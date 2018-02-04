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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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شبيبة طبربة ـ الملعب التونسي (0 ـ 4) .. .الخبرة تتفوّق على الطموح
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كرة القدم
شبيبة طبربة ـ الملعب التونسي (0 ـ 4) .. .الخبرة تتفوّق على الطموح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

عرف فريق باردو كيف يستغل عامل الخبرة في مواجهة شبيبة طبربة في الدور السادس عشرة من مسابقة الكأس وتمكن من فرض سيطرته منذ الدقائق الاولى للقاء رغم بعض الصعوبات نتيجة الارضية الاصطناعية. الملعب التونسي افتتح النتيجة في الدقيقة 25 عن طريق ضربة جزاء نفذها سليم الجديد بنجاح بعد ان اجبر منافسه على ارتكاب الخطأ في مناطقه.

فريق باردو واصل سيطرته وتمكن من اضافة الهدف الثاني في الدقيقة 29 عن طريق الياس الجريدي في اول ظهور له مع الاحمر والاخضر من خلال ضربة رأسية غالطت حارس الشبيبة. تقدم الضيوف في النتيجة جعل المحليين ينزلون في الشوط الثاني بمردود مغاير حيث قدموا وجها مشرفا ولعبوا دون مركبات لكن خبرة فريق باردو حالت دون وصولهم الى مرمى العمدوني، وفي الدقيقة 57 تمكن سليم الجديد من تسجيل الهدف الثالث لفرقه والثاني في رصيده. وتحصلت الشبيبة على ركلة جزاء في الدقيقة 70 لم يتمكن محمد الجميعي من تحويلها الى هدف تذليل الفارق بعد ان مرت الكرة فوق مرمى العمدوني. مدرب الملعب التونسي نبيل الكوكي قام بإقحام المنتدب الجديد يوسف الطرابلسي مكان الفوزاعي في الدقيقة 64 ليتمكن الطرابلسي من اضافة الهدف الرابع للبقلاوة في الدقيقة 82 وينهي فريق باردو اللقاء متقدما برباعية نظيفة ويضمن بطاقة العبور الى الدو ثمن النهائي. وتجدر الاشارة الى ان الكوكي اعتمد على التشكيلة التالية، العمدوني – المهذبي – العكرمي – الخميري – البولعابي – الجويني – المعواني – الجريدي – الجديد – الفوزاعي (الطرابلسي) – حسني.

مراد الخترشي
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عرف فريق باردو كيف يستغل عامل الخبرة في مواجهة شبيبة طبربة في الدور السادس عشرة من مسابقة الكأس وتمكن من فرض...
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شبيبة طبربة ـ الملعب التونسي (0 ـ 4) .. .الخبرة تتفوّق على الطموح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

عرف فريق باردو كيف يستغل عامل الخبرة في مواجهة شبيبة طبربة في الدور السادس عشرة من مسابقة الكأس وتمكن من فرض سيطرته منذ الدقائق الاولى للقاء رغم بعض الصعوبات نتيجة الارضية الاصطناعية. الملعب التونسي افتتح النتيجة في الدقيقة 25 عن طريق ضربة جزاء نفذها سليم الجديد بنجاح بعد ان اجبر منافسه على ارتكاب الخطأ في مناطقه.

فريق باردو واصل سيطرته وتمكن من اضافة الهدف الثاني في الدقيقة 29 عن طريق الياس الجريدي في اول ظهور له مع الاحمر والاخضر من خلال ضربة رأسية غالطت حارس الشبيبة. تقدم الضيوف في النتيجة جعل المحليين ينزلون في الشوط الثاني بمردود مغاير حيث قدموا وجها مشرفا ولعبوا دون مركبات لكن خبرة فريق باردو حالت دون وصولهم الى مرمى العمدوني، وفي الدقيقة 57 تمكن سليم الجديد من تسجيل الهدف الثالث لفرقه والثاني في رصيده. وتحصلت الشبيبة على ركلة جزاء في الدقيقة 70 لم يتمكن محمد الجميعي من تحويلها الى هدف تذليل الفارق بعد ان مرت الكرة فوق مرمى العمدوني. مدرب الملعب التونسي نبيل الكوكي قام بإقحام المنتدب الجديد يوسف الطرابلسي مكان الفوزاعي في الدقيقة 64 ليتمكن الطرابلسي من اضافة الهدف الرابع للبقلاوة في الدقيقة 82 وينهي فريق باردو اللقاء متقدما برباعية نظيفة ويضمن بطاقة العبور الى الدو ثمن النهائي. وتجدر الاشارة الى ان الكوكي اعتمد على التشكيلة التالية، العمدوني – المهذبي – العكرمي – الخميري – البولعابي – الجويني – المعواني – الجريدي – الجديد – الفوزاعي (الطرابلسي) – حسني.

مراد الخترشي
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شبيبة طبربة ـ الملعب التونسي (0 ـ 4) .. .الخبرة تتفوّق على الطموح
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
عرف فريق باردو كيف يستغل عامل الخبرة في مواجهة شبيبة طبربة في الدور السادس عشرة من مسابقة الكأس وتمكن من فرض...
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