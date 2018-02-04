شبيبة طبربة ـ الملعب التونسي (0 ـ 4) .. .الخبرة تتفوّق على الطموح

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عرف فريق باردو كيف يستغل عامل الخبرة في مواجهة شبيبة طبربة في الدور السادس عشرة من مسابقة الكأس وتمكن من فرض سيطرته منذ الدقائق الاولى للقاء رغم بعض الصعوبات نتيجة الارضية الاصطناعية. الملعب التونسي افتتح النتيجة في الدقيقة 25 عن طريق ضربة جزاء نفذها سليم الجديد بنجاح بعد ان اجبر منافسه على ارتكاب الخطأ في مناطقه.
فريق باردو واصل سيطرته وتمكن من اضافة الهدف الثاني في الدقيقة 29 عن طريق الياس الجريدي في اول ظهور له مع الاحمر والاخضر من خلال ضربة رأسية غالطت حارس الشبيبة. تقدم الضيوف في النتيجة جعل المحليين ينزلون في الشوط الثاني بمردود مغاير حيث قدموا وجها مشرفا ولعبوا دون مركبات لكن خبرة فريق باردو حالت دون وصولهم الى مرمى العمدوني، وفي الدقيقة 57 تمكن سليم الجديد من تسجيل الهدف الثالث لفرقه والثاني في رصيده. وتحصلت الشبيبة على ركلة جزاء في الدقيقة 70 لم يتمكن محمد الجميعي من تحويلها الى هدف تذليل الفارق بعد ان مرت الكرة فوق مرمى العمدوني. مدرب الملعب التونسي نبيل الكوكي قام بإقحام المنتدب الجديد يوسف الطرابلسي مكان الفوزاعي في الدقيقة 64 ليتمكن الطرابلسي من اضافة الهدف الرابع للبقلاوة في الدقيقة 82 وينهي فريق باردو اللقاء متقدما برباعية نظيفة ويضمن بطاقة العبور الى الدو ثمن النهائي. وتجدر الاشارة الى ان الكوكي اعتمد على التشكيلة التالية، العمدوني – المهذبي – العكرمي – الخميري – البولعابي – الجويني – المعواني – الجريدي – الجديد – الفوزاعي (الطرابلسي) – حسني.
عرف فريق باردو كيف يستغل عامل الخبرة في مواجهة شبيبة طبربة في الدور السادس عشرة من مسابقة الكأس وتمكن من فرض سيطرته منذ الدقائق الاولى للقاء رغم بعض الصعوبات نتيجة الارضية الاصطناعية. الملعب التونسي افتتح النتيجة في الدقيقة 25 عن طريق ضربة جزاء نفذها سليم الجديد بنجاح بعد ان اجبر منافسه على ارتكاب الخطأ في مناطقه.
فريق باردو واصل سيطرته وتمكن من اضافة الهدف الثاني في الدقيقة 29 عن طريق الياس الجريدي في اول ظهور له مع الاحمر والاخضر من خلال ضربة رأسية غالطت حارس الشبيبة. تقدم الضيوف في النتيجة جعل المحليين ينزلون في الشوط الثاني بمردود مغاير حيث قدموا وجها مشرفا ولعبوا دون مركبات لكن خبرة فريق باردو حالت دون وصولهم الى مرمى العمدوني، وفي الدقيقة 57 تمكن سليم الجديد من تسجيل الهدف الثالث لفرقه والثاني في رصيده. وتحصلت الشبيبة على ركلة جزاء في الدقيقة 70 لم يتمكن محمد الجميعي من تحويلها الى هدف تذليل الفارق بعد ان مرت الكرة فوق مرمى العمدوني. مدرب الملعب التونسي نبيل الكوكي قام بإقحام المنتدب الجديد يوسف الطرابلسي مكان الفوزاعي في الدقيقة 64 ليتمكن الطرابلسي من اضافة الهدف الرابع للبقلاوة في الدقيقة 82 وينهي فريق باردو اللقاء متقدما برباعية نظيفة ويضمن بطاقة العبور الى الدو ثمن النهائي. وتجدر الاشارة الى ان الكوكي اعتمد على التشكيلة التالية، العمدوني – المهذبي – العكرمي – الخميري – البولعابي – الجويني – المعواني – الجريدي – الجديد – الفوزاعي (الطرابلسي) – حسني.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018