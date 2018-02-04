ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف‎

الشروق اون لاين- يثرب مشيري

اصيب، مساء اليوم الاحد، شخصين في حادث انقلاب سيارتهما بمنطقة لرزط التابعة لمعتمدية ذهيبة من ولاية تطاوين، وفق ما اكده مصدر مطلع ل"الشروق اونلاين".

واضاف مصدرنا ان الجريحين مازالا في مكانهما الذي يبعد حوالي 70 كلم عن منطقة ذهيبة في انتظار وصول الحماية المدنية التي توجهت اليهما منذ حوالي نصف ساعة لتلقي الاسعافات اللازمة، موضحا ان احدهما حالته حرجة.