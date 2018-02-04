بعد خفض رحلات أمريكا

الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها

قالت "الاتحاد للطيران" ومصادر إن شركة الطيران المملوكة لحكومة أبوظبي قررت سحب خمس طائرات بوينغ 777-200LR طويلة المدى من أسطولها بعدما قررت العام الماضي إلغاء بعض الرحلات التي كانت تسيرها بتلك الطائرات. وأكد متحدث باسم الاتحاد للطيران قرار الناقلة سحب الطائرات بوينج 777-200LR من أسطولها. وقالت خمسة مصادر إن تلك الطائرات اعتبرت زائدة عن الحاجة في أعقاب قرار العام الماضي بخفض رحلات إلى الولايات المتحدة، وقد يتم بيعها. تعكف الناقلة على خطة جديدة لأسطولها وشبكتها في إطار مراجعة أطلقتها في 2016. وفي 24 جانفي أبلغت الشركة رويترز أنها أوقفت استخدام خمس طائرات شحن إيرباص.