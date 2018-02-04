تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة

كتب إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الاسباني أسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الفريق الكتالوني بعد تعادل البارسا مع إسبانيول بهدف لمثله في إطار الاسبوع الـ22 بالدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية أن برشلونة حقق الآن رقماً تاريخياً بعد أن سجل أطول سلسلة لم يسبق لها مثيل في تاريخ النادي دون خسارة بعد مرور 22 جولة بالليغا.

حيث تمكن فالفيردي في أول موسم له مع البلوغرانا في كسر رقم بيب غوارديولا المدرب السابق للبارسا بعد أن استمر كلا المدربين حتى الجولة الـ21 بدون أي هزيمة ، ولكن تفوق فالفيردي على جوارديولا بالوصول للمباراة رقم 22 على التوالي بالليغا دون خسارة وذلك بعد تعادله الليلة مع إسبانيول 1/1.

وخلال 22 مباراة بالدوري الاسباني هذا الموسم ، فاز برشلونة في 18 مباراة ، وتعادل في 4 مباريات.