أخبار النجم الساحلي ... الهيئة تدفع القسط الأول من مستحقات ماركوفسكي

أمهلت الفيفا النجم إلى غاية الأسبوع الأخير من شهر جانفي الماضي لدفع المبلغ المتخلد بذمة الفريق لفائدة اللاعب البرازيلي ليوبولد روبارتو ماركوفسكي الذي تم التعاقد معه سنة 2012 زمن الهيئة المديرة للرئيس السابق حافظ حميد قبل أن يغادر الفريق دون أن يلعب ولو دقيقة واحدة.

ما تجدر الاشارة إليه أن لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم لوحت في وقت سابق بتطبيق سلم العقوبات الذي يبدأ بالمنع من الانتدابات قبل أن يتدرج إلى حد حذف النقاط من رصيد سباق البطولة.

تسديد القسط الأول

وفي هذا الاطار أفادنا السيد المهدي العجيمي رئيس فرع كرة القدم أن إدارة النجم الساحلي قامت بالاجراءات اللازمة لتسديد القسط الأول من المستحقات المالية الخاصة بقضية اللاعب البرازيلي ماركوفسكي والمتمثل في مبلغ مليار و200 ألف دينار تم تحويله قبل انقضاء الأجل الذي حددته لجنة النزاعات التابعة للفيفا باعتبار أن المسألة استعجالية.

القسط الثاني في أفريل

في ذات السياق أوضح السيد المهدي العجيمي أن إدارة فريق جوهرة الساحل ساعية إلى توفير القسط الثاني من مستحقات اللاعب البرازيلي والذي يستوجب على النجم الساحلي دفعه خلال شهر أفريل المقبل مشيرا إلى أن ديون الجمعية لا تتوقف على ماركوفسكي فحسب بل هناك قضايا أخرى تتطلب الحلول العاجلة من أجل تفادي التعرض للعقوبات.

صبرا جميلا صلاح بن عمر

تلقت الأسرة الموسعة للنجم الساحلي ببالغ الأسى والحسرة نبأ وفاة شقيقة السيد صلاح الدين بن عمر رئيس لجنة التنظيم وكذلك مصطفى بن عمر المسؤول السابق بفرع كرة اليد. وعلى اثر هذا المصاب الجلل يتقدم «الشروق الرياضي» بأحر التعازي لعائلة الفقيدة سائلين الله أن يتغمدها برحمته ويرزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

تمويل سعودي لصفقة النقاز

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية والرئيس الشرفي لنادي الأهلي السعودي تحمل صفقة انتقال الظهير الأيمن الدولي للنجم الساحلي حمدي النقاز كاملة. وأكد مرتضى منصور أن تركي آل الشيخ تحمل تكاليف الصفقة وأرسل المستحقت كاملة إلى إدارة النجم إلى جانب تكلفه بأموال حمدي النقاز.





محمد باللطيفة