عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!

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سدد مكتب التحقيقات الفيدرالي ثمن مأدبة عشاء، جمعت موظفي المكتب مع زعماء عصابة، في عملية سرية للقبض عليهم. وتفيد صحيفة نيويورك بوست بأن المأدبة كلفت ميزانية الولايات المتحدة 25 ألف دولار، وأطلقت عليها "عيد ميلاد كوزا نوسترا".
وأقيمت المأدبة، في شهر ديسمبر 2014، في حي برونكس بمدينة نيويورك، وكان الهدف منها إلقاء القبض على أعضاء عصابة المافيا، ولم يكشف عنها إلا، في 31 جانفي الماضي، خلال استماع المحكمة الاتحادية في مانهاتن إلى شهادة العميل الخاص، وليم إنزيريلو، بشأن رئيس المافيا جوزيف مرلينو من فيلاديلفيا.
مكتب التحقيقات الفيدرالي يستأنف التحقيقات حول قضية مراسلات هيلاريمكتب التحقيقات الفيدرالي ضد الجميع وقال إنزيريلو: "في البداية، لم يوافق المكتب على تحمل هذه النفقات، ولو لم نقم بذلك، لما استطاع مساعدتنا عضو المافيا جون روبيو".
وأضاف إنزيريلو قائلا: "دفعنا له خمسة آلاف دولار لنقل مرلينو وزوجته، و20 ألف دولار لمأدبة العشاء".
ولبى الدعوة ثلاثة من زعماء المافيا وهم: مرلينو وباسكوالو باريللو ويوجين أونفوريو من عائلة جسنوفيزي.
وعقب اعتقالهم، قضت المحكمة عام 2017، بسجن باريللو سبع سنوات بتهمة الابتزاز. أما مرلينو فلم يعترف بذنبه، فيما لم تنظر المحكمة في قضية أونفوريو حتى الآن.
سدد مكتب التحقيقات الفيدرالي ثمن مأدبة عشاء، جمعت موظفي المكتب مع زعماء عصابة، في عملية سرية للقبض عليهم. وتفيد صحيفة نيويورك بوست بأن المأدبة كلفت ميزانية الولايات المتحدة 25 ألف دولار، وأطلقت عليها "عيد ميلاد كوزا نوسترا".
وأقيمت المأدبة، في شهر ديسمبر 2014، في حي برونكس بمدينة نيويورك، وكان الهدف منها إلقاء القبض على أعضاء عصابة المافيا، ولم يكشف عنها إلا، في 31 جانفي الماضي، خلال استماع المحكمة الاتحادية في مانهاتن إلى شهادة العميل الخاص، وليم إنزيريلو، بشأن رئيس المافيا جوزيف مرلينو من فيلاديلفيا.
مكتب التحقيقات الفيدرالي يستأنف التحقيقات حول قضية مراسلات هيلاريمكتب التحقيقات الفيدرالي ضد الجميع وقال إنزيريلو: "في البداية، لم يوافق المكتب على تحمل هذه النفقات، ولو لم نقم بذلك، لما استطاع مساعدتنا عضو المافيا جون روبيو".
وأضاف إنزيريلو قائلا: "دفعنا له خمسة آلاف دولار لنقل مرلينو وزوجته، و20 ألف دولار لمأدبة العشاء".
ولبى الدعوة ثلاثة من زعماء المافيا وهم: مرلينو وباسكوالو باريللو ويوجين أونفوريو من عائلة جسنوفيزي.
وعقب اعتقالهم، قضت المحكمة عام 2017، بسجن باريللو سبع سنوات بتهمة الابتزاز. أما مرلينو فلم يعترف بذنبه، فيما لم تنظر المحكمة في قضية أونفوريو حتى الآن.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018