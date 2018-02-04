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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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كأس تونس .. المتلوي أوّل المحتفلين وتألّق السبيخة والعلا والمكنين
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كرة القدم
كأس تونس .. المتلوي أوّل المحتفلين وتألّق السبيخة والعلا والمكنين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

عرف الدور السادس عشر لكأس تونس مفاجآت احدثها الصغار الذين اجبروا فرقا من الرابطة المحترفة الاولى على مغادرة السباق مبكرا، على غرار مستقبل السبيخة الذي ازاح الجار شبيبة القيروان بهدف لصفر وواصل مشواره في السباق، وعلى منواله نسج النجم العلوي امام الملعب القابسي بعد ان استدرجه الى ضربات الجزاء اثر مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 2 - 2 قبل ان يحسمها ابناء العلا بضربات الجزاء، وفجر سبورتينغ المكنين مفاجأة اخرى عندما ازاح الترجي الجرجيسي بهدف يتيم. في المقابل غادر متصدر البطولة وبطل الموسم الماضي الترجي الرياضي التونسي الدور السادس عشر من الكأس بعد انسحابه امام نجم المتلوي بهدف لصفر جاء في الوقت القاتل من الحصة الاضافية الثانية. بقية المباريات وجد فيها الكبار صعوبة في تخطي هذا الدور بعد ان استأسد الصغار حيث تخطى الاتحاد المنستيري عقبة هلال أكودة بصعوبة بعد الفوز عليه بثلاثة اهداف لهدفين وعانى النجم الساحلي امام مضيفه العالية الرياضية قبل ان يقتلع ورقة العبور الى الدور ثمن النهائي بهدف يتيم، كما انقذت ضربات الجزاء النادي البنزرتي امام جريدة توزر شأنه شأن اتحاد تطاوين امام هلال الرديف. هذا الدور شهد تواصل استفاقة النادي الافريقي الذي ضرب بقوة وفاز على اتحاد الشبيكة برباعية لواحد وامطر النادي الصفاقسي شباك احد طرفي نهائي الموسم الماضي اتحاد بن قردان برباعية كاملة وبنفس النتيجة انتصر الملعب التونسي على شبيبة طبربة، كما عاد الاولمبي للنقل بورقة العبور من حمام سوسة على حساب الامل وعلى غراره نسح نادي الشيمينو امام مضيفه النادي البنبلي.

برنامج ربع النهائي

قمّة بين المنستير وصفاقس واثارة بين البقلاوة والبنزرتي

على ضوء القرعة الموجهة لكأس تونس فان الدور ربع النهائي الذي سيدور يوم 4 افريل القادم سيشهد قمتين من العيار الثقيل بعد ان وضعت هذه القرعة الاتحاد المنستيري في مواجهة النادي الصفاقسي في قمة هذا الدور في حين سيكون لقاء الاثارة والتشويق بين الملعب التونسي والنادي البنزرتي على ان يتنقل النادي الافريقي مرة اخرى خارج قواعده لمواجهة احدى مفاجآت امس وهو مستقبل السبيخة ويحل النجم الساحلي ضيفا على النادي البنبلي. وفي ما يلي برنامج الدور ثمن النهائي:
الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي
اتحاد تطاوين - أولمبيك مدنين
النادي البنبلي - النجم الساحلي
مستقبل السبيخة - النادي الافريقي
سبورتينغ المكنين - النجم العلوي
مستقبل الرجيش - نجم المتلوي
الملعب التونسي - النادي البنزرتي
الأولمبي للنقل - مستقبل قابس



رشيد الزيتوني
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كرة القدم
كأس تونس .. المتلوي أوّل المحتفلين وتألّق السبيخة والعلا والمكنين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 فيفري 2018

عرف الدور السادس عشر لكأس تونس مفاجآت احدثها الصغار الذين اجبروا فرقا من الرابطة المحترفة الاولى على مغادرة السباق مبكرا، على غرار مستقبل السبيخة الذي ازاح الجار شبيبة القيروان بهدف لصفر وواصل مشواره في السباق، وعلى منواله نسج النجم العلوي امام الملعب القابسي بعد ان استدرجه الى ضربات الجزاء اثر مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 2 - 2 قبل ان يحسمها ابناء العلا بضربات الجزاء، وفجر سبورتينغ المكنين مفاجأة اخرى عندما ازاح الترجي الجرجيسي بهدف يتيم. في المقابل غادر متصدر البطولة وبطل الموسم الماضي الترجي الرياضي التونسي الدور السادس عشر من الكأس بعد انسحابه امام نجم المتلوي بهدف لصفر جاء في الوقت القاتل من الحصة الاضافية الثانية. بقية المباريات وجد فيها الكبار صعوبة في تخطي هذا الدور بعد ان استأسد الصغار حيث تخطى الاتحاد المنستيري عقبة هلال أكودة بصعوبة بعد الفوز عليه بثلاثة اهداف لهدفين وعانى النجم الساحلي امام مضيفه العالية الرياضية قبل ان يقتلع ورقة العبور الى الدور ثمن النهائي بهدف يتيم، كما انقذت ضربات الجزاء النادي البنزرتي امام جريدة توزر شأنه شأن اتحاد تطاوين امام هلال الرديف. هذا الدور شهد تواصل استفاقة النادي الافريقي الذي ضرب بقوة وفاز على اتحاد الشبيكة برباعية لواحد وامطر النادي الصفاقسي شباك احد طرفي نهائي الموسم الماضي اتحاد بن قردان برباعية كاملة وبنفس النتيجة انتصر الملعب التونسي على شبيبة طبربة، كما عاد الاولمبي للنقل بورقة العبور من حمام سوسة على حساب الامل وعلى غراره نسح نادي الشيمينو امام مضيفه النادي البنبلي.

برنامج ربع النهائي

قمّة بين المنستير وصفاقس واثارة بين البقلاوة والبنزرتي

على ضوء القرعة الموجهة لكأس تونس فان الدور ربع النهائي الذي سيدور يوم 4 افريل القادم سيشهد قمتين من العيار الثقيل بعد ان وضعت هذه القرعة الاتحاد المنستيري في مواجهة النادي الصفاقسي في قمة هذا الدور في حين سيكون لقاء الاثارة والتشويق بين الملعب التونسي والنادي البنزرتي على ان يتنقل النادي الافريقي مرة اخرى خارج قواعده لمواجهة احدى مفاجآت امس وهو مستقبل السبيخة ويحل النجم الساحلي ضيفا على النادي البنبلي. وفي ما يلي برنامج الدور ثمن النهائي:
الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي
اتحاد تطاوين - أولمبيك مدنين
النادي البنبلي - النجم الساحلي
مستقبل السبيخة - النادي الافريقي
سبورتينغ المكنين - النجم العلوي
مستقبل الرجيش - نجم المتلوي
الملعب التونسي - النادي البنزرتي
الأولمبي للنقل - مستقبل قابس



رشيد الزيتوني
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05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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مستقبل قابس ـ سكك الحديد الصفاقسي2 ـ 0 ...الجليزة تعبر في الوقت البديل
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
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