضيف اللاوي – برقوقي – العامري - خضر- القابسي –الستيتي – جميل - البغدادي- النالوتي
م.قابس: بن سعيد - بن عزيزة – السعيدي – سعادة – الشاوش – سعيد – العقربي –المحجبي - عامر- الزكار - الجربي
الحكم: أسامة شريط
لم يبلغ الشوط الأول المستوى المطلوب من الجانبين حيث اعتمد الرالوي على المرتدات في إتجاه رشوان البغدادي دون جدوى بينما حافظ المستقبل رغم متاعب لاعبيه البدنية على الهجمة المركزة التي لم تأت أكلها أمام دفاع متكتل للسكك ولولا رأسية لمجد عامر في دق36 والذي مر بجانب الهدف و تألق حارس الضيوف أسامة صدقة في دق 45 امام تسديدة سيف الدين الحربي لقلنا أن الشوط الأول كان شوط خاليا من أي فرص.
فرص ضائعة
الشوط الثاني يمكن اعتباره شوط الفرص المهدورة حيث أخفق الرالوي في افتتاح التسجيل في دق 46 رغم انفراد احمد جميل بالحارس بن سعيد و تفنن سليم المزليني في اضاعة فرص التهديف من حانب الكرلاج في الدقائق74و76و90وعلى منواله نسج فهمي قاسم و سيف الجربي.
الوقت البديل للحسم
في وقت كانلا فيه الجميع ينتظرسير اللقاء نحو الحصص الاضافية تحصل فريق مستقبل قابس على ركلة جزاء امضى بها لمجد عامر الهدف الاول ثم ضاعف بعد ذلك سليم المزليني النتيحة مثبتا ترشح الحبيزة للدور القادم الذي ستلاقي خلاله الأولمبي للنقل.
تشكيلتا الفريقين
الرالوي: صدوقة – كريشان - ضيف اللاوي – برقوقي – العامري - خضر- القابسي –الستيتي – جميل - البغدادي- النالوتي
م.قابس: بن سعيد - بن عزيزة – السعيدي – سعادة – الشاوش – سعيد – العقربي –المحجبي - عامر- الزكار - الجربي
الحكم: أسامة شريط
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018