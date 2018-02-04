بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار

الشروق اون لاين- سليم العجرودي

في تحيين جديد صدر عن البنك المركزي للبلاد التونسية اول امس الجمعة علمت الشروق اون لاين ان احتياطي العملة الصعبة من مدخرات البنك واصل نسق انحداره الى ما تحت "المنطقة الحمراء" المقدرة بتسعين يوما من التوريد ليصل يوم الجمعة الماضي الى مبلغ 11 الف مليار وهو ما يعادل 86 يوما فقط من التوريد ويعود ذلك الى عدم نجاح الحكومة في كبح جماح التوريد العشوائي وشلل قطاع الفسفاط كما أن هناك تخوّفات من اضطرار الحكومة الى ادراج بعض مبالغ قروض خارجية ستتحصل عليها قريبا وايداعها في احتياطي العملة الصعبة وهو ما تمنعه القوانين الصيرفية الدولية باعتبار ان القروض الخارجية لها اهدافها ومآلاتها الموجهة اليه.