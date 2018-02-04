حالة الطقس ليوم الإثنين 05 فيفري 2018

ضباب محلي في الصباح ثم سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بأغلب الجهات مع بعض الأمطار قرب السواحل.

الريح من القطاع الجنوبي قويّة نسبيّا فقوية من 35 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 10 إلى 25 كلم/س داخل البلاد.

البحر شديد الاضطراب فمضطرب .

تتراوح الحرارة القصوى بين 13 و 18 درجة وتكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية.