وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية

-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018
قال وزير الشؤون الدينية احمد عظوم ان وزارته ستنطلق في تجربة جديدة بالتعاون مع معهد الرشيدية لتكوين المؤذنين في مجال تجويد الاذان وفق المدرسة التونسية.
وأكد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء خلال زيارة اداها الى ولاية القيروان اليوم الاحد "ان لتونس موروث هام من المؤذنين والقراء من بينهم علي البراق ومحمد البراق وعثمان الانداري ومحمد مشفر الذين تربت اجيال من التونسيين على اصواتهم وعلى طريقة تجويدهم للآذان وللقرآن الكريم" مضيفا ان الوزارة ستعمل على تكوين جيل جديد من المؤذنين وفق هذا الموروث. وأشار الى ان المؤذنين كانوا يتعلمون في السابق في معهد الرشيدية طرق النطق التونسي السليم لمخارج الحروف حسب المقامات التونسية دعيا وسائل الاعلام التونسية الى المساهمة في احياء المدرسة التونسية للآذان ولتلاوة القرآن عبر بث الاذان التونسي وتلاوة القران وتجويده.
وأكد أن هذا "لا يعد تعصبا للمدرسة التونسية بل من باب تدريب التونسيين على سمع الاذان وتلاوة القران بصوت مؤذنين وقراء تونسيين" مضيفا ان تونس منفتحة على كل القراءات وبخصوص موسم الحج افاد الوزير انه تم الترفيع في عدد الحجيج لموسم سنة 2018 ليبلغ 10982 حاجا مقابل 10347 خلال السنة المنقضية كما تم الترفيع في عدد المرافقين من 430 إلى 500 مرافق.
قال وزير الشؤون الدينية احمد عظوم ان وزارته ستنطلق في تجربة جديدة بالتعاون مع معهد الرشيدية لتكوين المؤذنين في مجال تجويد الاذان وفق المدرسة التونسية.
وأكد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء خلال زيارة اداها الى ولاية القيروان اليوم الاحد "ان لتونس موروث هام من المؤذنين والقراء من بينهم علي البراق ومحمد البراق وعثمان الانداري ومحمد مشفر الذين تربت اجيال من التونسيين على اصواتهم وعلى طريقة تجويدهم للآذان وللقرآن الكريم" مضيفا ان الوزارة ستعمل على تكوين جيل جديد من المؤذنين وفق هذا الموروث. وأشار الى ان المؤذنين كانوا يتعلمون في السابق في معهد الرشيدية طرق النطق التونسي السليم لمخارج الحروف حسب المقامات التونسية دعيا وسائل الاعلام التونسية الى المساهمة في احياء المدرسة التونسية للآذان ولتلاوة القرآن عبر بث الاذان التونسي وتلاوة القران وتجويده.
وأكد أن هذا "لا يعد تعصبا للمدرسة التونسية بل من باب تدريب التونسيين على سمع الاذان وتلاوة القران بصوت مؤذنين وقراء تونسيين" مضيفا ان تونس منفتحة على كل القراءات وبخصوص موسم الحج افاد الوزير انه تم الترفيع في عدد الحجيج لموسم سنة 2018 ليبلغ 10982 حاجا مقابل 10347 خلال السنة المنقضية كما تم الترفيع في عدد المرافقين من 430 إلى 500 مرافق.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018